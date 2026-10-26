NASCAR Cup Talladega II

"Estoy feliz de estar vivo", dice Logano tras su aterrador choque en la carrera de NASCAR Cup en Talladega

La carrera de la NASCAR Cup fue inmediatamente detenida con bandera roja tras un violento accidente múltiple

Nick DeGroot

Publicado: 26 oct 2026, 11:50

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La carrera de NASCAR Cup en Talladega Superspeedway fue detenida de inmediato tras un accidente aterrador, en el que Joey Logano quedó completamente volcado y Riley Herbst sufrió un fuerte impacto contra el muro interno.

La bandera roja apareció de inmediato cuando faltaban apenas cinco vueltas, y los equipos de seguridad comenzaron a trabajar para volver a poner el coche de Logano sobre sus ruedas.

Logano estaba peleando por el liderato de la carrera cuando se desacomodó un poco tras un toque en el tri-óvalo. Logano perdió el control y trompeó hacia la parte alta de la pista tras un contacto de Hocevar, quedando completamente boca abajo. El coche se deslizó por la pista sobre el techo y, afortunadamente, nadie golpeó al Ford No. 22 de Team Penske.

Varios coches quedaron destruidos en el caos. Herbst chocó contra el muro externo y pareció quedarse sin frenos, golpeando el muro interno con muchísima violencia. Salió del coche con cuidado, pero parecía haberse quedado sin aire.

El choque múltiple de la vuelta 183 involucró a Logano, Herbst, Hocevar, Cindric, Keselowski, Suarez, Allmendinger, Buescher, Briscoe, Berry, Jones, Stenhouse, Bowman, Zilisch y Van Gisbergen, con al menos 15 coches dañados.

"Sinceramente todavía no había visto la repetición aunque... supongo que aquí está", dijo Logano fuera del centro médico del infield. "Veamos qué pasó aquí. Él está empujando al final aquí. ¿Y después me va a empujar en el tri-óvalo, tal vez? Sí, parece que simplemente recibí un pequeño empujón en el lugar equivocado ahí. Y después ese momento fue muy de Talladega Nights. Es como, 'oh no, estoy boca abajo, este no es un buen momento'.

"No puedo agradecer lo suficiente al equipo de seguridad. Hicieron un trabajo increíble para dar vuelta esa cosa. El coche hizo un gran trabajo. La última vez que volqué, quedó aplastado sobre mi cabeza. Y esta vez, bueno, no vimos que la jaula antivuelco se aplastara en absoluto. Valoro lo que ha hecho NASCAR. Gracias al equipo de seguridad por sacarme de ahí sano y salvo... hubo algunos golpes violentos en este accidente.

"Sí, simplemente feliz de estar vivo".

Herbst y todos los demás pilotos involucrados también fueron revisados y dados de alta del centro médico del infield.

Herbst apareció más tarde con una férula en la muñeca izquierda y le dijo a NBC: "Sí, estoy bien, gracias. Fue uno grande, pero simplemente gracias a 23XI y Toyota por el apoyo. Ha sido un año con altibajos, por decir lo menos. Así que pensé que teníamos una oportunidad al final. Nos sacaron un poco de posición, pero volvimos y al final simplemente quedamos atrapados en ese accidente en Talladega".

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