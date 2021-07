Keselowski será piloto y copropietario en Roush Fenway

Keselowski, de 37 años, ha competido para el equipo Penske desde que entró a tiempo completo en la NASCAR Cup Series en 2010.

En 2012, Keselowski le dio a "El Capitán" su primer título de la Copa y ha ganado 34 carreras con el equipo. Pero después de 12 temporadas con la prestigiosa organización, está asumiendo un nuevo reto.

Este martes fue anunciado oficialmente que Keselowski se convertirá en piloto y propietario en el máximo nivel de la NASCAR al unirse a Roush Fenway Racing en 2022.

Inicialmente, Keselowski buscaba obtener una participación en Penske, algo que no fue posible con la forma en que el equipo está estructurado.

En Roush, Keselowski conducirá el Ford Mustang N°6 y asumirá un papel de propietario minoritario. Keselowski también será el jefe del comité de competición del equipo.

"Estoy realmente emocionado por esta asociación con Brad", dijo el copropietario Jack Roush. "Creo que aportará mucho a la organización, no sólo por la capacidad de Brad al volante, sino por el rejuvenecimiento y la perspectiva fresca en todos nuestros equipos. He tenido la oportunidad de ver a Brad durante varios años, ya que ha luchado y crecido en su camino, moldeándose a sí mismo como un campeón y uno de los mejores pilotos de nuestro deporte. Siempre he admirado su resolución y determinación. Estoy muy contento de que haya elegido formar parte de nuestra organización y me enorgullece asociarme con él de cara al futuro".

Roush fundó el equipo en 1988 y desde entonces ha ganado 137 carreras de la Copa junto con dos campeonatos en 2003 y 2004.

"Estoy encantado de poder compartir la noticia sobre esta próxima aventura con mis fans, compañeros y la industria", dijo Keselowski. "Esto presenta una oportunidad para continuar mi éxito en la pista con un equipo fuerte y un compromiso a largo plazo, pero también sumergirme en mi pasión de ser propietario de un equipo donde sé que puedo ser un activo para el futuro del equipo".

"Soy optimista sobre lo que Jack, John y yo podemos lograr juntos, especialmente con una nueva era para nuestro deporte en el horizonte (con el coche Next Gen). Nuestro objetivo es ganar carreras y competir por los campeonatos al máximo nivel de NASCAR, y pensamos hacerlo".