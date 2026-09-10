Hocevar defiende su estilo agresivo y rechaza disculpas que considera vacías

Carson Hocevar se lo está pasando bien, pero eso no significa que no le importe.

Al mismo tiempo, cuando alguien como Brad Keselowski se enfada con él por lo que ocurrió entre ellos al principio de la Southern 500, Hocevar no se siente especialmente obligado a ofrecer disculpas vacías, sobre todo por lo que él considera un incidente de carrera.

"Bueno, a veces pasan estas cosas cuando corremos a fondo", dijo Hocevar el miércoles durante una rueda de prensa de la NASCAR. "Creo que Brad sabe lo agresivo que estaba siendo; la carrera era muy dura e intentaba mantenerme detrás de él.

"Yo estaba compitiendo a tope, intentando ser agresivo y frenarle mucho el impulso, y acabamos compitiendo muy duro. Siento que te pones en esa situación en la que se abre un hueco tras 10 o 15 vueltas —no es que se me acabara la paciencia, porque eso suena como si estuviera intentando sacarlo de la pista—, pero correr codo con codo, a una pulgada de distancia, durante 10 o 15 vueltas, aumenta la intensidad".

Hocevar afirma que una carrera reñida se presta a los contactos, que es, en definitiva, lo que ocurrió.

Pero es su forma de reaccionar ante estos momentos lo que parece despertar especialmente la ira de quienes están en el garaje. Rara vez muestra remordimiento y, tras la carrera del domingo, Hocevar añadió un descuento del seis por ciento a su mercancía, sumándolo a la promoción del 23 por ciento de descuento que había establecido a principios del fin de semana.

El "seis" era una referencia al número del coche de Keselowski. Esto hace que Hocevar parezca desdeñoso o irreverente hacia un veterano que acababa de amenazarle. Keselowski dijo que "su día está al caer y va a ser duro".

Hocevar no se inmuta, y para la cantidad de gente del garaje que parece haberlo superado, su personalidad también se está ganando a una base de seguidores completamente nueva, tanto dentro como fuera de los círculos tradicionales de la NASCAR.

La NASCAR incluso envió recientemente un comunicado de prensa celebrando la dinámica de "15 contra 1" de Hocevar en la Chase for the Championship. Spire Motorsports se sumó a ello con este tuit.

"Solo me importa lo que digan Jeff (Dickerson, copropietario de Spire Motorsports), los patrocinadores y mi equipo", afirmó Hocevar. "Si eso cambia por lo que piensen Brad o Denny, o cualquiera de esos chicos, sí que me importa.

"Pero creo que, en última instancia, las carreras son un deporte familiar y esto es una familia, y solo me importa lo que piense mi familia; eso es, en definitiva, lo más importante".

Hocevar ha dicho esto muchas veces a lo largo de los años, pero no dedica mucho tiempo a pedir disculpas porque las considera superficiales —especialmente cuando no son más que una consecuencia de esas situaciones de "estas cosas pasan, las carreras son duras" en las que se ve envuelto con frecuencia.

"Me molestaría más si los papeles se invirtieran y oyera un “oh, lo siento” constantemente", dijo Hocevar. "A mí eso me sentaría mal porque es algo artificial. Simplemente estamos compitiendo muy duro y existe la posibilidad de cometer errores o de rozar a alguien por poco, por ambas partes. Estamos compitiendo a tope.

"Es que nunca me ha gustado todo eso de recibir una llamada el lunes y (que me pidan perdón), porque es como: “Oh, de todos modos solo estás haciendo esta llamada por estrategia”, y no me interesa oír eso".

Básicamente, Hocevar afirma que todo esto es consecuencia de una carrera reñida, sin intención, y que eso no justifica disculpas superficiales. Lo calificó de "palabrería de más".

Hocevar dijo que Keselowski podría haber hablado con él inmediatamente después de la carrera del domingo por la noche si hubiera querido. Pero, al mismo tiempo, a Hocevar no le interesa lo que él llama "esas tonterías", porque considera que los dos simplemente estaban compitiendo con intensidad.

En su opinión, es tan sencillo como eso. En opinión de sus críticos, pueden aceptar que se compita con intensidad, pero querrían ver cierto grado de remordimiento si ocurre algo, y no lo van a conseguir.

Hocevar considera que el arrepentimiento es hipócrita y, según sus propias palabras, tanto él como Dickerson detestan la hipocresía. Se trata de una cuestión de honestidad intelectual.

"Quiero decir, Corey Heim me sacó de la pista en San Diego, así que no sé", dijo Hocevar. "Y Zane (Smith) lo intentó en Chicago (Land), así que creo que la gente ya ha dado lo suyo y no creo que yo fuera un hipócrita ni que perdiera la cabeza ni nada por el estilo. Sinceramente, lo respeto".

Se trata simplemente de su propio código de honor personal.

Hocevar detalló una interacción que tuvo con Bubba Wallace después de Martinsville en primavera. Estaban compitiendo con intensidad y Wallace le "pisó a fondo" y le hizo dar una vuelta de campana. Wallace explicó que estaba enfadado.

Una vez más, y esto es algo que se repite constantemente, ahí quedó todo.

"Simplemente estaba enfadado, pero yo soy aficionado a este deporte, obviamente, y creo que mi respuesta fue —y tengo el mensaje de texto que lo demuestra— que me alegraba de estar en la vuelta del líder en Martinsville y de haber sufrido un accidente sin otra razón que el hecho de que Martinsville saca de quicio a los pilotos", dijo Hocevar. "Yo solo era un espectador inocente.

"Llevo toda la vida viendo eso en Martinsville, así que pensé: “Tío, no sé si este es mi momento de gloria, pero se acerca bastante”".

Esto no es más que Carson Hocevar viviendo su vida al máximo, y mientras cuente con el apoyo de Dickerson para seguir por este camino, eso es lo que va a hacer.

"Era piloto, pero también fue agente de Kyle (Busch) y observador de Kyle, y luego observador de Jeff (Gordon) y de todos los demás, y después agente de muchos otros", explicó Hocevar. "Y él mismo corría, o mejor dicho, no diría “corría”, sino que probablemente diría que “daba vueltas” o “participaba” cuando pilotaba Midgets y cosas por el estilo.

"Pero no, yo lo veo como mi mentor o como quieras llamarlo. Me apoyo mucho en él, y me ha dado todo su apoyo; a cambio, yo hago todo lo posible por escucharle y seguir sus consejos, obviamente".

Para Hocevar, todo esto es la alegría de ser piloto al más alto nivel de la NASCAR. Compite para ganar la mayoría de las veces, vende muchas camisetas y amplía su base de seguidores. Esta es su idea de diversión.

"Para mí, esto es el sueño de toda una vida", dijo Hocevar. "Quiero disfrutar de cada segundo de esto. Me importa mi equipo de carreras y lo que dicen; los adultos que hay en la sala, me importa lo que piensan y dicen".

Por cierto, eso es una referencia a lo que dijo Hamlin de que no hay adultos que supervisen a Hocevar.

"Mis chicos quieren carreras limpias", dijo Hocevar. "Quieren avanzar, correr en cabeza y quieren ganar otra carrera. Y por eso me decepcionó perder el control y chocar en Daytona, porque pensé que allí podríamos haber tenido una oportunidad, pero ellos prefieren eso antes que yo no intentarlo.

"Pero, al mismo tiempo, se trata del equilibrio entre todo. Me gusta divertirme y corremos para los aficionados, a quienes apreciamos. Obviamente, nos encanta vender camisetas y todo eso porque queremos mirar al público y sentirnos apreciados. …

"Creo que mucha gente malinterpreta que yo me divierta o que nuestro equipo se divierta y lo toma como una falta de seriedad, o como que no nos importa. Simplemente queremos disfrutar de cada aspecto de este deporte, y parte de ello es mostrar cariño a los aficionados. … También nos encanta ir lo más rápido posible".

Hocevar cree que es posible compaginar ambas cosas.