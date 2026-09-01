Joey Logano usó un certificado de nacimiento falso para correr con tan solo 10 años

Joey Logano ha demostrado un talento fuera de lo común al volante desde que era un niño. Resulta que, durante un tiempo, ese talento fue incluso excesivo para su edad, y eso acabó pasándole factura.

En su intervención como invitado en el podcast "Racin' With the Boys", Logano contó la historia de cómo su padre falsificó su partida de nacimiento cuando tenía 10 años para que pudiera competir contra niños dos años mayores que él.

"Mi padre tenía una empresa de recogida de basura en Connecticut. Ahí es donde empecé a correr, de ahí soy. Vendió su empresa de recogida de basura y se dedicó exclusivamente a llevarme a las carreras durante los siguientes diez años, más o menos. Nos lo pasábamos de maravilla", dijo Logano.

"Estábamos tan centrados en ello que era lo único que hacíamos. Me educaban en casa. De verdad, lo único que hacía era correr. Eso era todo. Así que progresaba bastante rápido, gracias a todo el tiempo que le dedicaba".

El padre de Logano quería seguir impulsando a su hijo hacia la excelencia enfrentándolo a rivales de mayor nivel, pero con un niño de 10 años, tu deseo de impulsarlo hacia la excelencia tiene sus límites.

"Llegó un momento en el que mi padre creía que uno es tan bueno como sus rivales, así que, en cuanto empecé a ganar en algo, era hora de dar un salto", explicó Logano. "Al final, te topas con la barrera de la edad, porque no puedes pasar a la categoría superior hasta que alcanzas una edad determinada. Yo quería correr con estos coches, que se llaman "Legends", y había algunos circuitos que me dejaban correr, pero la mayoría no".

"Así que cuando cumplí 10 años, un año cumplí 12".

Logano explicó que tenían un contacto en la oficina que se encargaba de llevar estos registros y decidieron intentar adelantarle unos años para que pudiera seguir compitiendo contra rivales de mayor nivel.

"Teníamos a un tipo dentro que dirigía la serie, y nos dijo: “Sí, enviad un nuevo certificado de nacimiento y lo añadiremos a vuestro expediente”. Así que lo falsificamos y lo enviamos. Funcionó durante bastantes carreras. Corrimos unas siete u ocho carreras".

Pero tan rápido como se puso en marcha el plan, se vino abajo de forma espectacular.

"Lo recuerdo como si fuera ayer. Fuimos en coche hasta Charlotte, teníamos todo listo para correr y nos dijeron: “Sí, hoy no vas a correr”. Les preguntamos: “¿Qué queréis decir?”. Y nos respondieron: “Solo tienes 10 años”. “¿Qué queréis decir?”. Entonces sacaron los documentos y había dos certificados de nacimiento. No había quitado el antiguo del expediente, así que tenían el nuevo y el antiguo".

Como ocurre con cualquier plan sorprendentemente sencillo, fue brillante hasta el momento en que dejó de serlo. Que te pillen con dos certificados de nacimiento en el expediente es lo más parecido a ser sorprendido con las manos en la masa que te puedas imaginar.

Afortunadamente, todo salió bien para Logano. Siguió siendo uno de los mejores pilotos de su categoría de edad hasta que estuvo listo para dar el salto a la Copa NASCAR, y ahora es tricampeón y lucha activamente por conseguir un cuarto título que añadir a su vitrina de trofeos.

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