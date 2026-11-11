NASCAR Cup Homestead-Miami
Kyle Busch gana póstumamente el premio al Piloto Más Popular de la NASCAR Cup
Busch es el primer piloto que no se apellida Elliott o Earnhardt en ganar el premio desde Darrell Waltrip en 1990
Nick DeGroot
Edited: 11 nov 2026, 10:20
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Kyle Busch es el Piloto Más Popular de la NASCAR Cup Series 2026, convirtiéndose apenas en el segundo piloto en ganar el premio de manera póstuma, junto al también piloto de Richard Childress Racing y siete veces campeón de la Cup Dale Earnhardt, quien ganó el premio después de su muerte en un accidente al final de las 500 Millas de Daytona de 2001.
Busch recibió 261.612 votos según la NMPA, con Kyle Larson obteniendo la segunda mayor cantidad de votos y Carson Hocevar en tercer lugar.
Samantha, la esposa de Busch, asistió al banquete y aceptó el premio en su nombre.
Tras el trágico fallecimiento del bicampeón de la NASCAR Cup Series, hubo un impulso inmediato para que fuera nombrado Piloto Más Popular de la temporada 2026.
Cuando la votación comenzó oficialmente, Chase Elliott, quien ganó el premio todos los años desde 2018, retiró su nombre de la consideración e instó a sus fanáticos a votar por Busch. Algunos se preguntaban siHocevar ganaría el premio debido al explosivo crecimiento de su base de seguidores en los últimos meses, y aunque no retiró su propio nombre, también instó a sus fanáticos a votar por Busch.
Es un gesto especial para un piloto polarizante que a menudo fue abucheado a lo largo de su carrera, aunque su popularidad entre los fanáticos mejoró bastante en los últimos años.
Busch también es el primer piloto que no se apellida Earnhardt o Elliott en ganar el premio desde Darrell Waltrip en 1990.
Busch ganó un récord de 234 carreras en las tres divisiones nacionales, con la última victoria llegando en una carrera de Trucks apenas días antes de su fallecimiento a los 41 años. Murió como consecuencia de una neumonía que derivó en sepsis, y desde entonces hubo una avalancha de tributos y homenajes para la leyenda de NASCAR cada fin de semana de carrera.
Bill Elliott tiene el récord de premios al Piloto Más Popular en la Cup Series con 16, seguido por Dale Earnhardt Jr. con 15, Richard Petty con nueve, Chase Elliott con ocho y Bobby Allison con siete.
En la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, el flamante bicampeón de la categoría Justin Allgaier ganó el premio al Piloto Más Popular por cuarto año consecutivo y por séptima vez en su carrera.
En la NASCAR Craftsman Truck Series, el subcampeón del campeonato Layne Riggs obtuvo su primer premio al Piloto Más Popular.
Watch: Samantha Busch emotionally accepts Kyle's Most Popular Driver Award
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