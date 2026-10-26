Crónica de carrera

NASCAR Cup Talladega II

Larson gana una alocada carrera en Talladega remontando desde el 11.º en la última vuelta

Larson avanzó con fuerza entre el pelotón con la ayuda de Ross Chastain para vencer a William Byron por 0.041s en una llegada de final de fotografía a tres autos en paralelo

Nick DeGroot

Publicado: 26 oct 2026, 2:10

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Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Kyle Larson fue sacado de la línea en la última vuelta y cayó hasta la 11ª posición, pero de alguna manera logró remontar para ganar la carrera.

Con Ross Chastain dándole empuje aerodinámico (drafting), ambos cortaron a través del desorganizado pelotón mientras Ricky Stenhouse Jr. mantenía el liderato. Detrás de él, Austin Hill se quedó sin combustible, dejando a Stenhouse como un blanco fácil.

Larson emergió hacia adelante, superando a Stenhouse en un 1-2 para Hendrick Motorsports, con William Byron en segundo lugar, Stenhouse en tercero y Chastain en cuarto. Hubo solo 0.041 segundos de diferencia entre los compañeros de equipo de Hendrick en la línea de meta, y 0.073 segundos separando a los cuatro primeros clasificados.

Cole Custer terminó quinto, Carson Hocevar sexto, Todd Gilliland séptimo, Denny Hamlin octavo, Alex Bowman noveno y Michael McDowell décimo.

Larson ahora lidera la tabla de posiciones del campeonato con un enorme margen de 73 puntos sobre Hamlin.

Etapa 1

Briscoe lideró la carrera desde la pole position, pero Hill tomó la delantera rápidamente tras arrancar a su lado.

El pelotón completo rodó en tres líneas (three-wide) por un momento antes de ordenarse estrictamente en dos filas (two-by-two). T. Dillon cayó una vuelta abajo de forma temprana tras cumplir una penalización de pase y siga (drive-through) por ajustes no autorizados antes de la carrera.

Con todo el mundo ahorrando combustible, Keselowski pisó el acelerador a fondo y rebasó a todo el pelotón sin ayuda, uniéndose a sus compañeros de equipo en la parte delantera.

Mientras el trío de RFK lideraba la línea inferior, los equipos independientes controlaban la parte alta con Cody Ware, Daniel Dye y Gray Gaulding. Tanto Gray como Dye lideraron vueltas por primera vez en sus carreras dentro de la Cup Series.

Cerca de la vuelta 30 de la tanda, el trío de RFK decidió apretar el paso, abandonando por completo al pelotón y escapándose al frente. Lograron sacarle 40 segundos completos de ventaja al grupo.

En la vuelta 50, los Chevrolet fueron los primeros en entrar a pits en dos grupos separados. Hocevar, Chastain, Suárez, Gase y Mears fueron sancionados por exceso de velocidad.

El trío de RFK entró a pits dos vueltas más tarde y se reincorporó perfectamente al pelotón.

Cuando los Toyota realizaron sus paradas, Bell perdió el control y trompeó contra el muro interior, dañando seriamente la parte delantera derecha. La carrera se mantuvo en bandera verde, pero el piloto que llegó a esta competencia como segundo en el campeonato estaba ahora en serios problemas. Bell tuvo que entrar a pits nuevamente porque el daño le ponchó un neumático, y las cosas empeoraron cuando fue penalizado por la NASCAR.

Cuando el grupo de Ford entró a pits, Gragson tuvo que desviarse hacia el pasto para evitar una colisión, lo que le costó una penalización.

Zane Smith tuvo que realizar una parada no programada por un neumático ponchado, pero, una vez más, la carrera continuó en verde.

El trío de RFK navegó tranquilo hasta el final de la etapa, con Buescher ganando la Etapa 1 sobre Preece y Keselowski. Muy por detrás de ellos, Larson lideró el pelotón principal en cuarto lugar, Byron quinto, Herbst sexto, Briscoe séptimo, Blaney octavo, Logano noveno y Cindric décimo.

Stenhouse, en el puesto 27, recibió el pase libre (lucky dog).

Etapa 2

Logano tomó el liderato en un francamente caótico reinicio, encabezando a los Ford de RFK.

El grupo volvió a ponerse lado a lado, pero esta vez hubo muchas más maniobras y posiciones en juego, ya que no se esperaba una parada en pits bajo bandera verde.

A poco más de diez vueltas para el final de la etapa, se desencadenó el primer gran incidente de la carrera. Un frenamiento en cadena en la línea superior terminó con Wallace y Blaney enredándose, trompeando a través de la pista y dañando varios autos.

Dos contendientes al título quedaron eliminados de la carrera: Blaney y también Reddick. Hamlin, Elliott, Nemechek, Gibbs, Wallace, Suárez, Gragson y Gaulding se vieron involucrados.

Blaney, Reddick, Elliott y Nemechek no pudieron continuar, mientras que Mears abandonó la competencia al mismo tiempo por un problema mecánico.

En la intensa lucha por los puntos de la etapa, Logano ganó por muy poco la Etapa 2 sobre Larson, Briscoe, Cindric, Byron, Buescher, Zilisch, Van Gisbergen y Hill.

Etapa 3

Un puñado de autos se mantuvo en pista sin parar, con Buescher y Jones liderando el camino en el reinicio a 40 vueltas del final.

A medida que las posiciones se estabilizaban, Larson tomó el control de la carrera con varios Chevrolet pegados a su defensa trasera.

La tercera línea comenzó a formarse cuando Chastain se movió por delante de Logano, y ambos se fueron hacia el frente, a pesar de que Chastain tenía una vuelta de retraso.

A solo unas cuantas vueltas del final, Logano perdió el control tras un toque de Hocevar en la zona del tri-oval, volcando espectacularmente en un accidente monstruoso. Varios autos resultaron envueltos, pero afortunadamente todos los pilotos fueron evaluados y dados de alta posteriormente en el centro médico del circuito. La NASCAR detuvo la carrera con bandera roja mientras ponían el auto de Logano nuevamente sobre sus ruedas.

En el reinicio final, los empujones aerodinámicos fueron masivos y Larson mantenía el liderato al recibir la bandera blanca. Sin embargo, Hill lo empujó fuera de línea a la salida de la Curva 2 y, de repente, Stenhouse emergió con fuerza para tomar la punta.

Larson cayó hasta el 11º puesto a la entrada de la Curva 3, pero tenía a Chastain directamente detrás de él y a un pelotón desorganizado al frente.

Stenhouse se quedó completamente solo cuando Hill se quedó sin combustible y Byron se le puso al lado. Sin embargo, Larson venía volando por la línea interior con Chastain siguiéndole el rastro, y el piloto de Hendrick terminó llevándose la bandera a cuadros.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada 1 K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 189

3:07'54.002

6 71 2 W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 189

+0.041

3:07'54.043

0.041 7 47 3 R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 189

+0.066

3:07'54.068

0.025 7 34 4 R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 189

+0.073

3:07'54.075

0.007 9 33 5 C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 189

+0.165

3:07'54.167

0.092 9 32 6 C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 189

+0.182

3:07'54.184

0.017 10 31 7 T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 189

+0.211

3:07'54.213

0.029 7 30 8 D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 189

+0.442

3:07'54.444

0.231 8 29 9 A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 189

+0.461

3:07'54.463

0.019 7 28 10 M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 189

+0.485

3:07'54.487

0.024 7 27 11 A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 189

+0.516

3:07'54.518

0.031 8 26 12

J. Berry Wood Brothers Racing

21 Ford 189

+0.646

3:07'54.648

0.130 9 25 13 R. Preece RFK Racing 60 Ford 189

+0.846

3:07'54.848

0.200 11 33 14 A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 189

+3.176

3:07'57.178

2.330 8 15 T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 188

+1 Vuelta

3:07'55.730

1 Vuelta 11 22 16 C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 188

+1 Vuelta

3:07'56.038

0.308 9 21 17 T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 188

+1 Vuelta

3:07'56.393

0.355 10 20 18 D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 188

+1 Vuelta

3:07'59.226

2.833 12 19 19 Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 187

+2 Vueltas

3:07'58.000

1 Vuelta 8 18 20 N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 186

+3 Vueltas

3:07'56.378

1 Vuelta 12 17 21 J. Gase NY Racing Team 44 Chevrolet 186

+3 Vueltas

3:08'00.804

4.426 11 22 B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 185

+4 Vueltas

3:07'57.653

1 Vuelta 12 15 23 G. Gaulding Garage 66 66 Ford 185

+4 Vueltas

3:07'59.357

1.704 13 24 B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 184

+5 Vueltas

3:03'41.985

1 Vuelta 8 21 Accidente 25

D. Dye Live Fast Motorsports

78 Chevrolet 184

+5 Vueltas

3:08'02.122

4'20.137 10 26 R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 183

+6 Vueltas

2:55'50.362

1 Vuelta 5 16 Accidente 27 A. Cindric Team Penske 2 Ford 183

+6 Vueltas

2:55'50.921

0.559 5 18 Accidente 28 E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 183

+6 Vueltas

2:55'51.041

0.120 5 11 Accidente 29

C. Zilisch TrackHouse Racing

88 Chevrolet 183

+6 Vueltas

2:55'51.103

0.062 19 12 Accidente 30 S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 183

+6 Vueltas

2:55'51.254

0.151 7 10 Accidente 31 A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 183

+6 Vueltas

2:55'51.255

0.001 18 6 Accidente 32 C. Buescher 17 Ford 183

+6 Vueltas

2:55'51.258

0.003 6 20 Accidente 33 C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 183

+6 Vueltas

2:55'51.287

0.029 24 16 Accidente 34 J. Logano Team Penske 22 Ford 183

+6 Vueltas

2:55'52.206

0.919 17 15 Accidente 35 C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 177

+12 Vueltas

3:06'14.799

6 Vueltas 11 2 Suspensión 36 C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 147

+42 Vueltas

3:07'55.202

30 Vueltas 7 2 37 T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 137

+52 Vueltas

3:08'33.649

10 Vueltas 7 1 38 R. Blaney Team Penske 12 Ford 131

+58 Vueltas

1:57'42.126

6 Vueltas 4 4 Accidente 39 J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 131

+58 Vueltas

1:57'42.738

0.612 6 1 Accidente 40 C. Mears Beard Motorsports 62 Chevrolet 131

+58 Vueltas

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