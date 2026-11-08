NASCAR Cup Homestead-Miami
Kyle Larson gana el campeonato 2026 de NASCAR Cup al asegurarlo en la etapa 1 en Homestead
Parecía inevitable, pero ahora es oficial, ya que Larson sumó suficientes puntos en la Etapa 1 para convertirse en tres veces campeón de la NASCAR Cup Series
Nick DeGroot
Publicado: 8 nov 2026, 21:34
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Kyle Larson lo ha logrado, asegurando el título de la NASCAR Cup Series 2026 al final de la etapa 1 en Homestead-Miami Speedway.
Tyler Reddick ganó la etapa inicial, mientras que Kyle Larson terminó cuarto, sumando siete puntos de etapa. Estaba luchando con su rival por el título Christopher Bell por el tercer puesto cuando salió la bandera amarilla que puso fin a la etapa por la falla de motor de Chase Briscoe.
Como Bell terminó tercero en la etapa, y Denny Hamlin sexto, el P4 de Larson fue suficiente para que asegurara el título a mitad de carrera.
Se convierte apenas en el 11.º piloto en la historia de la NASCAR Cup Series en ganar tres campeonatos, y el primero en ganar títulos consecutivos de la Cup desde el final de la histórica racha de cinco años de Jimmie Johnson en 2010.
Este es también el 16.º título de NASCAR Cup de Hendrick Motorsports, con Larson entregándole al Sr. H la corona en 2021, 2025 y ahora 2026.
Aún quedan 2/3 de la final de la Cup por disputarse, pero ahora todo gira en torno a la victoria, mientras Larson apunta a conseguir su cuarta victoria en las últimas diez carreras del Chase. Es notable, ya que comenzó la lucha por el campeonato enfrentando una racha sin victorias que superaba las 50 carreras, pero desde entonces ha encadenado triunfos en Gateway, Kansas y Talladega.
Cuando su jefe de equipo Cliff Daniels le dijo por radio que era el campeón, Larson simplemente respondió: "Está bien, eso fue un poco anticlimático, pero está bien. Buen trabajo, chicos".
Kaden Honeycutt ganó el campeonato de la NASCAR Craftsman Truck Series el viernes, y Justin Allgaier ganó el título NASCAR O'Reilly Auto Parts el sábado.
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