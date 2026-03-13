Los horarios de NASCAR 2026 en Las Vegas y dónde ver
La cuarta ronda de la temporada 2026 de la NASCAR Cup lleva a la serie al Las Vegas Motor Speedway con la participación del mexicano Daniel Suárez.
Tyler Reddick lidera el campeonato con 60 puntos de ventaja sobre Ryan Blaney, quien logró una impresionante victoria el fin de semana pasado en el Phoenix Raceway.
Ahora NASCAR se dirige al Las Vegas Motor Speedway, donde Josh Berry es el ganador defensor de la carrera. También es el más reciente ganador por primera vez en la Cup Series.
En este artículo puedes encontrar toda la información que necesitas para seguir la acción de este fin de semana en Las Vegas, desde el cronograma del fin de semana hasta dónde verlo, el pronóstico del tiempo e incluso la lista completa de participantes.
Los horarios para el fin de semana de NASCAR en Las Vegas
Sábado 14 de marzo
Práctica de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 10:00
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 11:00
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 12:00
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 13:00
Clasificación de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 11:05
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 12:05
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 13:05
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 14:05
Práctica de NASCAR Cup Series
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 15:30
Clasificación de NASCAR Cup Series
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 13:40
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 14:40
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 15:40
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 16:40
Carrera de NASCAR O'Reilly Auto Parts Series (200 vueltas)
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:30
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:30
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:30
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 18:30
Domingo 15 de marzo
Carrera de NASCAR Cup Series (267 vueltas)
México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:13
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:13
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:13
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile: 17:13
Ryan Blaney, Team Penske Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
¿Cómo ver toda la acción de NASCAR en Las Vegas desde Latinoamérica?
La actividad de NASCAR se puede ver por TV en México a través de FOX One, mientras que en el resto de Latinoamérica -a excepción de Brasil- se pueden seguir las transmisiones en el canal de YouTube de FOX One.
¿Quiénes compiten en la Pennzoil 400 en Las Vegas?
Hay 36 inscripciones con charter y ninguna inscripción abierta por primera vez durante la temporada 2026. El único cambio destacado está al volante del Chevy #48, con Justin Allgaier reemplazando a Alex Bowman.
|No.
|Piloto
|Equipo
|Fabricante
|1
|Ross Chastain
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
|2
|Austin Cindric
|Team Penske
|Ford
|3
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|4
|Noah Gragson
|Front Row Motorsports
|Ford
|5
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|6
|Brad Keselowski
|RFK Racing
|Ford
|7
|Daniel Suarez
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|8
|Kyle Busch
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|9
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|10
|Ty Dillon
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|11
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|12
|Ryan Blaney
|Team Penske
|Ford
|16
|AJ Allmendinger
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|17
|Chris Buescher
|RFK Racing
|Ford
|19
|Chase Briscoe
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|20
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|21
|Josh Berry
|Wood Brothers Racing
|Ford
|22
|Joey Logano
|Team Penske
|Ford
|23
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|Toyota
|24
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|34
|Todd Gilliland
|Front Row Motorsports
|Ford
|35
|Riley Herbst
|23XI Racing
|Toyota
|38
|Zane Smith
|Front Row Motorsports
|Ford
|41
|Cole Custer
|Haas Factory Team
|Chevrolet
|42
|John Hunter Nemechek
|Legacy Motor Club
|Toyota
|43
|Erik Jones
|Legacy Motor Club
|Toyota
|45
|Tyler Reddick
|23XI Racing
|Toyota
|47
|Ricky Stenhouse Jr.
|Hyak Motorsports
|Chevrolet
|48
|Justin Allgaier
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|51
|Cody Ware
|Rick Ware Racing
|Chevrolet
|54
|Ty Gibbs
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|60
|Ryan Preece
|RFK Racing
|Ford
|71
|Michael McDowell
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|77
|Carson Hocevar
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|88
|Connor Zilisch
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
|97
|Shane van Gisbergen
|Trackhouse Racing
|Chevrolet
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