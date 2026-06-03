Kevin Magnussen debutará en NASCAR Cup con Trackhouse en San Diego

Trackhouse Racing está recuperando su inscripción Project 91 para la carrera inaugural en el circuito urbano de San Diego en la Naval Base Coronado. Prevista para el 21 de junio, este circuito urbano de 3.4 millas es la primera carrera de la Cup en una base militar activa.

Kevin Magnussen pilotará el Chevrolet No. 91 como compañero de equipo de Ross Chastain, Shane van Gisbergen y Connor Zilisch.

Se convierte en el cuarto piloto diferente en unirse al programa Project 91 de Trackhouse, una inscripción de medio tiempo ofrecida a pilotos de clase mundial como una vía de entrada a NASCAR. Anteriormente, Van Gisbergen, Kimi Raikkonen y Helio Castroneves han conducido el auto. SVG ganó en su debut en el Chicago Street Course en 2023, lo que luego convirtió en una carrera a tiempo completo en NASCAR.

Magnussen, originario de Roskilde, Dinamarca, tiene 185 participaciones en Formula 1 entre 2014 y 2024. Logró un podio en su debut y tiene una pole position, conseguida con Haas en el Gran Premio de Brasil de 2022.

Actualmente compite a tiempo completo en el World Endurance Championship, y recientemente terminó segundo en Spa mientras conducía para el equipo de hypercar BMW M Team WRT. También ha participado en las 24 Horas de Le Mans y las Rolex 24 Hours at Daytona, con una victoria general en IMSA en Detroit durante la temporada 2021,

Así lucirá el coche de Kevin Magnussen en San Diego.

Qualcomm Technologies patrocinará al auto No. 91 en San Diego. Phil Surgen, quien llevó a Ross Chastain a seis victorias en la NASCAR Cup y a un subcampeonato en el campeonato de 2022, será el jefe de equipo de Magnussen.

"Estoy increíblemente emocionado y honrado de tener la oportunidad de competir en NASCAR", dijo Magnussen. "Lo que Justin Marks y Trackhouse han hecho con PROJECT91 es único. Dar a pilotos de fuera del mundo de NASCAR la oportunidad de competir a este nivel. Estoy orgulloso de tener esta oportunidad.

"Ya he pasado tiempo con el equipo en North Carolina: conociendo a todos, haciendo el ajuste del asiento, repasando los procedimientos de parada en boxes y todos los detalles que conlleva prepararse para un fin de semana de NASCAR. Son un grupo de personas increíble, sumamente dedicadas, y están tan emocionadas por este debut como yo. De verdad no puedo esperar para llegar a San Diego y vivirlo todo por primera vez."

El padre de Kevin, Jan, quien es un piloto de autos deportivos muy experimentado y exitoso, hizo una participación en la NASCAR Cup en Sonoma durante la temporada 2010. Fue impresionante, terminando 12º en su debut en el grupo de 43 coches.

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