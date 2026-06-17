Kevin Magnussen espera una "intensa introducción" a NASCAR para su debut

Este domingo en la Base Naval Coronado, el expiloto de F1 Kevin Magnussen está listo para afrontar algo completamente diferente al conducir un auto de la NASCAR Cup Series por primera vez, poniéndose al volante del No. 91 Qualcomm Chevrolet para Trackhouse Racing.

Además de correr en Formula 1 durante toda una década, el danés de 33 años ha hecho varias participaciones tanto en WEC como en IMSA, e incluso compitió en una carrera de IndyCar durante la temporada 2021. Pero este fin de semana, se unirá al grupo de 39 participantes para la primera carrera de la NASCAR Cup en una base militar activa, compitiendo en un circuito de 3.4 millas.

Magnussen competirá con Trackhouse Racing como compañero de equipo de Shane van Gisbergen, Ross Chastain y Connor Zilisch. Apenas el fin de semana pasado, estuvo en Francia compitiendo en la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans con el equipo BMW Hypercar.

El equipo ha publicado varios videos de la preparación de K-Mag para San Diego, practicando paradas en boxes y ajustándole su asiento de carrera personalizado.

"Estoy increíblemente emocionado y honrado de tener la oportunidad de competir en NASCAR, así que un enorme agradecimiento a Trackhouse Racing y Justin Marks por darme esta oportunidad", dijo Magnussen. "Siempre he tenido curiosidad por explorar diferentes formas del automovilismo, y NASCAR es una de las series de carreras más icónicas del mundo con una afición increíblemente apasionada.

"Ya he pasado tiempo con el equipo en Carolina del Norte: conociendo a todos, haciendo el ajuste del asiento, repasando los procedimientos de parada en boxes y todos los detalles que conlleva prepararse para un fin de semana de NASCAR. Son un grupo de personas increíble, sumamente dedicadas, y están tan emocionadas por este debut como yo. De verdad no puedo esperar para llegar a San Diego y experimentarlo todo por primera vez."

Trackhouse tiene un impresionante historial en circuitos mixtos y urbanos, con Van Gisbergen ganando seis de las últimas siete carreras en el calendario de la Cup Series. La primera victoria de Chastain en la Cup también llegó en un circuito mixto, al igual que la de Daniel Suárez cuando todavía conducía para el equipo.

Magnussen llega al fin de semana de carrera con cero tiempo en pista, y tendrá solo una práctica de 50 minutos el viernes antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

"Es una disciplina que difiere mucho de a lo que estoy acostumbrado, así que ya ha habido mucho que aprender", dijo Magnussen sobre el desafío que tiene por delante. "Mi padre (Jan) tuvo la oportunidad de correr en NASCAR allá por 2010, y lo he escuchado hablar de esa experiencia con tanto entusiasmo a lo largo de los años, que eso solo hizo que me interesara aún más en probarlo yo mismo algún día. Llego a esto sin absolutamente ninguna experiencia en NASCAR, y no hemos tenido la oportunidad de probar el auto en pista de antemano, así que mis primeras vueltas llegarán durante la práctica. Eso significa que va a ser una introducción bastante intensa, pero por suerte, vamos a la única carrera urbana del calendario, que es algo con lo que estoy muy familiarizado por mis años en Formula 1."

Phil Surgen, quien llevó a Chastain a sus seis victorias en la Cup entre 2022 y 2025, trabajará junto a Magnussen como su jefe de equipo para la carrera de este fin de semana en San Diego.