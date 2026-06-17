NASCAR en San Diego: Todo lo que necesitas saber sobre la Anduril 250 y cómo ver en latinoamérica

NASCAR está haciendo un viaje a través de todo el país hacia la Base Naval Coronado para una carrera completamente nueva en el calendario de 2026. La 17.ª ronda de la temporada de la Cup Series tendrá lugar en un enorme circuito callejero temporal situado por completo dentro de una base militar activa.

Aquí está todo lo que necesitas saber antes de la primera edición de la Anduril 250 en el Qualcomm Circuit de la histórica Base Naval Coronado en San Diego, California:

Especificaciones de la pista del Qualcomm Circuit de la Base Naval Coronado

Longitud de la pista:3.4 miles (5.472 km)

Curvas:19, incluida una nueva chicana colocada justo antes de la curva final

Tiempo de vuelta esperado: Entre 2mins 10s y 2min 15s

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Watch: Un recorrido virtual gracias a iRacing

Qué hace único a este evento y circuito

Construcción de la pista de San Diego Photo by: Orlando Ramirez Getty Images

NASCAR nunca ha competido antes en una base militar activa, pero eso apenas roza la superficie al considerar lo que hace que la Anduril 250 y sus carreras de apoyo sean tan únicas, incluso entre otros ambiciosos eventos en circuitos callejeros del pasado reciente de este deporte.

Los equipos están solicitando más spotters que nunca antes, y habrá al menos tres docenas de comisarios de curva debido a tantas secciones intrincadas y puntos ciegos alrededor de la pista.

“Va a ser en gran medida una carrera de supervivencia", dijo Brad Keselowski después de recorrer el trazado. "Realmente desafiante para los pilotos."

La pista es extremadamente irregular en varias secciones, con baches que van a mantener a estos autos justo al borde del desastre, e incluso podrían provocar pinchazos y daños en el difusor trasero si los pilotos no tienen cuidado. Tendrán que cruzar vías de tren durante la vuelta y, en un punto, estarán a solo unos pies de la bahía de San Diego en otro.

Y dependiendo de qué curva estés mirando, no es descabellado pensar que son dos circuitos completamente diferentes por cuánto varía a lo largo de la vuelta. Mientras que algunas secciones son increíblemente anchas, otras partes apenas permiten que dos autos pasen lado a lado. También es mucho más rápido que un circuito callejero tradicional, con muchas curvas en S fluidas y amplias.

Respondiendo preguntas comunes sobre la carrera de San Diego

San Diego

¿Es esta una carrera de exhibición?

Esta no es una carrera de exhibición, como el Clash de pretemporada o la All-Star Race de mayo. Es una carrera que otorga puntos y cuenta para el campeonato. Tendrá tres etapas y otorgará la misma cantidad de puntos que cualquier otra carrera tradicional del calendario.

¿Volverá en 2027?

El calendario de 2027 aún no ha sido confirmado, pero la creencia predominante es que este es un acuerdo de un año, y NASCAR está considerando un regreso al Chicago Street Course para 2027. Los directivos de la serie ya han indicado previamente su deseo de crear nuevos eventos temporales en circuitos callejeros cada año, visitando diferentes ciudades y ampliando el alcance del deporte al enfocarse en nuevos mercados.

¿Qué divisiones compiten este fin de semana?

Las tres divisiones nacionales compiten este fin de semana, comenzando con la NASCAR Craftsman Truck Series el viernes, la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series el sábado y la NASCAR Cup Series el domingo.

¿Pueden los pilotos correr múltiples carreras?

Los pilotos de tiempo completo no pueden correr múltiples carreras en San Diego debido a que se considera una ventaja injusta, al ser este un circuito nuevo para todos los pilotos. Sin embargo, los pilotos de tiempo parcial (como Jimmie Johnson) pueden participar en múltiples carreras. Una excepción es Austin Hill debido a las circunstancias únicas, ya que está ocupando la segunda inscripción de Cup de RCR tras el trágico fallecimiento de Kyle Busch.

¿Pueden asistir los aficionados?

¡Absolutamente! Sin embargo, hay una política diferente para el viernes, dando prioridad a los miembros del ejército y sus familias, pero todavía hay un número limitado de asientos abiertos al público para ese día también. Por supuesto, acampar está prácticamente descartado, por razones obvias...

Programa del fin de semana en San Diego

Viernes, 19 de junio — Carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series

México: 17:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 17:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 18:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/P

uerto Rico/República Dominicana: 19:00h

Argentina: 20:00h

Uruguay/Paraguay: 20:00h

Sábado, 20 de junio — Clasificación de NASCAR Cup

México: 12:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 12:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 13:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 14:30h

Argentina: 15:30h

Uruguay/Paraguay: 15:30h

Sábado, 20 de junio — Carrera de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series

México: 15:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 15:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 16:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 17:00h

Argentina: 18:00h

Uruguay/Paraguay: 18:00h

Domingo, 21 de junio — Carrera de la NASCAR Cup Series

México: 14:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 14:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 15:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 16:00h

Argentina: 17:00h

Uruguay/Paraguay: 17:00h

¿Cómo puedo ver el fin de semana de NASCAR en San Diego en Latinoamérica?

En México y Centroamérica es posible observar cada una de las carreras de las tres categorías a través de la señal de FOX One.

En Sudamérica es necesario ingresar al canal de YouTube de FOX One para poder seguir las transmisiones.

Historias importantes a seguir

Kevin Magnussen in the Paddock Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kevin Magnussen debuta en la NASCAR Cup con Project 91

Trackhouse trae de vuelta a Project 91, alineando una cuarta inscripción en la Base Naval Coronado. Magnussen se une a Helio Castroneves, Kimi Raikkonen y Shane van Gisbergen como pilotos de la inscripción de Project 91. El ex piloto de F1 también sigue los pasos de su padre, Jan, quien hizo una sola salida en Cup en Sonoma durante la temporada 2010. El danés nunca ha corrido antes en ningún nivel de NASCAR, así que será todo un desafío para el muy experimentado piloto.

Jimmie Johnson regresa para doble participación en una carrera especial en casa

El nativo de California y campeón 7x de la NASCAR Cup, Jimmie Johnson, ha iniciado 701 carreras de Cup en su carrera, pero San Diego está tan cerca de casa para el miembro del Salón de la Fama de NASCAR y copropietario de Legacy Motor Club, que simplemente no podía perdérselo. Conducirá una tercera inscripción para el equipo LMC en la carrera de Cup del domingo, y también competirá en la carrera de Truck del viernes con Tricon Garage. Johnson planea que la Daytona 500 de 2027 sea su última carrera de Cup.

¿Podrá Reddick conservar el liderato del campeonato frente al ascenso de Hamlin?

En solo cuatro carreras, Denny Hamlin ha borrado gran parte de la que una vez fue la enorme ventaja de Tyler Reddick en el campeonato, reduciéndola de 129 puntos a solo 19 puntos tras su tercera victoria consecutiva de la temporada 2026 en Pocono. Los circuitos callejeros/de carretera son una debilidad para Hamlin, pero todavía existe la posibilidad muy real de que veamos el primer cambio en la cima de la clasificación en toda esta temporada. ¡Sin duda algo a lo que prestar atención!

¿Continuará el dominio de Shane van Gisbergen en circuitos callejeros/de carretera?

SVG ha ganado seis de las últimas siete carreras en circuitos de carretera/callejeros, terminando P2 en la única carrera que no logró conquistar. Al ser un circuito completamente nuevo, la mayoría de los pilotos cree que el ya dominante kiwi será imparable en el circuito de 3.4 millas en San Diego. También es crucial que le vaya bien, ya que el No. 97 apenas está dentro del Chase en este momento, y necesita construir un colchón en estas pistas donde puede salir victorioso mientras sigue aprendiendo en óvalos.

¿Cómo se las arreglará Bell con la muñeca izquierda fracturada?

En Michigan, un impacto de 63G dejó a Christopher Bell con una fractura en la muñeca izquierda, pero siguió compitiendo en Pocono a pesar de la incomodidad. Fue difícil, pero lo logró. Sin embargo, San Diego será una historia completamente diferente, y no se puede subestimar el desafío para el piloto de JGR -- que actualmente ocupa el décimo lugar en puntos --. El equipo tuvo a Brandon Jones en espera como posible piloto de relevo en Pocono, y probablemente volverá a hacerlo este fin de semana ... por si acaso.

¿Quiénes son los cinco mejores pilotos a seguir?

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Shane van Gisbergen: El claro favorito. SVG está reescribiendo los libros de récords con siete victorias en Cup desde que ganó en su debut en 2023, todas en circuitos callejeros/de carretera. Esas victorias incluyen el Chicago Street Course, Watkins Glen, Sonoma, el Charlotte Roval y Ciudad de México. No ha terminado peor que sexto en ninguna de estas pistas desde que pasó a tiempo completo en Cup al inicio de la temporada 2025.

Connor Zilisch: El compañero novato de SVG, y un piloto que actualmente está sufriendo una temporada de novato de pesadilla. Pero la estrella en ascenso es extremadamente capaz en circuitos de carretera y callejeros, y ha vencido a SVG cara a cara en múltiples carreras de NASCAR O'Reilly. Mostró destellos de velocidad en COTA y Watkins Glen a principios de este año, pero la mala fortuna le impidió asegurar un resultado que reflejara su verdadero ritmo.

Tyler Reddick: El único piloto que ha vencido a SVG en el pasado reciente, y un corredor de ruta muy capaz con dos victorias en COTA, otra en Road America y un cuarto lugar en el Indianapolis RC. Reddick está desesperado por reconstruir su ventaja en puntos, y sabe que esta es la oportunidad perfecta para responder a Hamlin, así que espera ver al No. 45 cerca del frente.

Ty Gibbs: El piloto de JGR finalmente llegó al Victory Lane por primera vez en Cup a principios de este año en Bristol, pero también ha estado muy cerca de ganar múltiples carreras en circuitos de carretera en el pasado. Incluso ganó en su debut en la NASCAR O'Reilly Series en el Daytona Road Course. En Cup, casi un tercio de todos sus top cinco de su carrera han sido en circuitos de carretera, y estuvo en la lucha por la victoria a principios de este año tanto en Watkins Glen como en COTA.

Michael McDowell: El único piloto de Spire que aún no ha llegado al Victory Lane este año, y terminó segundo detrás de SVG en la carrera de circuito de carretera más reciente en Watkins Glen. También tiene una victoria en Cup en el Indianapolis RC. McDowell terminó dentro del top cinco en cuatro de las últimas cinco carreras de circuito de carretera, y es uno de los corredores de ruta más experimentados de toda la parrilla.