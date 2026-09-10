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NASCAR Cup

Hendrick anuncia que Corey Day correrá un calendario limitado de la NASCAR Cup en 2027

Esto forma parte de un nuevo acuerdo 'a largo plazo' para el piloto de Hendrick, que continuará como piloto a tiempo completo en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series en 2027

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Corey Day, Hendrick Motorsports Chevrolet

Corey Day ha firmado una extensión de contrato a largo plazo con Hendrick Motorsports, lo que hará que continúe como piloto a tiempo completo del No. 17 de HMS en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, compitiendo también a tiempo parcial en el nivel Cup.

Hendrick dice que los detalles sobre el futuro calendario de Day en Cup se anunciarán en una fecha posterior.

“Lo que Corey ha logrado en tan poco tiempo es notable”, dijo Rick Hendrick, propietario de Hendrick Motorsports. “Llegó a nosotros con un talento generacional, pero casi sin experiencia compitiendo sobre asfalto. El hecho de que ya esté compitiendo por un campeonato a este nivel es extraordinario, y apenas está empezando a arañar la superficie. Nos encanta el carácter de Corey y cómo encaja en nuestra organización, y estamos orgullosos de tenerlo con nosotros durante muchos años más”.

La alineación actual de Hendrick Motorsports es Kyle Larson (No. 5), Chase Elliott (No. 9), William Byron (No. 24) y Alex Bowman (No.48), con Connor Zilisch listo para reemplazar a Bowman en 2028.

Day, una estrella de las carreras en tierra y protegido de Kyle Larson, consiguió su primera victoria en el nivel secundario de NASCAR a principios de este año, alzándose con el triunfo en Talladega Superspeedway. El joven de 20 años ocupa el quinto lugar en la clasificación del campeonato después de 25 de 33 carreras. Day aún no ha disputado ninguna carrera de Cup en su carrera.

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