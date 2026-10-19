NASCAR Cup Phoenix II
La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
Larson sufrió el pinchazo de un neumático que derivó en un fuerte impacto contra el muro y en daños que pusieron fin a la carrera del dos veces campeón de la NASCAR Cup Series
Nick DeGroot
Publicado: 19 oct 2026, 10:46
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Phoenix nunca iba a ser un buen día para Kyle Larson. Largó 22.º, le costó avanzar, no pudo sumar puntos en ninguna etapa e incluso llegó a quedar con una vuelta perdida en un momento.
Pero las cosas se complicaron mucho más para el Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports después de 281 de las 312 vueltas. Mientras peleaba por el 16.º lugar con Austin Cindric, el neumático delantero derecho de Larson reventó en la entrada de la curva 1 y terminó contra el muro.
El daño fue definitivo y su carrera terminó allí, dejando a Larson con apenas tres puntos por su esfuerzo en Phoenix.
Sorprendentemente, todavía lidera la clasificación del campeonato, pero aquella ventaja de 49 puntos desapareció. Ahora supera a Christopher Bell por apenas cinco puntos, y todo el top siete está separado por solo 56 unidades.
"No fue un buen día", dijo Larson afuera del centro médico del infield. "Solo estaba tratando de rescatar cualquier cosa; terminar en el top 20 habría sido grandioso y luego simplemente se me reventó el delantero derecho, supongo, como a mucha gente. Es una lástima, pero todavía podemos hacerlo. Pasa".
Larson llegó a esta carrera sin ningún resultado peor que sexto en el Chase, pero terminó 34.º en Phoenix con su primer abandono desde la Brickyard 400 en julio.
Lee también:
Quedan apenas tres carreras en la temporada, con Talladega como próxima cita del calendario. Larson nunca ganó en el imponente superspeedway, y es muy difícil evitar el caos en la pista de 2.66 millas.
"No lo sé", dijo Larson cuando le preguntaron por lo que viene en Talladega. "Solo tratar de ir allí, olvidar lo de hoy, volver a intentarlo y hacer un buen trabajo. Nos ha ido bien en los superspeedways, así que ojalá podamos ejecutar bien, sumar algunos puntos y, sí, mantenernos en la pelea".
Kyle Larson, Hendrick Motorsports
Photo by: Meg Oliphant / Getty Images
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Nick DeGroot
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
11 h
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Phoenix II
1 d
Parrilla de salida de NASCAR Cup en Phoenix: Blaney logra la pole mientras Larson sufre
Tom Cruise está interesado en correr con un coche de ARCA, según el CEO de NASCAR
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Charlotte II
5 d
Tom Cruise está interesado en correr con un coche de ARCA, según el CEO de NASCAR
More from
Kyle Larson
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
12 d
Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas
Chase Briscoe gana la carrera de NASCAR Cup en Las Vegas, Larson y Reddick chocan en la meta
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Las Vegas II
14 d
Chase Briscoe gana la carrera de NASCAR Cup en Las Vegas, Larson y Reddick chocan en la meta
Posiciones del campeonato de la NASCAR Cup 2026 tras Kansas II
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas II
21 d
Posiciones del campeonato de la NASCAR Cup 2026 tras Kansas II
More from
Hendrick Motorsports
Larson suma el máximo de puntos con una victoria récord en la NASCAR Cup en Kansas
NASCAR Cup
NASCAR Cup
Kansas II
21 d
Larson suma el máximo de puntos con una victoria récord en la NASCAR Cup en Kansas
Kyle Larson rendirá homenaje a Kyle Busch con una decoración retro en Las Vegas
NASCAR Cup
NASCAR Cup 1 mo
Kyle Larson rendirá homenaje a Kyle Busch con una decoración retro en Las Vegas
Hendrick anuncia que Corey Day correrá un calendario limitado de la NASCAR Cup en 2027
NASCAR Cup
NASCAR Cup 1 mo
Hendrick anuncia que Corey Day correrá un calendario limitado de la NASCAR Cup en 2027
Últimas noticias
La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix II
1 min
La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix
Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
11 min
Por qué Horner ve que la historia se repite para Newey en Aston Martin
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Phoenix II
11 h
Tyler Reddick gana en Phoenix mientras Kyle Larson se estrella; Daniel Suárez top 10
Horner admite que le ordenaron beneficiar a Verstappen sobre Checo Pérez
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapur
11 h
Horner admite que le ordenaron beneficiar a Verstappen sobre Checo Pérez
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete