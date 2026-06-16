Joe Gibbs Racing amplía demanda contra integrante de Spire, equipo donde corre Daniel Suárez

A finales de la semana pasada, el juez que supervisa la demanda Joe Gibbs Racing v Chris Gabehart and Spire Motorsports aprobó una moción de los demandantes para volver a presentar sus reclamaciones legales y completó ese proceso el lunes por la tarde.

Los principios fundamentales de la demanda siguen siendo los mismos.

Joe Gibbs Racing alega que Chris Gabehart, quien trabajó en la organización de 2012 a 2025 como ingeniero, jefe de equipo y director de competición, se apropió indebidamente de secretos comerciales en beneficio de su nuevo empleador, Spire.

Joe Gibbs Racing lo ha calificado como un 'atajo' para correr cerca del frente del pelotón, con Spire habiendo ganado dos carreras esta temporada.

Además, JGR ha argumentado ante el tribunal y en escritos legales que Gabehart incumplió su contrato por la forma en que se fue a Spire y por el trabajo que realiza para esta última como Chief Motorsports Officer de la organización. Este es un cargo que JGR afirma que es una fachada engañosa para ocultar que Gabehart está desempeñando funciones similares a las que más recientemente realizó como su director de competición.

Eso constituiría otra infracción del acuerdo de no competencia.

Por su parte, Gabehart y Spire han seguido argumentando ante el tribunal que no se transfirió ninguna información secreta comercial del veterano ingeniero al equipo copropiedad de Jeff Dickerson y TWG Global. El tribunal ha concluido de manera definitiva que Gabehart se apropió indebidamente de numerosos secretos comerciales, ya que accedió a archivos de JGR, hojas de configuración e información financiera, tomó fotos de otros con su teléfono celular personal y las colocó en su Google Drive personal.

Gabehart dice que, después de que JGR se enteró mediante un análisis forense de sus dispositivos, eliminó y de otro modo devolvió todos los secretos comerciales a Joe Gibbs Racing, y este último sigue argumentando ante el tribunal que cree que Spire los está usando en la NASCAR Cup Series esta temporada.

Esta segunda demanda enmendada en gran medida se lee idéntica a la que la precedió, pero hay varias incorporaciones nuevas.

La primera incorporación notable es una afirmación de Joe Gibbs Racing que establece que tiene información de un empleado de Spire, según se la detalló a su contraparte en JGR, de que Gabehart está participando y liderando reuniones de competición en Spire, lo que considera una violación de su acuerdo de no competencia.

Los siguientes extractos en cursiva son de la demanda revisada.

Un empleado de Spire ha informado a un empleado de JGR que Gabehart está a cargo de y/o participa significativamente en la estrategia y las decisiones de competición de Spire. Se instruyó a los empleados a no hablar fuera de Spire sobre el hecho de que Gabehart está liderando y/o participando en el proceso de toma de decisiones de competición y estrategia de Spire. No hay justificación legal para aconsejar a sus empleados que oculten la verdadera naturaleza de los servicios de Gabehart. Spire sabe que Gabehart lidere y/o participe en la estrategia de competición y la toma de decisiones de Spire viola sus obligaciones de no competencia establecidas en el Acuerdo.

Según información y creencia, los empleados de Spire que apoyan los esfuerzos de competición trabajan con Gabehart en la estrategia y las decisiones de competición. Spire sabe que que Gabehart lidere la estrategia y la toma de decisiones de competición de Spire viola sus obligaciones de no competencia establecidas en el Acuerdo.

Spire ha añadido una nueva queja en su demanda revisada de que el título de Chief Motorsports Officer es en sí mismo un intento de dar cobertura a que Gabehart está haciendo efectivamente lo que hacía en Gibbs mientras se desempeñaba como director de competición, lo que considera una violación de su acuerdo de no competencia.

De nuevo, lo siguiente en cursiva está tomado de la demanda revisada.

Sabiendo que el Acuerdo contenía disposiciones de no competencia, no captación y confidencialidad que impedían a Gabehart, entre otras cosas, proporcionar a Spire los mismos o similares servicios que proporcionó a JGR durante el último año, Spire creó un puesto a medida para Gabehart que le exigía realizar los mismos o similares servicios que proporcionó a JGR en el año anterior. Spire lo contrató para ese puesto y ha inducido continuamente a Gabehart a violar sus obligaciones de no competencia y confidencialidad al permitirle y/o exigirle que realice los mismos o similares servicios que proporcionó a JGR en el año anterior al menos en la Goodyear 400 del 22 de marzo de 2026 y en la Food City 500 del 12 de abril de 2026, incluso durante la preparación de Spire para esas carreras en los días previos a cada carrera.

Spire contrató a Gabehart para que Gabehart pudiera proporcionarle los mismos servicios que proporcionó a JGR en el año anterior. El único motivo de Spire al crear el puesto específico que creó para Gabehart fue el engaño. En particular, Spire creó un puesto que da la apariencia de que Gabehart presta servicios significativos para la competición no perteneciente a la NASCAR Cup Series, cuando esa no era la intención de Spire para sus servicios, ni, según información y creencia, es lo que está haciendo. El título engañoso fue creado únicamente para tratar de dar una explicación plausible de la presencia de Gabehart en eventos de la NASCAR Cup Series en momentos y lugares donde puede violar su pacto restrictivo al asesorar sobre competición de una manera que es muy difícil de detectar o probar para un observador externo. No hay justificación legal para esta conducta engañosa.

Joe Gibbs Racing también dice que tiene ‘según convicción y creencia’, que a Spire se le permitió entrar al taller ya en diciembre, una violación de su no competencia. También afirma que Dickerson le está diciendo a la gente que tiene los secretos comerciales de JGR.

Según información y creencia, Spire permitió a Gabehart entrar en su taller de carreras durante diciembre de 2025 y enero de 2026 mientras Spire se preparaba para la temporada 2026 de NASCAR y después de que Spire supiera de las disposiciones de no competencia, no captación y confidencialidad de Gabehart bajo el Acuerdo.

Según información y creencia, Jeff Dickerson ha informado a otras personas que posee partes de la Información Confidencial y los Secretos Comerciales de JGR que Gabehart tomó de JGR.

Joe Gibbs Racing previamente ha buscado la obtención de pruebas de terceros sobre personas como Justin Marks y Todd Meredit de Trackhouse, Joe Custer de Haas Factory Team y Rick Ware y Tommy Baldwin que demostrarían esta afirmación.

El juez le ha dicho a JGR que no permitirá una expedición de pesca a menos que JGR pueda demostrar un vínculo con Spire y esta información con los terceros.

En cuanto a la propia cláusula de no competencia, Gabehart ha argumentado que no la está violando porque JGR incumplió primero cuando dejó de pagarle en diciembre. JGR dice que dejó de pagar a Gabehart y cortó una negociación de paquete de separación al darse cuenta de que había estado comunicándose con Spire al mismo tiempo que accedía a secretos comerciales de JGR.