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NASCAR Cup

Los diez finales más apretados de la temporada 2026 de NASCAR

Repasamos las diez llegadas más ajustadas de NASCAR 2026, considerando las tres divisiones nacionales

Nick DeGroot

Publicado: 15 nov 2026, 1:05

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Siguiendo la tradición anual de Motorsport.com, es momento de repasar los diez finales más ajustados de la temporada 2026 en la Cup, O'Reilly y Truck Series.

Una vez más, las pistas de drafting dominaron la lista, con seis de las diez primeras posiciones, pero no el puesto número 1, algo muy poco frecuente, aunque también ocurrió en 2024 con Kansas Speedway. Este año, Charlotte Motor Speedway se llevó la corona con su primera carrera de otoño de regreso en el óvalo desde 2017.

Y ahora, estos son los diez finales más ajustados del último año en NASCAR:

10. NASCAR Truck Talladega: Sammy Smith vs. Tyler Ankrum -- 0.091s

Sammy Smith wins, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Smith ganó dos carreras este año, ambas el mismo fin de semana, y cada final logró entrar en este top ten. En Talladega, en otoño, Smith empujó a Majeski para superar a Honeycutt en la recta principal, luego se abrió por fuera y se quedó con la victoria en los segundos finales de la carrera. Fue su primera victoria en la Truck Series, pero todavía no había terminado de ganar.

9. NASCAR Truck Rockingham: Corey Heim vs. Kaden Honeycutt -- 0.090s

Corey Heim, No. 1 Tricon Garage Toyota; Kaden Honeycutt, No. 11 Tricon Garage Toyota

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

La combinación Heim vs. Honeycutt aparece dos veces en esta lista como dos de los tres finales más ajustados de la temporada 2026 de NASCAR Truck. En Rockingham, Honeycutt alcanzó a Heim entre tráfico rezagado, buscando lograr la que entonces habría sido su primera victoria en Truck. Honeycutt logró ponerse por fuera de la camioneta de Heim al recibir la bandera blanca, pero Heim se mantuvo firme por dentro, intentando usar a su propio compañero de equipo para bloquear a Honeycutt. Finalmente funcionó, ya que Heim entró profundo en la curva 3 y superó a Honeycutt para llevarse la victoria.

8. NASCAR O'Reilly Talladega II: Sammy Smith vs. Carson Kvapil -- 0.084s

Sammy Smith wins

Photo by: Sean Gardner/Getty Images

Apenas un día después de esa victoria en Truck que ocupa el puesto 10 de esta lista, Smith volvió a hacerlo en la NASCAR O'Reilly Series, logrando su cuarta victoria en la NOAPS y la primera de la temporada 2026. Smith se metió por debajo de su compañero Kvapil en la recta trasera, y a partir de allí fue una verdadera carrera de aceleración durante el resto de la última vuelta. Smith puso la trompa por delante con un empujón clave de Hill, convirtiéndose en el primer piloto en ganar varias carreras nacionales de NASCAR el mismo fin de semana en Talladega en 23 años.

7. NASCAR O'Reilly Daytona I: Austin Hill vs. Justin Allgaier -- 0.081s

Austin Hill beats Justin Allgaier

Photo by: Michael Bush/Icon Sportswire via Getty Images

Hill ganó la apertura de temporada de NASCAR O'Reilly en Daytona por cuarta vez en los últimos cinco años. Ejecutó un bloqueo impresionante en la recta trasera, lo que le dio apenas el margen suficiente por delante del pelotón. Allgaier se acercaba rápido a la salida de la curva 4, pero perdió a quien lo empujaba y gran parte de su impulso rumbo a la bandera a cuadros. Sorprendentemente, este fue en realidad el final más ajustado de toda la NASCAR O'Reilly Series, que solo ocupa dos de los diez primeros puestos.

6. NASCAR Cup Atlanta II: Ryan Blaney vs. Christopher Bell -- 0.068s

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Otro final dramático en Atlanta. Blaney se puso a la par de Hocevar al recibir la bandera blanca, mientras Wallace se lanzó por debajo de ambos para formar una línea de tres por el liderato en el último conjunto de curvas. Hocevar no tenía ayuda en el medio, y Blaney salió disparado adelante con Bell pegado a su parachoques trasero. Wallace en realidad terminó segundo inicialmente, haciendo que este final fuera aún más ajustado, pero recibió bandera negra por adelantar por debajo de la línea amarilla.

5. NASCAR Truck Michigan: Corey Heim vs. Kaden Honeycutt -- 0.065s

Corey Heim, Tricon Garage, Kaden Honeycutt, Tricon Garage

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Los campeones 2025 y 2026 de la NASCAR Truck Series siempre dieron espectáculo cuando se encontraron en pista este año. En Michigan, Honeycutt venía siguiendo de cerca en el draft de la camioneta de Heim, pero su ataque en la última vuelta se vio frenado porque Heim también tenía el draft de una camioneta rezagada justo delante. Honeycutt bajó al apron mientras Heim se llevó la victoria apenas por delante, sin poder ponerse realmente a la par.

4. NASCAR Cup Bristol I -- Ty Gibbs vs. Ryan Blaney -- 0.055s

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing, Ryan Blaney, Team Penske

Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

Gibbs finalmente llegó al Victory Lane en la Cup Series este año, y lo hizo de manera dramática en la carrera de primavera de Bristol. Gibbs y Blaney pasaron la totalidad de las dos últimas vueltas lado a lado, con Blaney derrapando de costado al salir de la última curva y quedándose a unos pocos pies de la victoria mientras aceleraba saliendo de la curva 4. A Gibbs le tomó 131 largadas antes de ganar finalmente en la Cup.

3. NASCAR Truck Daytona: Chandler Smith vs. Gio Ruggiero -- 0.044s

Chandler Smith wins in four-wide finish

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Al igual que en la NASCAR O'Reilly Series, el final más ajustado de la temporada de Truck llegó en la primera carrera del año. Fue un cierre verdaderamente épico, con Nemechek al frente, aunque intentó bloquear a Ruggiero en el trióvalo. Se tocaron puerta con puerta entre ellos y con Eckes mientras las tres camionetas se abrían hacia la parte alta de la pista, lo que permitió a Smith colarse simplemente pegado a la línea amarilla, hacer un adelantamiento de cuatro en línea y arrebatar la victoria.

2. NASCAR Cup Talladega II: Kyle Larson vs. William Byron -- 0.041s

Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

El final que realmente le dio a Larson el título 2026 de la NASCAR Cup. Después de ser sacado de la línea desde el liderato al salir de la curva 2 en la última vuelta, Larson cayó hasta el 11° puesto cuando llegó a la curva 3. Parecía que todo había terminado para él, pero el pelotón seguía desordenado y, cuando Larson recibió un draft útil de Chastain, rápidamente volvió a abrirse paso entre los autos. Stenhouse mantenía el liderato, persiguiendo a Byron hacia la parte alta de la pista en un bloqueo fallido. Pero mientras ellos luchaban entre sí, Larson apareció con fuerza por dentro, casi de la nada, para quedarse con la victoria, con Chastain acompañándolo hasta el final.

1. NASCAR Cup Charlotte II: Chase Briscoe vs. Christopher Bell -- 0.029s

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Photo by: David Jensen / Getty Images

El final más ajustado de la temporada 2026 de NASCAR, y el final de Cup más cerrado en Charlotte desde el icónico duelo de la Coca-Cola 600 de 2005 entre Jimmie Johnson y Bobby Labonte. Briscoe tenía el liderato, pero Bell lanzó un ataque impresionante en las últimas tres millas de carrera. Todavía estaba a más de un segundo de Briscoe a falta de dos vueltas, pero recortó distancia rápidamente cuando los neumáticos de Briscoe comenzaron a ceder. Bell fue por la parte baja mientras Briscoe atacó por arriba en el último conjunto de curvas. A la salida de la curva 4, los compañeros de equipo chocaron y ambos pilotos apenas lograron mantener el control mientras peleaban hasta la línea de meta. Briscoe aguantó por menos de medio auto, asegurando que su compañero se marchara con un frustrante octavo segundo puesto del año, mientras solo ganó una vez en la temporada. En cuanto a Briscoe, esa fue su tercera y última victoria del año.

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