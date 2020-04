Matt Kenseth reemplaza a Larson en Chip Ganassi Racing

Kyle Larson fue suspendido de NASCAR indefinidamente y despedido de Chip Ganassi Racing a principios de este mes después de usar un insulto racial durante una transmisión de iRacing.

Ross Chastain fue considerado uno de los primeros favoritos para tomar su lugar, pero CGR se fue con un piloto experimentado dentro de la principal categoría de NASCAR, Matt Kenseth.

"Siempre he dicho que cuando tenemos que ocupar un puesto de piloto, se lo debo a nuestro equipo, nuestros socios y nuestros fanáticos, el poner en el automóvil al mejor piloto disponible ", dijo el dueño del equipo, Chip Ganassi. "Estamos haciendo exactamente eso con Matt. Durante todo mi tiempo en NASCAR, siempre he admirado la forma en que Matt Kenseth corrió. Ha demostrado ser un ganador constante, un competidor fuerte y un piloto respetuoso, y me alegra que podamos agregar otro campeón de NASCAR al equipo por el resto de esta temporada ".

Kenseth, de 48 años, tiene 39 victorias y 20 poles en la máxima división, incluidos dos trofeos Daytona 500 en 2009 y 2012. También reclamó el campeonato de 2003 con Roush Fenway Racing. La última vez que corrió fue en 2018, conduciendo el No. 6 para RFR a tiempo parcial.

Su última temporada de tiempo completo llegó con Joe Gibbs Racing, donde fue un contendiente constante, ubicándose séptimo en la clasificación del campeonato en 2017. Este será su primera ocasión con una organización respaldada por Chevrolet después de 665 arranques que datan desde 1998.

“Con seguridad, esta fue una oportunidad inesperada. No puedo decir que las carreras estaban incluso en mi radar hace dos semanas ", dijo Kenseth." Después de pasar un tiempo pensando en ello y en todas las circunstancias únicas que nos rodean a todos en este momento, parecía el momento y la oportunidad era perfecta para volver. Sé que tengo mucho trabajo por delante para ponerme al día en un período de tiempo relativamente corto, pero estoy ansioso por el desafío”.

"Estoy emocionado de volver a trabajar con Kurt (Busch) y conocer a todos los nuevos miembros de mi equipo de CGR, y tengo muchas ganas de volver a un Chevrolet. En 1988, comencé mi carrera en un Camaro”.