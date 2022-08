Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR

Spire Motorsports anunció el martes que Rockenfeller conducirá el Chevrolet N°77 del equipo en la carrera de la Copa del 21 de agosto en Watkins Glen International y en la carrera del 9 de octubre en el Roval de Charlotte.

En la carrera de la semana que viene en The Glen también están inscriptos Kimi Raikkonen, campeón de Fórmula 1 de 2007 y Daniil Kvyat, expiloto de F1.

Rockenfeller, de 38 años, ha disfrutado de una exitosa carrera en el mundo del deporte motor durante casi dos décadas, incluyendo una victoria en las 24 Horas de Le Mans en 2010 con Audi y un campeonato en el DTM, también con Audi, entre varios otros logros.

Jimmie Johnson & Mike Rockenfeller Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

"Desde que comencé mi carrera profesional a principios de la década de 2000, siempre he seguido de cerca NASCAR", dijo Rockenfeller. "Es más, después de formar equipo con Jimmie Johnson (en el Cadillac de Action Express Racing en las 24 Horas de Daytona), uno de los héroes de este deporte, mi respeto y aprecio por NASCAR ha aumentado".

"Es una serie inmensamente competitiva, con algunos de los mejores pilotos del mundo compitiendo rueda a rueda, a escasos centímetros de distancia. El margen de error es mínimo, en el mejor de los casos. Watkins Glen es una pista difícil en cualquier coche, pero teniendo en cuenta lo sensible y grande que es un coche de la NASCAR Cup Series, creo que será un reto aún mayor".

Rockenfeller terminó tercero en la general de las 24 Horas de Daytona de 2004 como competidor de Porsche Junior y consiguió su primera victoria en Estados Unidos en la clase Daytona Prototype (DP) en la Rolex 24 de Daytona de 2010.

El alemán subrayó su versatilidad al registrar consecutivamente los tres primeros puestos para Chevrolet en la Rolex 24 y en las 12 Horas de Sebring de 2015 a 2019 en la competición del Campeonato IMSA Sportscar. En 2017, consiguió la victoria en la clase GTLM con Corvette Racing en Sebring a bordo de un C7.R.

#48 Ally Cadillac, Cadillac DPi, DPi: Mike Rockenfeller, Kamui Kobayashi, Jimmie Johnson Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Aunque Rockenfeller aún no ha dado vueltas en el Roval de Charlotte, sus logros en Watkins Glen incluyen un tercer puesto en la general de las Sahlen’s Six Hours at the Glen de 2006 y un sexto en 2022 para Ally/Action Express Racing, donde compartió la cabina con Johnson y el piloto japonés Kamui Kobayashi (foto de arriba).

"He tenido la suerte de correr en prototipos LMP, DTM y GTs, pero ahora estoy listo para dar a conocer mi nombre en NASCAR", dijo. "Es un gran honor para mí correr con el Chevrolet Camaro ZL1 N°77 de NationsGuard, y quiero dar las gracias a Spire Motorsports por darme esta oportunidad de empezar un nuevo capítulo en mi carrera".

El presidente del equipo, Bill Anthony, añadió: "Mike es un piloto con talento y de fama mundial, y estamos encantados de introducirlo en NASCAR. Hemos invertido en poner a Mike al día rápidamente a través de la Prueba de Familiarización de Pilotos y nuestros socios de Chevrolet han ofrecido generosamente tiempo de simulador para él".

"Todo el mundo en Spire Motorsports está motivado y comprometido a proporcionar a Mike un gran esfuerzo para Watkins Glen y el Roval de Charlotte".