Larson: pensé que tal vez nunca regresaría a NASCAR

Kyle Larson fue despedido del equipo Chip Ganassi Racing y de los controles del coche #42 en abril del año pasado por usar un insulto racial durante la transmisión de un evento de iRacing. La situación también llevó a una suspensión indefinidamente por parte de NASCAR en ese momento.

Pero tras varios meses, él fue perdonado y competirá en 2021 con un coche del equipo Hendrick Motorsports y durante esta semana, admitió que hubo un momento en el que no creyó que pudiera volver a competir en NASCAR.

"Me siento extremadamente agradecido", dijo el lunes. "Nunca pensé realmente que tendría otra oportunidad de correr en NASCAR. Eso lo acepté a mediados del año pasado y traté de cambiar mi enfoque hacia lo que estaba por delante en mi nueva vida”.

“Estaba tratando de averiguar cómo sería con mi familia, mis hijos. Así que, sí, como he dicho, estoy agradecido por la oportunidad que me han dado. Espero hacer un buen trabajo para todo el mundo en Hendrick Motorsports y todos mis patrocinadores. Solo quiero hacer un buen trabajo dentro y fuera de la pista para realmente aprovechar esta segunda oportunidad que puede que no haya merecido”.

Mientras estaba suspendido, Larson trabajó para limpiar su nombre y demostrar que estaba arrepentido de sus acciones. También compitió con regularidad en coches de velocidad, ganando casi 50 veces.

Larson dice que le importa tanto tener éxito con HMS en la pista como demostrar que es "la buena persona que sé que soy" fuera de la pista.

“Creo que tengo mucho que demostrar fuera de la pista de carreras, mostrando a la gente quién soy realmente y mostrando a la gente la buena persona que sé que soy. Creo que definitivamente hay muchas cosas que tengo que demostrar dentro y fuera de la pista de carreras, y estoy deseando empezar a hacerlo aquí en unos días".

Larson tiene seis victorias en 223 carreras a nivel de la serie Cup, pero aún no ha ganado la Daytona 500.