Kurt Busch habla sobre el duelo y la pérdida de su hermano Kyle

La leyenda de NASCAR Kurt Busch se unió recientemente al presentador de CNN Anderson Cooper en su podcast, All There Is, que explora temas de pérdida y duelo. Hablaron durante casi 30 minutos sobre su hermano Kyle -- el piloto con más victorias en la historia de las series nacionales de NASCAR -- quien murió trágicamente a los 41 años a principios de este año.

Fue una entrevista emotiva, con Kurt luchando por contener las lágrimas mientras recordaba correr con su hermano, lo repentino de su fallecimiento y cómo lidiar con el duelo que siguió.

Al comienzo de la conversación, Kurt habló sobre abrirle camino a Kyle como hermano mayor, y pese a ser más de seis años mayor, "todo lo que yo hacía, él (Kyle) quería hacerlo, igual de bien (y) al mismo tiempo."

Rivales y hermanos

Kyle and Kurt Busch at NASCAR Hall of Fame, January 2026 Photo by: via Getty Images

Kurt disputó su primera temporada completa en la Cup en 2001, y Kyle siguió sus pasos apenas cuatro años después.

"Hice lo que pude en todos los lugares a los que fui para dejarle un puente abierto y un camino allanado para que pudiera pasar," dijo Kurt. "Hubo momentos en que tuvimos conversaciones de corazón a corazón y él decía, hombre, en mi primera carrera de NASCAR, me abuchearon por tu culpa."

Kurt señaló que hubo cierta fricción entre ambos en esos primeros años, ya que los momentos controvertidos de Kurt también convirtieron a Kyle en villano antes de que siquiera diera una vuelta en el máximo nivel del deporte. Le molestaba que los aficionados lo abuchearan desde el principio, pero Kyle también tenía una personalidad fogosa, y terminó siendo más agresivo y franco que Kurt en ocasiones.

"Tomó el sombrero negro y siguió adelante con eso," comentó Kurt. Recordó su infame choque en la All-Star Race de 2007, y cómo no se hablaron realmente hasta que su abuela los obligó a hacerlo para Acción de Gracias.

Kurt también admitió que no fue fácil cuando se dio cuenta por primera vez de que Kyle superaría la mayoría, si no todos, sus propios logros en NASCAR (y las estadísticas de Kurt son más que suficientemente buenas para el Salón de la Fama, así que eso muestra lo bueno que era Kyle).

"Eso fue duro," dijo Kurt. "Tuve que madurar y decir, sabes qué, lo ayudaste, pero no eres tan rápido como él."

Pero también tuvieron momentos increíblemente conmovedores en la pista. Anderson Cooper puso un clip de la victoria de Kurt en Richmond en 2012 mientras conducía para el equipo NASCAR O'Reilly de su hermano. Mientras el video mostraba a los hermanos celebrando juntos en Victory Lane, Kurt comenzó a llorar al aflorar las emociones.

"Sientes toda esa alegría, ¿verdad?" dijo Kurt con la voz temblorosa. "Y entonces me giro para verlo y digo, maldita sea, sí, ya no está. Sigo intentando volver a esos buenos recuerdos cuando la gente me pregunta cosas o quiere hablar. Ese fue uno de nuestros mayores momentos juntos."

Kurt dijo que ha sido duro pasar constantemente de momentos bajos a altos y de nuevo a bajos en los últimos meses mientras veía un video de la inducción de Kurt al Salón de la Fama de NASCAR en enero, un evento precedido y seguido por tragedias en el mundo de NASCAR.

"Simplemente estoy muy agradecido de que hayamos tenido el viaje que tuvimos," dijo Kurt. "Para mí, este año -- estos puntos altos de la inducción al Salón de la Fama, los bajos de mi hermano y, quiero decir, el año pasado en diciembre, perdí a un buen amigo, Greg Biffle, y a su familia en un accidente de avión."

Procesar el duelo

Kurt Busch, Ryan Blaney, Team Penske Photo by: David Jensen / Getty Images

Kurt habló de cómo aceptó la terapia hace unos años, y que eso lo ha ayudado a atravesar este momento difícil. También intentó ir a la pista cuando puede, pero no puede hacerlo todo el tiempo. A veces puede ser demasiado.

"Estoy tratando de vivir el duelo de maneras que ayuden a la gente, como mi mamá, mi papá y Samantha (la esposa de Kyle), nuestros muchachos del equipo, el equipo de Kyle que está cerca," dijo Kurt sobre el proceso de duelo. "Intento hacerlo sin morder más de lo que puedo masticar y dar un paso atrás un poco. Estoy haciendo otra carrera extracurricular en Washington, D.C. (IROC) y conduciendo un auto viejo mío. Y cuando corres con tus autos viejos, tienes todos esos viejos recuerdos de cómo se manejaba ese auto y cómo se sentía. Y eso me da ese desahogo. Pero luego, simplemente tratar de ayudar a todos a superar esto y compartir historias, no se va a hacer más fácil, pero el tiempo te ayudará.

"Y mis padres van a tener que hablar de ello. Y la gente se va a acercar y compartir sus historias. Quiero decir, incluso la señora de la tintorería en North Carolina, donde vivo. Llevo yendo allí 20 años. Ella dice: 'Kurt, ven aquí.' Dice: 'Perdí a mi hermana menor cuando tenía más o menos tu edad.' No tenía ni idea, pero estas son esas conversaciones que forman parte de la terapia. Siento que esta pequeña sesión de terapia ha ayudado. No he hablado mucho de Kyle."

Kurt luego amplió sobre lo que lo ayuda, diciendo: "Ayudan distintas conversaciones, la terapia, ir a la pista y que la gente te dé un abrazo. Algunas personas quieren hablar y otras simplemente te dan esa sensación profunda de condolencias sin decir nada ... Ayuda, pero no se puede ir demasiado lejos. Demasiada exposición a ello es como estar al sol, te quemas. Me pasó un par de veces. Y ahora he aprendido, bien, ya es suficiente, necesito irme a casa. Es tan vívido en la pista porque todos tienen un No. 8 o un No. 18."

Incluso en un partido de los Cubs se encontró con alguien que llevaba una chaqueta de Kyle Busch, y en D.C., una niña se acercó a él para ofrecerle sus condolencias, diciéndole que su padre fue jackman de Kyle al principio de su carrera.

En la Coca-Cola 600, la carrera más larga de NASCAR y una que tuvo lugar apenas unos días después de la muerte de Kyle, la familia Busch apareció en la parrilla para un emotivo homenaje previo a la carrera.

"No quería ir," admitió Kurt. "No quería ir a la pista. No se sentía real. Me alegra que fuéramos. Necesitaba estar allí para mi mamá y mi papá, y Samantha, Brex y Lennix. Estuve agradecido por ese momento con NASCAR. En cuanto me di la vuelta después de esto, todos los pilotos querían acercarse a mí y yo estaba como, por supuesto, gracias. Fue duro ... No quería mirar atrás. Podía sentir la presencia de todos detrás de nosotros, pero simplemente no quería mirar atrás. Todavía estaba en shock. Todos estamos incrédulos, y creo que todos estamos encontrando la mejor manera que podemos de luchar para superar esto."

El día en que Kyle falleció

Kyle Busch tribute at Charlotte Motor Speedway Photo by: David Jensen / Getty Images

En cuanto a las circunstancias alrededor del fallecimiento de Kyle, Kurt ofreció algunos detalles más, revelando lo impactante que fue.

"No sabía que Kyle estaba enfermo. Había oído que pidió una inyección, en la carrera de Watkins Glen, como dos semanas antes. Sé por mis exámenes físicos y los suyos -- ambos tenemos artritis y gota y luchamos con problemas de sinusitis. Yo sufrí bastante, necesitando prednisona, necesitando una inyección de esteroides. Así que sé que probablemente él pasó por lo mismo. Lo más probable es que fuera algún tipo de inyección para los senos paranasales, pero no sabía que estaba enfermo. La gente a su alrededor decía que tenía un poco de tos aquí o allá. Ganó una carrera el viernes anterior (NASCAR Truck en Dover). Estaba inaugurando una pista de go-karts en algún lugar de North Carolina con su hijo, Brexton, el martes, el día anterior.

"No había señales de a qué llevaría esto ... Es una rutina normal para los pilotos de la Cup series los miércoles pasar un par de horas en el simulador. Estaba haciendo su sesión normal, la sesión terminó alrededor de las cinco y sale, va al baño y empieza a toser. Su jefe de equipo, tu jefe de equipo es un poco como tu esposa en la pista -- tu mejor amigo, se cuidan mutuamente y compartes muchos secretos con tu jefe de equipo.

"Cuando entró al baño, Kyle estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Él dijo 'no tienes muy buen aspecto.' Kyle dijo: 'no.' (Él preguntó '¿tengo que llamar a una ambulancia?' Kyle dijo: 'sí.' Eso es algo que los atletas no hacen. Nadie muestra debilidad, ese tipo de persona. Para que él dijera eso, algo andaba mal. Una ambulancia lo lleva al hospital. Las cosas se estabilizan. Mientras tanto, apagué mi teléfono esa noche y no me enteré de nada hasta que mi papá llamó al teléfono de mi novia a las 4 a.m. y fue entonces cuando me enteré. Fui corriendo directo al hospital. Lo rápido que cambiaron las cosas, hombre. No es justo. Lo que vi ocurrió en un período de 12 horas. Fue inconcebible. Como dentro de una película de terror, no fue que perdiéramos tiempo. No fue que no tuviéramos buena atención. Es simplemente uno en un millón, y es como, no, no."

Kurt lamentó que Kyle "no merecía esto," y habló de todos los planes futuros que tenía en marcha. Es bien sabido que Kyle tenía la intención de correr en el máximo nivel de NASCAR durante unos años más con el objetivo de competir finalmente por un campeonato de NASCAR Truck, aspirando a convertirse en el primero en ganar cada uno de los tres títulos nacionales, y luego correr contra su hijo Brexton una vez que finalmente alcanzara el requisito de edad mínima.

Lo que Kurt más extraña, y cómo Kyle lo ayudó a conseguir su última victoria en la Cup

Kurt Busch, 23XI Racing; Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Kurt se siente más cerca de Kyle cuando está realmente al volante de un auto de carreras. La propia carrera de Kurt en NASCAR terminó abruptamente después de un accidente en 2022 que resultó en una conmoción cerebral, pero recientemente estuvo corriendo algunos autos IROC clásicos.

"De hecho me metí en el auto media hora antes de nuestra sesión de práctica, solo para sentarme allí y tener una pequeña charla conmigo mismo y una pequeña oración con él," dijo Kurt. "Es cuando me subo al auto, simplemente me conecto."

"Simplemente me encantaron las etapas que atravesamos como hermanos. Nos llevamos seis años. Cuando eres adolescente, seis años es una eternidad de distancia. Y luego llegas a los 40, y seis años son como seis días. Eres igual. Me encanta cómo atravesamos estas etapas, incluso en la pista. La rivalidad entre hermanos era real, luego ayudarnos mutuamente con patrocinios y las cosas clave para hacernos más fuertes que no les contábamos a otros pilotos, y luego correr en la pista. Era como si tuviéramos la misma mentalidad y el mismo proceso de pensamiento sobre dónde adelantar, cómo hacíamos drafting entre nosotros -- simplemente me encantaba nuestra sinergia en la pista y la evolución que atravesamos ... Lo que más extraño es simplemente ese intercambio de bromas, y las palabras no dichas cuando competíamos entre nosotros."

Kurt recordó un momento especial entre ambos en las vueltas finales antes de la última victoria de Kurt en la NASCAR Cup. Kyle intentaba adelantar a Kyle Larson por la victoria en Kansas en 2022, pero no lograba superarlo por completo. Una vez que Kurt se puso al lado de su hermano por el segundo lugar a 22 vueltas del final, Kyle de hecho levantó en la recta opuesta para darle una oportunidad contra el líder. Kurt finalmente sí adelantó a Larson, obteniendo su última victoria en la Cup mientras conducía para el equipo 23XI Racing copropiedad de Michael Jordan y Denny Hamlin.

"Lo llamé después, le dije gracias. Él dijo: 'Lo sé, lo sé.' Esas son las cosas que más extraño. Y esa es mi última victoria en NASCAR, él me ayudó a ganarla."

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