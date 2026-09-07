Ganadores y perdedores de la difícil Southern 500 de NASCAR en Darlington
Bell rompió su racha sin victorias, Hocevar se ganó un nuevo enemigo, y algunos contendientes del Chase ya han usado su comodín .
La batalla de diez semanas por el campeonato de la NASCAR Cup Series ha comenzado, y ahora solo hay 12 puntos entre Denny Hamlin y Christopher Bell por el liderato de puntos tras la impresionante victoria de Bell en la Southern 500 en Darlington.
Después de 367 vueltas y 500 millas de carrera, la batalla en lo más alto de la clasificación no ha hecho más que apretarse mientras pilotos y equipos miran hacia Gateway para la Ronda 2. Pero antes de cambiar el foco al próximo fin de semana, repasemos toda la acción de una gran carrera el domingo.
Estos son los mayores ganadores y perdedores de la 77.ª edición de la Southern 500 en Darlington:
Ganador: Christopher Bell pensó que 'tenía que ganar' y eso fue exactamente lo que hizo
Watch: Bell: Darlington victory 'a long time coming'
De cara al fin de semana de carrera, Bell dijo a los medios que pensaba que tenía que empezar a ganar en el Chase si quería competir por el campeonato, y no perdió tiempo en hacerlo realidad. Al adelantar a Larson a 12 vueltas del final, el piloto de JGR consiguió una victoria de gran prestigio y saltó del sexto al segundo puesto en el campeonato. "Ha pasado demasiado maldito tiempo", exclamó, después de un año sin victorias y siete segundos puestos antes de Darlington. Bell ha sido uno de los pilotos más consistentes este año, y esa victoria debería poner muy nerviosos a todos sus rivales.
Perdedor: Carson Hocevar actúa con desdén y se hace un nuevo enemigo
Watch: Hocevar unfazed by Keselowski contact after race
Al final de la Etapa 1, Hocevar golpeó la parte trasera de Brad Keselowski (dos veces), haciéndolo trompear. Realmente no afectó a su propia carrera y terminó 11.º, pero el copropietario de RFK Racing estaba furioso. Incluso prometió represalias, pero el momento del que todos hablan fue la actitud de Hocevar después de la carrera. No pareció importarle, restó importancia al incidente e incluso hizo una broma al respecto en redes sociales. Y la historia nos demuestra que Keselowski no es un piloto que quieras tener como enemigo, especialmente cuando estás emprendiendo tu primer Chase...
Ganador: Kyle Larson se queda sin la victoria, pero marca el camino para Chevrolet
Watch: Larson stands by late strategy call after fifth-place finish
Mientras que la racha sin victorias de Bell llegó a su fin, la de Larson llegó a 50, pero aún hay mucho por lo que el piloto de Hendrick puede sonreír. Apostó fuerte al quedarse en pista con neumáticos viejos, mantuvo el liderato durante un tiempo y aun así se fue con un resultado entre los cinco primeros. Ganó algo de terreno en la lucha por el liderato de puntos, pero lo más impresionante fue que fue el único piloto de Chevrolet que siquiera consiguió un puesto entre los diez primeros tras liderar la carrera con 99 vueltas.
Perdedor: Denny Hamlin minimiza los daños en un frustrante resultado en Darlington
Watch: Hamlin keeps title perspective after rough Darlington finish
Hamlin era uno de los favoritos en Darlington, e hizo notar su presencia desde el mismo inicio de la carrera. Desafortunadamente, las cosas se desmoronaron después de que una lenta parada en boxes lo dejara hundido en el pelotón. Mientras intentaba abrirse paso hacia adelante, fue golpeado por detrás por Michael McDowell y se estrelló contra el muro, doblando los tirantes de convergencia. El equipo perdió la vuelta del líder antes de poder arreglarlo, y finalmente terminó 18.º. Aunque aún conserva el liderato de puntos, fue el peor resultado de Hamlin en Darlington en tres años.
Ganador: 23XI saca músculo con MJ mirando desde los pits
Watch: Wallace praises 'clean, good day' in Darlington P8 finish
No fue una victoria de carrera, pero 23XI salió con fuerza en Darlington. Tyler Reddick lideró 74 vueltas y terminó cuarto, mientras que Wallace lideró 38 vueltas y terminó octavo. Incluso finalizaron una etapa 1-2 en el orden de carrera, ayudando a Wallace a subir cuatro puestos en el campeonato hasta el décimo y a Reddick a acercarse al liderato de puntos. El equipo de boxes del No. 23 también estuvo a la altura, estableciendo un nuevo récord de la parada más rápida con cuatro neumáticos en 7.86 segundos.
Perdedor: William Byron cae al último puesto del campeonato con un abandono
William Byron, Hendrick Motorsports
Photo by: Icon Sportswire via Getty Images
Si estamos contando comodines en el Chase de 2026, el Chevrolet No. 24 de Hendrick Motorsports de Byron acaba de usar uno. Una extraña falla de motor le arrebató una carrera entre los diez primeros, lo dejó 37.º en los resultados finales, y Byron se fue con solo seis puntos. Ese abandono lo dejó en el último lugar de la tabla de puntos, ahora 16.º en la clasificación del campeonato. 2026 ha sido un año extraño para este equipo sin victorias, ya que el No. 24 llegó al nuevo año con cuatro temporadas consecutivas con múltiples victorias y ningún resultado de campeonato peor que sexto.
Ganador extra: Josh Berry sigue impresionando
Josh Berry, Wood Brothers Racing
Photo by: David Jensen / Getty Images
Esta historia se centró en los pilotos del Chase, y con razón, pero también tenemos que darle crédito a Josh Berry. El piloto saliente del No. 21 todavía busca un nuevo hogar en 2027, aunque muchos señalan al Toyota No. 42 de Legacy Motor Club como un posible destino. Pero en Darlington, tuvo un coche de top cinco toda la noche y finalmente terminó séptimo. Berry suma ahora seis resultados consecutivos entre los diez primeros, ¡algo que ningún piloto de Wood Brothers Racing había logrado desde David Pearson en 1976! También ha subido del 33.º al 25.º puesto en la clasificación en apenas las últimas semanas.
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