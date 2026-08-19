Ganadores y perdedores de la carrera de NASCAR Cup en Richmond 2026

Con Richmond ya a nuestras espaldas, solo quedan dos carreras antes de que se reinicie el Chase en la lucha por el campeonato de la NASCAR Cup Series.

Logano se alzó con la victoria tras mantener a raya a Chase Briscoe en las últimas vueltas de una carrera "clásica" en Richmond, caracterizada por largos tramos con bandera verde y una carrera con múltiples trazadas.

La carrera del sábado por la noche se caracterizó por un número muy reducido de abandonos —solo uno—, pero hubo muchos cambios en la clasificación.

Echemos un vistazo a los mayores ganadores y perdedores de Richmond:

GANADOR: Joey Logano continúa su rápido ascenso: "4 para los detractores"

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Logano ocupa el noveno puesto en la clasificación del campeonato y, siendo realistas, puede alcanzar el quinto antes de que se reinicie el Chase. Para ponerlo en perspectiva, hace tan solo seis carreras estaba en el puesto 20. Con dos victorias y tres resultados entre los cinco primeros en las últimas cuatro carreras, el piloto de Penske está en racha en el momento perfecto.Además, tiene la misión de ganarlo todo "4 the haters" en 2027. El tres veces campeón ha escuchado las críticas a sus títulos anteriores bajo el formato de playoffs, y está motivado para ganar un cuarto bajo el formato de el Chase y acallar a los escépticos.

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PERDEDOR: Carson Hocevar cae en picado en la clasificación

Carson Hocevar, Spire Motorsports Foto de: David Jensen / Getty Images

Todo va mal para Hocevar y el equipo Spire. En solo dos carreras, ha caído del quinto al undécimo puesto en la clasificación. Ha perdido 25 puntos de bonificación tras dos resultados consecutivos fuera de los 30 primeros. La carrera de Richmond fue especialmente frustrante, ya que rodaba en la zona de los 30 por falta de ritmo y, finalmente, redujo a tercera por error, lo que puso fin a su noche. Richmond supone el primer abandono de Hocevar en toda la temporada 2026.

GANADOR: Austin Cindric, con su mejor carrera de la temporada

Watch: Cindric: Logano could finish top five 'in my rental car'

El piloto del equipo Penske de ha salido de la zona de peligro, ganando mucho terreno en Richmond con su mejor actuación del año. Como dijo Cindric, fue el "empujón" que el equipo necesitaba. Terminó tercero (el mejor resultado de Cindric este año) y sumó un total de 48 puntos. Ahora ocupa el puesto 15.º en la clasificación, 57 puntos por encima de la línea de corte.

PERDEDOR: Austin Dillon, que no ha podido repetir la magia de Richmond

Austin Dillon, Richard Childress Racing Foto: David Jensen / Getty Images

Dillon esperaba convertirse en el primer piloto desde 1983 en ganar tres carreras consecutivas de la Copa en Richmond, pero no pudo recuperar el ritmo de los dos últimos años. Dillon llegó incluso a situarse entre los diez primeros en un momento dado, pero simplemente no pudo mantenerse ahí. Dillon terminó 19.º, pero fue el mejor de RCR ( ), con su compañero de equipo Austin Hill en 23.ª posición.

GANADOR: Hendrick Motorsports, con sus cuatro coches entre los diez primeros

Kyle Larson, Hendrick Motorsports Foto de: David Jensen / Getty Images

Hendrick ha tenido un año desastroso para sus propios y elevados estándares, pero Richmond supuso un gran paso en la dirección correcta. Por primera vez en la temporada 2026, los cuatro pilotos de HMS terminaron entre los diez primeros. Chase Elliott lideró el grupo en quinta posición, seguido de Kyle Larson en sexta, William Byron en novena y Alex Bowman en décima. Sin embargo, no supusieron una amenaza real para la victoria, por lo que está claro que aún queda trabajo por hacer. Además, Larson voló desde Richmond hasta Iowa, donde ganó de forma espectacular las Knoxville Nationals, retrasadas por la lluvia.

PERDEDOR: Ryan Preece pierde terreno en la lucha por el Chase a pesar de las grandes esperanzas

Ryan Preece, RFK Racing Foto de: David Jensen / Getty Images

Se suponía que Richmond iba a ser una noche de oportunidades para el " " Preece. Hace un año consiguió allí la pole position y este fin de semana salió sexto. Por desgracia, no sumó ningún punto de etapa y terminó 16.º. El piloto de RFK Racing había llegado a la carrera a solo 29 puntos de la línea de corte, pero sale de ella a 50 puntos de Shane van Gisbergen cuando solo quedan dos carreras para el Chase.