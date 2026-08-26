El juez dicta sentencias dispares tras la vista de Gibbs, Gabehart y Spire

Tras una audiencia de dos horas celebrada el miércoles en el Edificio Federal Charles R. Jonas, la jueza Susan C. Rodriguez emitió resoluciones sobre las mociones presentadas por Joe Gibbs Racing para desestimar las contrademandas de Spire Motorsports y Chris Gabehart.

Como es habitual en este tipo de litigios, a una demanda le sigue algún tipo de contrademanda; este caso no fue la excepción, ya que los demandados presentaron sus propias reclamaciones.

Joe Gibbs Racing demandó a Gabehart —quien trabajó en la organización entre 2012 y 2025 como ingeniero, jefe de equipo y director de competición— por la apropiación indebida de secretos comerciales en beneficio de su nuevo empleador, Spire.

En respuesta, Spire demandó a JGR alegando la existencia de un "acuerdo verbal", un "acuerdo de facto" y un "enriquecimiento injusto" derivados de un pacto implícito. Según este acuerdo, Spire liberó de su contrato a Robert "Cheddar" Smith —jefe de coche (car chief) ganador de campeonatos— para que pudiera unirse al equipo n.º 54 de Gibbs, pilotado por Ty Gibbs (nieto del propietario del equipo, Joe Gibbs).

A cambio, Spire sostiene que Gibbs acordó liberar a un empleado de nivel competitivo equivalente para que se uniera a Spire o pagar 100.000 dólares por los servicios de Smith. Smith fue liberado y se incorporó a JGR, pero Spire nunca recibió a un empleado equivalente ni el pago correspondiente.

Gabehart también demandó a Joe Gibbs Racing, alegando que fue su empleador de larga trayectoria quien incumplió el contrato —y no a la inversa— al retener salarios y obstaculizar la finalización del acuerdo con el fin de impedirle trabajar en otro lugar.

Asimismo, Gabehart presentó una demanda alegando que los abogados de Joe Gibbs Racing, pertenecientes al bufete Parker Poe, violaron el secreto profesional abogado-cliente durante la realización de un análisis forense digital de los dispositivos que la empresa había asignado al director de competición tras su salida.

JGR había contratado a un investigador privado para seguir a Gabehart, convencida de que este se preparaba para marcharse a Spire mientras estaba en posesión de datos confidenciales del negocio y de la competición.

Gran parte de estos aspectos deberá determinarse durante la fase restante de obtención de pruebas (discovery), la solicitud de sentencia sumaria y el juicio programado para el 1 de febrero.

¿Qué sucedió hoy?

El miércoles, la jueza Rodriguez denegó la moción de Joe Gibbs Racing para desestimar la contrademanda de Spire Motorsports relacionada con el caso de Cheddar Smith. Esto no significa que la jueza se haya pronunciado sobre el fondo de los argumentos legales, sino más bien que existen reclamaciones viables de reparación si las alegaciones resultaran ciertas, y que el asunto puede seguir adelante.

En otras palabras, las contrademandas no pueden ser razonable o legalmente superfluas, y estas no lo eran.

"Aún no hemos llegado a la fase de analizar el fondo del asunto", dijo Rodriguez a todas las partes mientras leía sus decisiones.

La abogada de JGR, Sarah Hutchins, argumentó que cualquier acuerdo entre los dos equipos era impreciso, dado que las partes nunca redactaron un contrato. También sostuvo que no había nada tangible que indicara que JGR se hubiera beneficiado sustancialmente de la contratación de Smith.

El abogado de Spire, Joshua D. Davey, respondió que el equipo número 54 ha ganado dos veces esta temporada y ocupa el tercer lugar en la clasificación, después de que Ty Gibbs se perdiera los playoffs de la Cup Series el año pasado. Eso sucedió después de que Spire permitiera a Smith —el jefe de mecánicos del equipo campeón de 2014— quedar libre de su cláusula de no competencia.

"Me desconcierta el argumento de que no hubo beneficio para JGR", dijo Davey. "JGR necesitaba un jefe de mecánicos. Y lo consiguió".

La jueza Rodriguez tampoco pareció convencida por el argumento de JGR.

"Toda esta demanda gira en torno a las cláusulas de no competencia y su valor, ¿verdad?", dijo Rodriguez. "No se renuncia a ellas a la ligera".

En cuanto a la contrademanda de Gabehart, la jueza Rodriguez aceptó parcialmente y rechazó parcialmente las mociones de desestimación presentadas por Joe Gibbs Racing. Permitió que continúe la contrademanda de Gabehart por incumplimiento de contrato, violación del principio implícito de buena fe y trato justo, y por infracción de la Ley de Salarios y Horas de Carolina del Norte.

Joe Gibbs Racing dejó de pagar el salario de Gabehart en noviembre, antes de emitir una carta de despido "con causa justificada" en febrero, tras su fichaje por Spire. Gabehart argumenta ante el tribunal que el acuerdo de no competencia de 18 meses era excesivamente amplio y no exigible legalmente.

Eso es algo que se decidirá más adelante.

Por otro lado, Rodriguez aceptó la moción de desestimación respecto a las acusaciones de Gabehart de que JGR violó la Ley de Fraude y Abuso Informático, la Ley de Intrusión Informática de Carolina del Norte y la legislación sobre prácticas comerciales desleales y engañosas. "Simplemente no estoy segura de que su planteamiento sea plausible", le dijo Rodriguez a Davis durante la audiencia.

Esto ocurrió durante una discusión en la que Davis sostuvo que JGR se había excedido en sus facultades al inspeccionar las cuentas y la computadora de Gabehart. Davis insistió en que el criterio legal consistía en reconocer que ciertas comunicaciones estaban protegidas por el privilegio de confidencialidad y, por tanto, no debían abrirse.

Los dispositivos eran propiedad de Joe Gibbs Racing y habían sido entregados a Gabehart para su uso como empleado. En otras palabras, para la jueza carecía de sentido jurídico que Davis argumentara que los abogados de JGR no tenían autoridad para acceder a sus propios dispositivos.

"Si aceptara este planteamiento, estaría creando una nueva norma jurídica", señaló. "Ha acudido a la jueza equivocada para eso".