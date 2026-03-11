Ir al contenido principal

NASCAR Cup Las Vegas

Justin Allgaier reemplazará a Alex Bowman en Hendrick para la NASCAR Cup en Las Vegas

Bowman continúa batallando contra síntomas de vértigo, lo que lo obliga a perderse la carrera de la NASCAR Cup en el Las Vegas Motor Speedway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Justin Allgaier, JR Motorsports Chevrolet

Hendrick Motorsports pondrá al campeón de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series 2024, Justin Allgaier, al volante del Chevrolet #48 para la carrera de este fin de semana en el Las Vegas Motor Speedway.

Alex Bowman se vio obligado a abandonar el coche a mitad de carrera en COTA, con Myatt Snider terminando la prueba por él, y más tarde en la semana fue diagnosticado con vértigo. El piloto del simulador de HMS, Anthony Alfredo, condujo el coche en Phoenix, terminando 33° después de verse involucrado en un accidente en un reinicio.

El equipo también confirmó que Bowman comenzó a experimentar síntomas de vértigo durante la carrera en COTA, y el gerente general del equipo, Jeff Andrews, dijo: "Alex continúa trabajando estrechamente con los médicos para recibir el alta médica, pero todavía está experimentando algunos síntomas persistentes. Ha puesto mucho esfuerzo en el proceso de recuperación y continuaremos apoyándolo en cada paso del camino. Nuestra prioridad sigue siendo asegurarnos de que Alex esté completamente listo antes de regresar al coche de carreras".

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Allgaier compite a tiempo completo para JR Motorsports en la O'Reilly Series y acaba de lograr su 29ª victoria de su carrera el fin de semana pasado. Tiene más de 500 largadas en la categoría secundaria de NASCAR, pero Allgaier también tiene algo de experiencia en la Cup.

Ha realizado 84 largadas en la Cup entre 2013 y 2026, apareciendo más recientemente en las 500 Millas de Daytona con JR Motorsports, donde abandonó tras chocar cuando lideraba la carrera. Allgaier tiene dos top 10 en su trayectoria en la Cup, con un mejor resultado de octavo lugar. La última vez que reemplazó a un piloto en Hendrick fue en 2024, cuando terminó 13° en la Coca-Cola 600 mientras Kyle Larson competía en las 500 Millas de Indianápolis.

Allgaier no corre con un coche de la Cup en el circuito de 1,5 millas de Las Vegas desde 2015, pero ganó la carrera de la O'Reilly del año pasado en ese circuito intermedio.

