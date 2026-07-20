Logano gana en la NASCAR Cup en North Wilkesboro; Daniel Suárez en el top 10

Nadie pudo detener a Joey Logano en la primera carrera de la Copa NASCAR con puntos en juego celebrada en North Wilkesboro en tres décadas. El piloto Team Penske lideró 323 de las 450 vueltas, logrando una victoria contundente y la primera de la temporada 2026. Con ello, Logano ha batido su propio récord personal de vueltas lideradas en una sola carrera (que anteriormente era de 309, en Martinsville en 2018).

Logano suma ya 38 victorias en su carrera, y este triunfo le ha aupado por encima del umbral de clasificación para la Chase.

Tuvo que contener a Denny Hamlin en las últimas vueltas, ya que el piloto del Toyota Joe Gibbs Racing intentó todo lo que pudo para alcanzar al Ford n.º 22 de Penske, pero fue en vano.

"Una victoria en cualquier sitio a estas alturas habría sonado genial", dijo Logano, quien llevó a su hijo Hudson a dar una vuelta después de la carrera.

"Venir aquí, a North Wilkesboro, es increíble. Recogí a un pasajero en la recta trasera. ¡Qué coche tan fantástico! Paul Wolfe (jefe de equipo), ¡qué coche tan fantástico nos ha preparado hoy! Simplemente he podido hacer una carrera sin contratiempos. Todo el mundo en la calle de boxes hizo un buen trabajo. El motor y Roush Yates funcionaron bien. Es estupendo volver a la recta de la victoria. Ha sido un año difícil. Así que hacer que el Mustang de Shell-Pennzoil diera unas grandes vueltas de humo por este circuito me sentó de maravilla".

Watch: Logano: 'It just feels good to get back in Victory Lane'

Chase Briscoe terminó tercero, Ty Gibbs cuarto y Shane van Gisbergen igualó su mejor resultado en un óvalo al quedar quinto.

Bubba Wallace, Brad Keselowski, Todd Gilliland, Daniel Suárez y Ryan Preece completaron el resto de los diez primeros puestos.

Cabe destacar que Gilliland continuó su trayectoria como outsider en el In-Season Challenge, dotado con un millón de dólares, al derrotar a Chase Elliott y clasificarse para la final. Allí se enfrentará a Ryan Blaney, que venció a Christopher Bell el domingo.

Etapa 1

Hubo un ligero retraso para terminar de secar la pista tras las tormentas anteriores, pero cuando los coches comenzaron a rodar, Blaney, que partía desde la pole, no iba a liderar el pelotón en la salida. El equipo tuvo que solucionar un problema con la dirección asistida, lo que le relegó al final del pelotón para la salida.

En su lugar, fueron Bell y Gibbs quienes ocuparon la primera fila, y Gibbs dominó la primera parte de la carrera de 450 vueltas.

Chastain tuvo que cumplir una penalización de paso por boxes al principio de la carrera tras tres fallos en las inspecciones del sábado, lo que le hizo perder la vuelta del líder.

La primera bandera amarilla se debió a Nemechek, que hizo un trompo con la "ayuda" de Smith.

La mayoría de los pilotos entraron en boxes, aunque unos pocos optaron por cambiar solo dos neumáticos. Hamlin fue el único piloto que decidió quedarse en pista.

Durante las paradas en boxes, Larson chocó con Zilisch al intentar salir de su box y tuvo que volver a entrar tras doblar la rueda delantera derecha.

En la reanudación, fue Van Gisbergen quien se puso rápidamente en cabeza y estableció de inmediato un nuevo récord personal de vueltas lideradas en un óvalo para SVG.

"¿Qué coño hago ahora?", dijo Van Gisbergen por radio tras ponerse en cabeza, bromeando con el equipo.

Al final de la etapa, Van Gisbergen fue adelantado en la última vuelta, y Gibbs ganó la Etapa 1, justo por delante de Van Gisbergen. Les siguieron Logano, Hamlin, Hocevar, Bell, Elliott, Briscoe, Cindric y Byron.

Etapa 2

Durante la pausa entre etapas, Gibbs, líder de la carrera, recibió una dura sanción tras ser sorprendido excediendo la velocidad en el pit lane.

Logano tomó entonces el control, pero Van Gisbergen volvió a ponerse en cabeza en la reanudación. Unas 35 vueltas más tarde, Logano volvió a adelantarse a Van Gisbergen y se alejó en el marcador.

Aproximadamente a mitad de la etapa, Bell fue el primero en iniciar una ronda de paradas en boxes bajo bandera verde. Mientras Logano le daba una vuelta, Allmendinger se pasó un poco de la raya, se deslizó hacia el muro exterior y rompió el brazo de alineación trasero derecho. Se convirtió en el primer piloto en abandonar la carrera.

En plena tanda de paradas en boxes con bandera verde, Bowman intentó cortar hacia el carril de boxes, pero Reddick ya estaba allí. Chocaron y ambos coches derraparon hacia la entrada del carril de boxes, lo que provocó que Suárez se desviara de nuevo hacia la pista.

El momento en que se produjo esta bandera amarilla echó por tierra por completo las opciones de Elliott de terminar entre los cinco primeros y también afectó negativamente a otros pilotos de la " ", como Bell, Buescher, Byron y Cindric

Solo quedaban 15 coches en la vuelta del líder tras las salidas de pista. Durante la siguiente tanda, Berry hizo un trompo con la "ayuda" de Bell y se estrelló contra el muro. Berry sufrió demasiados daños y se retiró de la carrera.

Esta bandera amarilla ayudó a Gibbs a volver a la vuelta del líder gracias al "free pass".

El resto de la etapa transcurrió sin banderas amarillas, y Logano dejó a varios coches destacados a dos vueltas. Justo al final de la etapa, alcanzó a tres pilotos de Hendrick, que evitaron por los pelos quedarse también a dos vueltas.

Logano ganó la etapa 2, muy por delante de Hamlin, Briscoe, Wallace, Van Gisbergen, Hocevar, Keselowski, Blaney, Gilliland y Suárez.

A T. Dillon se le concedió el pase libre, tras terminar en 15.ª posición.

Etapa 3

Logano siguió dominando en la etapa final de la carrera, pero empezó a quejarse de que el pedal de freno se le atascaba cuando quedaban unas 125 vueltas. Hamlin, que rodaba en segunda posición, se mantuvo un poco más cerca en esta etapa.

Había un grupo de coches a dos vueltas de distancia que se mantuvo en pista al final de la segunda etapa, con la esperanza de aprovechar una bandera amarilla rápida tras pasar por la zona de wave-around. No les salió bien la jugada y se convirtieron en los primeros pilotos en entrar en boxes bajo bandera verde para su última parada.

Hamlin realizó su última parada en boxes con bandera verde a 90 vueltas del final, y Logano respondió de inmediato.

Una vez completadas las paradas, Hamlin se mantuvo cerca de Logano mientras se abrían paso entre el denso tráfico.

A 15 vueltas del final, Herbst se esforzaba por frenar a Logano, lo que ayudó a su jefe —Hamlin— a acercarse rápidamente.

Sin embargo, no pudo hacer nada frente al líder y terminó segundo, mientras que Logano se alzó con la victoria para el equipo Penske.

Toda la etapa final transcurrió sin banderas amarillas, y solo seis coches quedaron en la vuelta del líder. Tras la carrera, Hamlin estrechó la mano a Logano y le aplaudió por su impresionante victoria.

Fotos de North Wilkesboro - Domingo