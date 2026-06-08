Hamlin iguala a Kyle Busch y le rinde homenaje con su 63.ª victoria; Daniel Suárez en el top 10

Denny Hamlin igualó a Kyle Busch en el noveno puesto de la lista histórica de victorias, al conseguir su triunfo número 63 tras una emocionante carrera de la Copa NASCAR en el Michigan International Speedway.

Hamlin ganó por 11.1 segundos, liderando un triplete de Toyota con Erik Jones en segundo lugar y Bubba Wallace en tercero.

Kyle Larson terminó cuarto y Carson Hocevar quinto. Daniel Suárez finalizó sexto, Joey Logano séptimo, Ryan Blaney octavo, Chris Buescher noveno y Chase Briscoe décimo.

Aunque partió desde la pole position, Hamlin tuvo que salir desde la última posición debido a que su coche necesitaba reparaciones tras un pinchazo en la práctica. Hamlin también sufrió un trompo en un choque durante la reanudación de la carrera en la primera mitad, pero nada de eso le impidió conseguir otra gran victoria el domingo.

"La pretemporada fue dura para mí, fue dura para la familia NASCAR, perdimos a mucha gente", dijo Hamlin. Esta semana perdimos a Gentleman Ned (Jarrett), el auténtico crack del equipo 11. Seguimos pensando en Kyle, Samantha, Brexton y Lennix.

"Es una sensación increíble poder competir cada semana, y valoro muchísimo esta oportunidad. Me encanta que la estemos aprovechando al máximo".

Tras la carrera, Hamlin lució una bandera con el número 18 durante toda su celebración, rindiendo homenaje a Kyle Busch tras igualarlo en la lista de victorias de todos los tiempos. Busch falleció inesperadamente hace dos semanas, a los 41 años.

Hamlin y Busch fueron compañeros de equipo en Joe Gibbs Racing durante casi 15 años, desde 2008 hasta la temporada 2022.

Watch: 'We're still thinking of Kyle': Hamlin honors Busch in Victory Lane

Etapa 1

Aunque Hamlin consiguió la pole position, fue uno de los seis coches que salieron desde la parte trasera de la parrilla. Esto le dio el control a Hocevar en la salida, quien se mantuvo al frente.

En la vuelta 3, el novato Connor Zilisch hizo un trompo en la curva 3, impactando contra el muro exterior. Seis vueltas después, volvió a hacer un trompo, esta vez a la salida de la curva 2, chocando contra el muro interior y poniendo fin a su carrera. Este es el tercer abandono consecutivo de Zilisch y su tercer último puesto seguido.

A medida que avanzaba la carrera, Reddick tomó la delantera y controló la mayor parte de la etapa.

Todd Gilliland sufrió un pinchazo y tuvo que entrar a boxes con bandera verde, mientras que Reddick tuvo que defenderse del ataque de Gibbs.

Justo detrás del coche número 1 de Chastain, que tuvo problemas, Reddick ganó la primera etapa por delante de Gibbs, Hocevar, Elliott, Wallace, Smith, Larson, Buescher, Herbst y Suárez.

Etapa 2

Gibbs ganó la carrera tras salir de boxes, mientras que Buescher tuvo que hacer una parada adicional para ajustar los pasadores del capó, perdiendo una posición entre los diez primeros.

Wallace tomó la delantera en la reanudación, seguido por Hocevar y luego Gibbs, mientras la lucha por el control continuaba en la segunda etapa.

De vuelta en la mitad de la parrilla, Keselowski redujo la velocidad por un pinchazo en la rueda trasera izquierda, lo que provocó una bandera amarilla. Las cosas empeoraron para RFK en boxes, ya que Gibbs y Preece chocaron al entrar y salir de sus respectivos boxes.

Gibbs continuó, pero Preece regresó a boxes. Los compañeros de equipo de Hendrick, Elliott y Larson, tomaron repentinamente el control de la carrera tras un cambio de dos neumáticos y lo mantuvieron hasta la siguiente bandera amarilla: Allmendinger hizo un trompo a la salida de la curva 2.

Sin embargo, la siguiente reanudación en la vuelta 83 cambió por completo el rumbo de la carrera. Hocevar chocó por detrás con Nemechek, lo que provocó un choque en cadena justo después de la zona de reanudación. Nemechek giró bruscamente hacia Wallace, quien a su vez giró hacia Gibbs, quien giró bruscamente hacia Reddick, provocando un choque en total de nueve autos. Cuando Reddick volvió a girar hacia la parte superior de la pista tras impactar contra el muro interior, sufrió un impacto directo de Austin Dillon.

El Toyota número 45 de Reddick quedó destrozado, poniendo fin a su racha de resultados entre los 15 primeros y registrando su primer abandono de la temporada 2026. Esto supone un duro golpe para el líder del campeonato, que intenta mantener su ventaja hasta el final de la temporada regular.

La siguiente bandera amarilla fue por Keselowski, quien hizo un trompo con el morro de Nemechek, poniendo fin también a su participación.

En cabeza, Suárez superó a Larson para colocarse segundo, pero Jones los adelantó a ambos y comenzó a recortar distancias con Elliott por el liderato. Casi lo consigue con cuatro neumáticos nuevos frente a los dos de Elliott, pero este último logró mantener la posición y llevarse la victoria en la segunda etapa.

Detrás de Elliott y Jones, se encontraban Suárez, Larson, Byron, Bell, Hocevar, Hamlin, Logano y Smith.

Etapa 3

Elliott continuó liderando la carrera, con Bell ascendiendo al segundo puesto.

Justo al límite de la ventana de combustible, Zane Smith perdió un neumático mientras rodaba décimo y se estrelló contra el muro. Todos los pilotos entraron a boxes, pero algunos optaron por cambiar solo dos neumáticos, colocándose al frente: Byron, Bell, Chastain y Logano lideraban la carrera.

En la reanudación, Elliott perdió el control por debajo de Bell en la lucha por el segundo lugar, y ambos chocaron violentamente contra el muro exterior. Ambos pilotos resultaron ilesos, pero el muro sufrió daños y fue necesaria una bandera roja de 20 minutos para realizar las reparaciones.

La carrera finalmente se reanudó con Byron liderando junto al muro, pero los choques no habían terminado. Un empujón de Stenhouse lo envió contra Gragson y Preece, provocando otro choque múltiple. Shane van Gisbergen, Ty Dillon, Austin Hill, Josh Berry y Cody Ware también se vieron involucrados, al igual que McDowell.

Los siguientes pilotos no pudieron continuar debido a los daños: McDowell, Preece, Stenhouse, SVG y Gragson.

El líder de la carrera era ahora Suárez, y esa bandera amarilla rompió el récord de más banderas amarillas en una carrera de la Copa en Michigan.

En la reanudación, Hocevar desafió a su compañero de equipo Suárez por el liderato, pero mientras los autos de Spire corrían uno al lado del otro, Hamlin los adelantó a ambos en una gran maniobra a tres bandas para tomar la delantera. Hocevar chocó contra el muro poco después, perdiendo terreno ligeramente.

A falta de 30 vueltas, Hamlin lideraba la carrera, seguido de Suárez y Wallace. Amplió su ventaja a varios segundos, mientras Wallace comenzaba a presionar a Suárez por el segundo puesto. Lo superó a falta de 17 vueltas, pero se encontraba a más de seis segundos de Hamlin.

Hocevar finalmente le arrebató el segundo lugar a Wallace, pero Hamlin ya se había escapado, con una ventaja de casi diez segundos. La lucha por el segundo puesto se mantuvo intensa, con Jones superando a su compatriota de Michigan, Hocevar, a falta de cinco vueltas.

Pero nadie pudo alcanzar a Hamlin, quien cruzó la meta con una ventaja de más de 11 segundos sobre su rival más cercano.

La victoria ayudó a Hamlin a recortar la ventaja de Reddick en el campeonato, después de que el piloto del 23XI registrara su primer abandono del año. La diferencia entre Reddick y Hamlin se redujo de 97 a 51 puntos.