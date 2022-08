Kyle Busch sobre su futuro: "Se avecina un gran cambio"

Kyle Busch, de 37 años, está en el último año de su actual contrato con Joe Gibbs Racing y aún no ha firmado una extensión con el equipo.

El sábado en Watkins Glen, Busch dijo que no le han dicho que continuar en JGR ya no es una opción, pero que ha estado escuchando ofertas de otros equipos.

No es la situación en la que Busch se imaginaba a sí mismo cuando comenzó la temporada 2022.

El proceso actual se inició cuando Mars Inc. -el patrocinador de tantos años del coche N°18 de Busch- anunció que pondría fin a su patrocinio en NASCAR después de esta temporada.

"Soy un corredor y sólo he sabido correr, nada más, tratando de hacer otros proyectos de negocios y cosas así, pero ninguno de ellos realmente ha explotado y despegado", dijo Busch. "Así que ha sido duro y averiguar todo eso es ciertamente difícil".

"La primera vez que pasé por esto fue hace 15 años y fue una experiencia de aprendizaje. También fue duro entonces, pero no fue nada parecido a lo de ahora. Entonces éramos sólo yo, yo mismo y yo. No tenía a (mi esposa) Samantha, no tenía un hijo. No tenía una hija. Todo lo que tenía era un agente que me ayudaba".

"Es mucho, mucho más difícil porque ahora tienes que pensar en Kyle Busch Motorsports, tienes un edificio que tienes que pagar, ya sabes, tienes una nota de construcción y todo ese tipo de cosas. Así que hay muchas piezas y por eso no es tan sencillo".

¿Dónde iría si no es a JGR?

Una posible alternativa para Busch pareció cerrarse esta semana, ya que dos posibles asientos en Stewart-Haas Racing ahora parecen estar ocupados.

El director de competición de SHR, Greg Zipadelli, dijo que el plan actual era que Cole Custer continuara en el N°41. Además, Motorsport.com informó el viernes de que Aric Almirola podría aplazar su retiro un año más y seguir en el Ford N°10.

Busch dijo que si dejaba JGR, era importante unirse a una organización donde sintiera que tenía la oportunidad de ganar carreras.

"No siento que sea justo para mí o para mi familia o cualquier otra cosa si vamos a tener que pasar menos tiempo juntos en el futuro porque vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida, sin duda", dijo. "Se avecina un gran cambio".

"Y entonces, ¿merece la pena correr y no tener una oportunidad de ganar de inmediato versus construir algo versus saltar en algo donde pueda ganar? Todas esas preguntas se están sopesando sin duda".

"De nuevo, por eso tampoco es tan sencillo ni tan fácil. Así que, afortunadamente, hay oportunidades ahí fuera. Hay puestos de trabajo en la Cup Series. Pero, de nuevo, no será lo mismo que en los últimos 15 años".