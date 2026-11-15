NASCAR Cup Homestead-Miami

Se publican los índices de audiencia de TV de la final de temporada de la NASCAR Cup

2,471 millones de espectadores vieron la carrera decisiva por el título de la NASCAR Cup en Homestead-Miami Speedway

Nick DeGroot

Publicado: 15 nov 2026, 20:59

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Start of NASCAR Cup finale, with Chase Briscoe and Denny Hamlin leading the field

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

La transmisión en vivo de NBC de la final de la NASCAR Cup Series 2026 en Homestead-Miami Speedway obtuvo un rating de 1.37 y 2.471 millones de espectadores este pasado fin de semana.

Eso supone una baja respecto a la final de 2025 en Phoenix Raceway, también en NBC, que tuvo un rating de 1.45 y 2.774 millones de espectadores.

Este año fue la primera vez con un formato de campeonato Chase desde 2013, pero el título estuvo muy cerca de decidirse antes de que la carrera siquiera comenzara.

Kyle Larson aseguró su tercer título de la NASCAR Cup al inicio de la Etapa 1, mientras Ryan Blaney ganó la carrera con un adelantamiento tardío.

Según el Sports Business Journal, NASCAR promedió 2.419 millones de espectadores durante la temporada 2026 de la Cup Series, lo que representó una baja del 2% respecto al año pasado, ya que 2025 promedió 2.479 millones de espectadores.

Cabe destacar que la forma en que NASCAR mide los ratings en 2026 ha cambiado. Esta historia entra en más detalles al respecto, ya que Nielsen Media Research cambió a una nueva métrica de 'Big Data + Panel.'

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