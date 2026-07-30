Joe Gibbs Racing retira una denuncia contra Spire y Chris Gabehart

Gran parte de lo expuesto el miércoles en los escritos judiciales del pleito y la contrademanda entre Joe Gibbs Racing y Chris Gabehart y Spire Motorsports no era más que una repetición de alegaciones anteriores.

Sin embargo, lo que no fue una repetición fue la decisión de JGR de retirar una de las alegaciones que había incluido en una demanda modificada. En la segunda demanda modificada, el equipo formuló la siguiente alegación:

"Un empleado de Spire ha informado a un empleado de JGR de que Gabehart está al frente de la estrategia y las decisiones competitivas de Spire y/o participa de manera significativa en ellas. Se dio instrucciones a los empleados para que no comentaran fuera de Spire el hecho de que Gabehart dirige y/o participa en el proceso de toma de decisiones sobre la estrategia y la competición de Spire. No existe justificación legal alguna para aconsejar a sus empleados que oculten la verdadera naturaleza de los servicios prestados por Gabehart. Spire es consciente de que el hecho de que Gabehart dirija y/o participe en la estrategia competitiva y la toma de decisiones de Spire incumple sus obligaciones de no competencia establecidas en el acuerdo".

Esta fue una de las alegaciones más significativas que Joe Gibbs Racing ha formulado desde que comenzó el litigio en febrero. Sin embargo, Gibbs ha solicitado ahora al tribunal que elimine esta alegación del expediente y dicha moción ha sido estimada.

Concretamente, JGR declaró lo siguiente al respecto en un escrito presentado el miércoles:

"En la fase de presentación de pruebas, Spire Motorsports II, LLC ("Spire") solicitó información que respaldara las alegaciones contenidas en el párrafo 129 de la segunda demanda modificada. JGR respondió a la solicitud de Spire y reconoce que no dispone de información no privilegiada suficiente para respaldar las alegaciones contenidas en el párrafo 129 de la segunda demanda modificada".

La salvedad aquí es que JGR afirma que no dispone de información no privilegiada, pero eso es irrelevante, ya que los demandantes no pueden utilizar información protegida por el secreto profesional entre abogado y cliente.

Para situarlo en su contexto adecuado, los abogados de Gabehart han formulado alegaciones según las cuales JGR ha accedido e intentado utilizar información protegida por el secreto profesional en el marco del proceso judicial.

"Durante el transcurso del examen, el perito forense de JGR reveló indebidamente docenas de comunicaciones privilegiadas entre el Sr. Gabehart y su abogado —correos electrónicos entre el Sr. Gabehart y su letrado— directamente al letrado de JGR. El acceso y la divulgación no autorizados por parte del perito forense de JGR se produjeron en un momento en el que el abogado de JGR aún no tenía derecho a ver ningún contenido de las cuentas y dispositivos personales del Sr. Gabehart —y mucho menos sus comunicaciones privilegiadas y confidenciales con sus abogados—. Este grave incumplimiento del Protocolo del 22 de abril y esta violación del secreto profesional entre abogado y cliente han obligado al Sr. Gabehart a incurrir en importantes gastos adicionales en honorarios de abogados".

Una repetición de los argumentos de la defensa

Una vez más, esto ya se ha argumentado anteriormente, pero dado que Joe Gibbs Racing presentó una moción para desestimar la contrademanda interpuesta por ambos demandados, esto obligó tanto a Spire como a Gabehart a repetir los argumentos que ya habían esgrimido ante el tribunal y en escritos anteriores.

Gabehart sostiene que Joe Gibbs Racing retuvo de forma injusta e ilegal su salario e inventó un motivo para rescindir su contrato de trabajo antes de abonarle el pago y las primas que le correspondían.

"El Sr. Gabehart ejerció debidamente sus derechos contractuales en virtud de la sección 6 del acuerdo cuando sus funciones laborales se desviaron sustancialmente de lo que se le había prometido. En lugar de respetar esos derechos, JGR dejó de pagarle, lo sometió a un examen forense invasivo y —tras confirmarse en dicho examen lo que el Sr. Gabehart ya había comunicado a JGR— interpuso esta demanda y le envió una carta de despido "por causa justificada" en la que se citaba precisamente la conducta de la que el examen lo había exonerado. Los registros internos de JGR confirman esta farsa: su propia "Notificación de nómina por despido" indica como motivo del despido "dimisión voluntaria", y el propio entrenador Gibbs declaró públicamente que él y el Sr. Gabehart "simplemente decidieron seguir caminos separados".

Tanto Spire como Gabehart hicieron referencia a la salida del director de operaciones de JGR, Michael Guttilla, para convertirse en presidente del Legacy Motor Club sin que se produjeran represalias.

"JGR no presentó ninguna demanda. JGR no solicitó medidas cautelares. JGR no exigió peritajes forenses. Sin embargo, JGR pretende impedir que el Sr. Gabehart trabaje para Spire, un equipo alineado con Chevrolet que no comparte la misma relación con el fabricante. Este doble rasero no es la protección de intereses comerciales legítimos: es una represalia".

Gabehart solicita una indemnización por incumplimiento de contrato y por violaciones de la Ley de Salarios y Horas de Carolina del Norte.

Spire y su copropietario, Jeff Dickerson, han acusado a Joe Gibbs Racing de actuar de mala fe. De hecho, han calificado el litigio de acto de capricho.

De la respuesta de Spire a la moción de desestimación presentada por JGR:

"Cuando el talento, los patrocinadores y las victorias fluyen hacia JGR, JGR no ha hecho nada malo. Pero cuando el talento, los patrocinadores y las victorias fluyen hacia cualquier otro sitio, JGR demanda y se queja. El intento de JGR de desestimar las contrademandas de Spire es emblemático de esta mentalidad".

En una declaración, Dickerson hizo referencia a la contratación por parte de JGR, en abril de 2025, de Robert "Cheddar" Smith, jefe de boxes de larga trayectoria en la NASCAR Cup Series. Smith tenía contrato con Spire, pero fue liberado para poder incorporarse a JGR y desempeñar ese cargo con el coche n.º 54 y el piloto Ty Gibbs, nieto del propietario del equipo, el entrenador Joe Gibbs.

Dickerson afirmó que propuso un intercambio a JGR en torno a lo que él consideraba un acuerdo del tipo "jugador por determinar". Descubrió que JGR ya se había puesto en contacto con Smith para hablar de su futuro empleo, por lo que este acuerdo podría haber sido mutuamente beneficioso.

Dickerson afirmó que Spire se fijó como objetivo a Tyler Allen, jefe de equipo del n.º 54, a quien JGR denegó la rescisión de su contrato. Spire también solicitó, a falta de un intercambio de personal de facto, que JGR pagara simplemente 100 000 dólares en su lugar. Esa cantidad no se abonó.

Como consecuencia, Spire ha presentado una contrademanda contra JGR por enriquecimiento injusto. En la demanda presentada el miércoles, formuló los siguientes comentarios:

"Spire formula tres contrademandas derivadas de estos hechos. Las contrademandas 67 a 89 alegan la existencia de un contrato verbal exigible que Spire cumplió íntegramente al liberar a Smith, y que JGR incumplió de manera sustancial al negarse a liberar a un empleado comparable o a pagar 100 000 dólares. Las contrademandas 68 a 71, formuladas con carácter subsidiario, alegan que el mismo acuerdo surgió como un contrato implícito de hecho a partir de las palabras, la conducta y la práctica comercial de las partes. Las contrademandas 75 a 80 alegan que JGR se enriqueció injustamente al aceptar y retener el beneficio de la liberación de Smith sin compensar a Spire".

O, dicho de forma más directa, según la introducción de Spire:

"Consciente de que la cláusula de no competencia de Cheddar con Spire le impedía acudir al rescate del coche n.º 54 de Ty Gibbs, que atravesaba dificultades, JGR llegó a un acuerdo con Spire. Según los términos del mismo, Spire aceptó renunciar a sus derechos contractuales respecto a Cheddar a cambio de poder elegir a un empleado de JGR con experiencia en competición que estuviera dispuesto a incorporarse durante la temporada 2025 (o de un pago de 100 000 dólares). Spire cumplió con su parte del acuerdo. JGR no lo hizo. Ahora que Spire exige que se rindan cuentas, JGR solicita la desestimación del caso ignorando las alegaciones bien fundamentadas de Spire".

Lee los documentos a continuación

Respuesta de Gabehart a la moción de desestimación de JGR

Respuesta de Spire a la moción de desestimación de JGR

JGR retira una de las reclamaciones contra JGR y Gabehart