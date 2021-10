Logano después del test del Next Gen: Pueden ponernos a competir

"Creo que en los circuitos no estamos lejos. Creo que pueden formarnos y dejarnos salir”, dijo Logano, de 31 años, después de probar el lunes y el martes en el Roval con su Ford Mustang nº 22. "Creo que hemos demostrado en el último año o dos - lo que sea, que pueden formarnos y dejarnos competir”.

"Siempre me acuerdo de Daytona (Road Course) el año pasado cuando nos presentamos sin ninguna práctica en una pista de carreras nueva en la que ninguno de nosotros había corrido. Es la cosa más loca que he oído nunca y estuvimos bien”.

"Hemos tenido dos días para probarlo aquí. Ahora podríamos correr en el Roval".

El equipo Penske Racing de Logano fue uno de los 21 que participaron en la prueba de dos días, el mayor número de equipos que han participado en una prueba de Next Gen hasta ahora. El máximo anterior fue de ocho a principios de esta temporada en el Daytona International Speedway.

Durante la prueba de esta semana, NASCAR propuso múltiples soluciones posibles para que los equipos traten de resolver el problema del calor excesivo en el habitáculo que afectó a varios pilotos en la prueba de Daytona.

Varios equipos -incluido el de Logano- también experimentaron problemas de dirección en algunos momentos de la prueba de Roval y, pero a última hora del martes ya se habían solucionado.

Pero el hecho de que la mayoría de las partes y piezas -incluido el chasis- del coche Next Gen provengan de proveedores y no sean fabricadas por los equipos, plantea una preocupación para Logano cuando surgen problemas con esas piezas.

"Tú no las construiste, así que puede estar en el control de calidad de otra persona que no puedes controlar, así que tendremos que revisar cada pieza nosotros mismos antes de poner las cosas en el coche de carreras porque ya no estamos construyendo las partes y piezas. Eso es algo que preocupa", dijo.

"Quieres asegurarte de que no tienes nada suelto, porque lo último que quieres es estar compitiendo por un campeonato en Phoenix y de repente tu cremallera de dirección presente una falla”.

Coches Nascar Next Gen Photo by: James Gilbert / Getty Images

"Cosas como esa son probablemente las más preocupantes para mí en este momento que tenemos que asegurarnos de que está bien porque no queremos que nuestra historia del campeonato se reduzca a algo así".

Logano dijo que participar en la prueba Next Gen Roval justo después de la carrera de esta temporada en el coche actual proporcionó una excelente oportunidad para comparar las diferencias entre los coches y su respectivo rendimiento en la pista.

"Creo que todo el mundo estará probablemente de acuerdo en que se puede frenar mucho más en la curva. Otro aspecto importante es que cuando te pasas en una curva ahora mismo, empiezas a saltar con los brazos, pero parece que (el coche Next Gen) simplemente bloquea las ruedas traseras y simplemente sueltas el pie del freno y vuelve a ti", dijo Logano.