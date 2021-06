Jeff Gordon será vicepresidente de Hendrick Motorsports

El miembro del Salón de la Fama de NASCAR se convirtió en analista de NASCAR en FOX en 2016, tras su retiro como piloto a tiempo completo de la Cup Series.

Pero ahora se convertirá en el vicepresidente de Hendrick Motorsports y tendrá un lugar solo por debajo del presidente y propietario mayoritario Rick Hendrick. Asumirá oficialmente el cargo el 1° de enero de 2022.

"No puedo expresar con palabras lo que Hendrick Motorsports significa para mí", dijo Jeff Gordon en un comunicado del equipo. "En muchos sentidos, es mi casa y la gente de aquí es mi familia. Nunca he perdido mi pasión por la organización, por nuestro deporte y por el puro reto de competir y ganar al más alto nivel. Formar parte de la competición es lo que me hace más feliz y siento que puedo hacer la mayor contribución al éxito continuo y a largo plazo del equipo. Rick y yo tenemos una visión compartida, que se basa en los valores que ha inculcado, la cultura que ha construido y nuestro deseo de ser los mejores en todas las categorías, dentro y fuera de la pista".

Gordon, de 49 años, ganó cuatro campeonatos de la NASCAR Cup Series y 93 carreras en su impresionante trayectoria profesional, todas con Hendrick Motorsports. Se convirtió en accionista de HMS a finales de los años '90 y es responsable de gran parte del éxito de la organización, incluida la contratación de Jimmie Johnson, quien luego pasaría a ganar siete campeonatos.

"Jeff y yo hemos hablado de esto durante muchos años, y siento que es una evolución natural para él y nuestra empresa", dijo Hendrick, de 71 años. "Siempre me ha impresionado su instinto empresarial. En cierto nivel, ha participado en todas las decisiones importantes que hemos tomado en las últimas dos décadas, y su influencia ha seguido creciendo desde que dejó de conducir. Entiende nuestra cultura, nuestros valores y la importancia que damos a nuestra gente y a nuestras asociaciones".

"Me encanta correr y competir, y Jeff es la única persona que conozco que odia perder tanto como yo. Me siento muy bien físicamente y no tengo planes de ir a ningún sitio a corto plazo, por lo que es exactamente el momento adecuado. En los próximos años, no podría tener más energía para trabajar lado a lado con él y cimentar juntos el futuro de Hendrick Motorsports".

Todavía no se sabe si FOX sustituirá a Gordon para 2022.

Eric Shanks, director general y productor ejecutivo de FOX Sports, comentó: "Al igual que hizo en la pista, Jeff se distinguió como un ganador en nuestro equipo de FOX Sports. Aunque nos entristece su marcha, todos en FOX Sports le deseamos a Jeff que siga teniendo éxito".