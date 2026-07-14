Ganadores y perdedores de la impresionante carrera nocturna de NASCAR Cup en Atlanta

El día de carrera comenzó poco después de las 7 p. m., hora local, con Ryan Blaney marcando el ritmo del pelotón desde la pole position. Luego pasamos más de tres horas esperando a que pasara el mal tiempo a mitad de carrera, con Blaney todavía al mando. Finalmente, justo antes de las 2 a. m., Blaney se llevó la bandera a cuadros en la carrera maratónica y procedió a dar una vuelta a la pista en la motocicleta que acababa de ganar.

Y aunque el nombre de Blaney dominó el pilón, esta carrera estuvo lejos de ser predecible, con acción sin descanso y mucho drama por toda la pista que algunos hoy en día gustan de llamar Atlanta-Dega. Sorprendentemente, sin embargo, no hubo demasiada carnicería, ya que los pilotos lucharon con pericia unos contra otros durante varias horas.

Aquí va un vistazo a los mayores ganadores y perdedores de una carrera muy nocturna en EchoPark Speedway:

Ganador: Un Blaney dominante y un formidable Team Penske

Watch: Blaney prevails with EchoPark win in wild OT

Ryan Blaney no solo ganó en Atlanta, dominó. El Ford No. 12 de Team Penske lideró 171 de 263 vueltas, la mayor cantidad en cualquier pista de drafting desde la victoria de Richard Petty en las 500 Millas de Daytona de 1964. También fue la victoria número 750 para Ford, pero el buen día de Penske no terminó con Blaney. Su compañero Joey Logano logró un resultado entre los diez primeros y estuvo entre los cinco primeros en ambas etapas, mientras que Austin Cindric consiguió un resultado entre los 15 primeros y también se aseguró puestos entre los cinco primeros en ambas etapas. Fue una gran noche de puntos para los tres autos, y crucial para Cindric y Logano, ya que están justo en medio de la batalla por entrar en el Chase.

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Perdedor: Bubba Wallace cruza la meta segundo, pero lo pierde todo

Watch: Wallace questions penalty, addresses Gibbs run-in

Qué noche tan frustrante para el piloto de 23XI Racing. Al final de la Etapa 2, hizo un trompo desde dentro del top cinco, lo que le negó cualquier punto de la Etapa 2. Pero al final de la carrera, tuvo una oportunidad legítima de ganar, y peleó de tres en paralelo hasta la línea, terminando en un ajustado segundo lugar. Por desgracia, NASCAR determinó que avanzó su posición al ir por debajo de la línea amarilla, penalizándolo. Wallace fue enviado a la cola de la vuelta del líder, terminando 29.º. "Solo otra carrera para Bubba Wallace y compañía", dijo tras la carrera. Wallace también tuvo un problema con el 'trabajo en equipo' de Toyota y con el hecho de que Ty Gibbs no le dio tregua al final de la Etapa 2 cuando lo mandaron a hacer un trompo. Simplemente una noche para olvidar para el No. 23, pese a pasar la mayor parte de ella al frente del pelotón...

Ganador: Los pilotos en la burbuja Erik Jones y Shane van Gisbergen tienen días sólidos

Photo by: Sean Gardner / Getty Images

El quinto puesto para Jones y el sexto para SVG fueron enormes para ellos el domingo por la noche. Aunque no parece que hayan ganado mucho terreno en el Chase, esas actuaciones impresionantes evitaron que quedaran muy rezagados frente al dúo de Penske formado por Cindric y Logano. Van Gisbergen ahora está +31, y Jones evita volver a caer por debajo de la línea de corte. SVG le dijo más tarde a Motorsport.com que "nada" en su carrera lo preparó para este estilo de carrera, y estamos hablando de un piloto que ha corrido en no menos de cuatro continentes en su vida. Eso lo hace aún más impresionante cuando te das cuenta de que se fue de Atlanta 2026 con un par de sextos puestos.

Perdedor: Kyle Larson comete un error al final de la carrera

Kyle Larson spins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Larson hizo un trompo tarde en la carrera tras una gran frenada en la línea alta, pero eso no fue el fin de sus esperanzas, ni fue culpa suya. Larson protagonizó una valiente remontada a través del pelotón, adelantando a casi veinte autos antes de llegar a Denny Hamlin. Por desgracia, Larson subió a la salida de la Curva 2 cuando no estaba libre, apretando a Hamlin y metiéndose él mismo contra el muro. Fue el único choque importante de varios autos de la carrera, dejando a Larson en el 34.º puesto por segunda carrera consecutiva.

Ganador: Todd Gilliland avanza a las semifinales del In-Season Challenge

Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet; Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

¡La historia del desfavorecido sigue viva! El sembrado No. 25 en el In-Season Challenge avanzó a las semifinales del torneo de eliminación, con su rival Alex Bowman pegado a su parachoques al cruzar la línea de meta. Gilliland ahora se encuentra entre verdaderos titanes, enfrentándose al campeón de la Cup 2020 Chase Elliott en North Wilkesboro. Del otro lado del cuadro, Christopher Bell se enfrentará a Blaney. Para poner todo esto en perspectiva, Elliott tiene más victorias en carreras en su carrera que Gilliland tiene top diez, así que qué historia sería si el piloto de Front Row Motorsports puede llegar hasta el final y asegurarse ese premio de $1 millón.

Perdedor: AJ Allmendinger como el mayor perdedor en el campeonato

A.J. Allmendinger spins, No. 16 Kaulig Racing Chevrolet Photo by: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Allmendinger ha estado haciendo mucho con poco este año, ya que Chevrolet ha cortado con Kaulig Racing debido a su acuerdo con Ram en la Truck Series. A pesar de eso, Allmendinger está a tiro de un puesto en el Chase, y una pista de drafting era una gran oportunidad para igualar las condiciones. Sin embargo, eso no fue lo que terminó ocurriendo al final. Un error mientras peleaba con Michael McDowell mandó a Allmendinger a hacer un trompo. Estaba abatido por la radio, y poco después, un neumático reventado lo lanzó contra el muro. Sumó solo un punto tras terminar 37.º, y fue el mayor perdedor en la clasificación del campeonato, cayendo tres posiciones.

Ganador: Carson Hocevar, aunque no tenía amigos al final

Watch: Hocevar jokes he may have earned respect at EchoPark

Hocevar ha abrazado por completo una actitud de 'me importa un carajo', como se vio en entrevistas recientes. Si antes había algún intento de suavizar las cosas, ya desapareció. Quiere ser querido por los fans, y no le importa si los pilotos lo odian. Incluso presumió de ignorar el consejo del dueño de su equipo a mitad de carrera durante la demora por lluvia, pero bueno, lo que sea que esté haciendo en pista le sigue funcionando. Hocevar atravesó el pelotón con facilidad en más de una ocasión, y lideraba en el overtime. Mientras circulaba bajo bandera amarilla en los momentos finales de la carrera, de hecho empezó a cantar por la radio y a reírse con el equipo. El único inconveniente para él es que Atlanta es un lugar donde vas a necesitar un empujón amistoso si quieres ganar, y no tenía amigos, ya que estaba flanqueado por los dúos Blaney/Bell y Wallace/Gibbs. Pero corrió limpio, no hizo chocar a nadie, y se fue con un tercer puesto. No consiguió la victoria en la carrera, pero tiene mucho por lo que sonreír después de Atlanta.

Perdedor: Los que tristemente no pudieron quedarse hasta las 2 a. m.

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

Pedirle a la gente que se quede despierta hasta las 2 a. m. un domingo por la noche es una tarea difícil, y me compadezco de quienes estaban tanto en la pista como en casa y no pudieron presenciar esta carrera en vivo. Fue sensacional, con la hora tardía sumándose al agarre demencial y generando acción sin descanso. La Etapa 1 y la Etapa 3 parecieron carreras completamente distintas por la forma en que se comportó la pista. Aunque aplaudo a NASCAR por mantenerse firme y terminarla bajo las luces, quizá más gente se sentiría inclinada a quedarse si este desafortunado retraso ocurriera un sábado por la noche, en lugar de un domingo... solo una idea.

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