Hendrick extiende el contrato de Larson hasta finales de 2023

Como parte del acuerdo, HendrickCars.com se convertirá en el patrocinador principal de Larson en 35 de las 36 carreras que dan puntos en la temporada de NASCAR Cup. También respaldarán la participación de Larson en carreras de tierra, convirtiéndose en el patrocinador principal en todos los eventos que no sean de NASCAR en los que compita.

El acuerdo actual de Larson expiraba a la conclusión de 2022, pero este nuevo contrato extiende su estancia con HMS hasta finales de la temporada 2023.

"Cuando rendimos en la pista el domingo, podemos sentir el impacto el lunes", dijo Rick Hendrick, presidente y CEO de Hendrick Automotive Group y propietario de Hendrick Motorsports. "Con la posibilidad de planificar para los próximos dos años, el programa sólo va a ayudar a Hendrick Automotive Group a vender más coches, reservar más citas de servicio y, en definitiva, hacer más negocio. También permitirá a nuestra empresa contratar a personas con talento y apoyar nuestros programas internos de reconocimiento e incentivos. Cuanto más seguíamos los datos, más fácil era la decisión. Estamos viendo resultados claros".

HendrickCars.com ha visto un aumento significativo en el tráfico de su sitio web gracias al éxito de Larson.

Kyle Larson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro HendrickCars.com Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

El regreso del piloto de 28 años al máximo nivel de la NASCAR ha sido impresionante, ya que ha ganado cuatro carreras esta temporada (más que ningún otro piloto), tres de ellas consecutivas. También ganó la Carrera de las Estrellas en el Texas Motor Speedway.

"La oportunidad de ampliar mi contrato con Hendrick Motorsports y tener un patrocinador tan impresionante con HendrickCars.com son cosas que no doy por sentado", dijo Larson. "Siento que estoy conduciendo para el mejor equipo y los mejores patrocinadores del deporte. Saber que nuestro rendimiento en la pista está teniendo una influencia comercial positiva fuera de la pista es muy importante porque quiero devolver el increíble apoyo que me han dado. Todo el mundo en Hendrick Automotive Group me ha hecho sentir como parte de su equipo, y es emocionante poder representar a una empresa que ama las carreras como yo. Siento que sólo estamos arañando la superficie de lo que es posible".