Por qué el inicio de la temporada ahora tiene consecuencias en la NASCAR Cup

El Chase por el campeonato está de regreso y eso significa que vuelve a estar en boga tener un buen día de puntos, pero también surgen preguntas sobre las posiciones para los pilotos que no han tenido el inicio que pretendían.

Eso incluye a Kyle Larson, que se encuentra en el 21° lugar de la clasificación tras las dos primeras carreras de la temporada.

"Y…", dijo Larson de forma escueta cuando le informaron ese dato fuera del centro médico del infield el domingo en el Atlanta Motor Speedway.

Había varias razones para mencionar esto. Por un lado, Larson tiene un estilo de conducción agresivo bien documentado que le ha servido a lo largo de los años, especialmente bajo un formato en el que carreras enteras podían tirarse por la borda con suficientes victorias y puntos de playoffs.

La lucha por el campeonato fomenta un poco más de fineza que Larson no ha necesitado aplicar en mucho tiempo.

"Son solo dos carreras, hombre…", respondió Larson.

El Chevrolet N°5 chocado de Kyle Larson Photo by: Jeffrey Vest / Icon Sportswire via Getty Images

Larson tiene razón al minimizar el tamaño de la muestra, pero estar a 48 puntos del líder también tiene consecuencias porque tener un lugar para los playoffs ahora se establece por los puntos finales de la temporada regular y el campeón de la temporada regular tiene una ventaja significativa de cara a las últimas 10 carreras.

Dos carreras fuera del top-15 para comenzar la campaña podrían marcar la diferencia entre iniciar la lucha por el campeonato en primero o segundo, o segundo y tercero, lo que nuevamente tiene consecuencias cuando todos vuelven a competir por puntos en el Chase.

También hay desafíos más inmediatos para todos los que han comenzado mal. La clasificación para cada carrera. El orden de clasificación cada semana se fija mediante una métrica que incluye un 70 por ciento del resultado de la carrera de la semana anterior y un 30 por ciento de la posición de puntos del propietario.

En otras palabras, los malos resultados se acumulan, y la pista suele ser más rápida a medida que avanza la clasificación la mayoría de las semanas, por lo que estar más abajo en puntos también perjudica en ese sentido. Es parte de la razón por la que se veía a pilotos que antes entraban a los playoffs desde fuera del top-20 en puntos comenzar a clasificar mejor una vez que su posición en puntos mejoraba.

También obtienen mejores selecciones de boxes, así que todo esto es para decir que la clasificación del campeonato no es completamente irrelevante después de dos semanas.

La tabla también es simplemente una imagen interesante tras dos carreras. Algunos puntos destacados:

Los pilotos de 23XI Racing Tyler Reddick y Bubba Wallace lideran la clasificación por delante de Chase Elliott. Todo eso encaja. Pero Carson Hocevar y Zane Smith también están en el top-5 y eso es novedoso según el statu quo de la era NextGen.

Y bajo el antiguo formato, sería fácil descartar a Hocevar y Smith porque aún necesitarían ganar para entrar en el Round of 16, ya que los pilotos debían estar bien dentro del top-10 para avanzar sin una victoria.

Superar dos de las carreras más caóticas de la temporada regular ofrece tanto un camino para mantenerse y meterse entre los 16 primeros en puntos a lo largo de las próximas 24 carreras.

"Sueno como un disco rayado al decirlo, pero la consistencia lo será todo este año", dijo Smith la semana pasada. "Siento que esos días en los que algunos pilotos quizá tenían mucha velocidad cada semana y luego chocaban y no les importaba mucho porque podían, siento que esos días ya quedaron muy atrás.

"Estoy tratando de aprovechar eso y quizá intentar ser más inteligente y hacer que mis días malos no sean tan malos y que mis días buenos sean buenos, sumando algunos puntos de etapa como hicimos y poniéndonos en posición de pelear. Siento que eso es todo lo que puedo hacer. Me encantaría ser un nombre en esta lucha por el campeonato, pero, al mismo tiempo, lo estamos tomando semana a semana y tratando de rodar con ellos en ese sentido".

Hasta ahora, todo bien.

Kyle Busch es 24° en la clasificación, un puesto por delante de Josh Berry. Austin Cindric, que en tres ocasiones se clasificó a los playoffs mediante una victoria, es 26°, un lugar por delante de Denny Hamlin. Christopher Bell, Alex Bowman, Ty Gibbs y Austin Dillon están todos fuera del top 30.

De nuevo, es temprano, pero no es completamente irrelevante que hayan comenzado mal bajo este formato.

"Sí, con este estilo de carreras creo que todos queremos salir con un resultado decente", dijo Berry. "Pudimos hacerlo la semana pasada y lo logramos en el Duel (en Daytona), pero esta vez no tuvimos la misma suerte".

Ricky Stenhouse Jr. cayó del sexto al 21° con un solo abandono y es un piloto que suele moverse alrededor de lo que ahora será el corte.

"No vas a tener muchos comodines", dijo Stenhouse tras ser dado de alta del centro médico del infield. "Especialmente para nosotros, estos son circuitos donde rendimos muy bien, quieres sumar puntos de etapa. Saliendo desde donde salimos, no sumar puntos de etapa no me deja satisfecho porque fue una oportunidad perdida para conseguir algunos.

"Tendremos que mantener la cabeza baja y seguir trabajando".

Y como antítesis a que Larson minimice una muestra de dos carreras, Hamlin dice que todos están mirando los puntos ahora.

"Puedo asegurar que todos los pilotos están mirando la clasificación semana a semana ahora", dijo Hamlin. "No existe eso de 'bueno, la revisaré dentro de diez semanas o cinco semanas'. Todos la están mirando. Importa, y sin duda será una buena comprobación mental para ellos saber que han comenzado el año con el pie derecho".