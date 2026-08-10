Dentro de la estrategia que convirtió a Ty Gibbs en una amenaza legítima al título de NASCAR

No fue hace tanto, el 28 de junio, que Tyler Allen jugó sobre seguro en Sonoma Raceway y Ty Gibbs realmente deseó que su jefe de equipo hubiera sido más agresivo.

En ese momento, Allen tomó lo que parecía un coche capaz de desafiar a Shane Van Gisbergen por la victoria, pero optó por una estrategia más conservadora que llevó a un segundo puesto. Allen, sin saber si tendrían lo suficiente para enfrentarse a SVG en un circuito mixto, eligió sumar puntos de etapa y conservar un lugar dentro de los cinco primeros de la clasificación del campeonato.

Allen estaba jugando a largo plazo, reconociendo que llegaría un momento y un lugar para ser agresivo por Gibbs, y el domingo en Iowa Speedway fue justo ese momento.

Gibbs rodaba tercero detrás de Christopher Bell y Ryan Blaney al acercarse al último ciclo de paradas en boxes con bandera verde. Blaney hizo un undercut a Bell pero no pudo reincorporarse por delante del No. 20 de Joe Gibbs Racing.

Allen apostó aún más, montando dos neumáticos, y saliendo por delante de ambos. Antes en la carrera, Bell pudo adelantar a Blaney por el liderato con cuatro neumáticos frente a dos, pero Allen encargó a Gibbs defender agresivamente el liderato.

Bell hizo varios intentos, pero Gibbs dio una lección defensiva. ¿Por qué no pudo superar a Gibbs de la manera en que había superado a Blaney antes en la carrera?

"No lo sé", dijo Bell. "Simplemente me deslizaba mucho más cada vez que estaba detrás de Ty que con Ryan. Así que cada vez que intentaba forzar el coche, simplemente me deslizaba y nunca podía llegar."

Pero también hay que darle crédito a Gibbs, que bloqueó agresivamente y llevó a Bell hacia la parte alta de la pista, haciendo lo que fuera necesario para conservar el liderato. Su segunda victoria en su carrera fue merecida.

"Me fui de atrás entrando en la 3 y los coches doblados eran algo difíciles de adelantar", dijo Gibbs. "Así que simplemente me fui de atrás y cubrí la línea, y él, creo, tuvo un momento detrás de mí. Y estábamos muy cerca, y creo que perdió un poco saliendo de la 2 y yo lo conseguí, así que salió bien."

Allen dijo que se inclinaba por una decisión de dos neumáticos todo el tiempo. Era lo único que les permitiría saltar a Bell y Blaney.

"Era cuestión de cuándo íbamos a tomarlos", dijo Allen. "El 11 (Hamlin) había parado detrás de nosotros. No queríamos que nos saltaran. Sabíamos que el 20 se estaba acercando, y yo sabía que él se inclinaba por cuatro.

"En ese momento, escuché al 20 decir ‘boxes’, así que paramos, y tomé los derechos sabiendo que lo saltaría y que Ty iba a tener mucho trabajo por hacer."

Y vaya si lo hizo.

Mientras tanto, Bell realmente desearía que ellos también hubieran tomado dos neumáticos, y haber hecho irrelevante lo que hicieron sus compañeros de equipo.

¿Podría haber hecho funcionar dos neumáticos al final?

"Absolutamente."

¿Qué le daba certeza?

"Vimos a tipos quedarse fuera todo el día y estaban bien", dijo Bell. "Tomé dos neumáticos en un momento y me sentí bien. Me quedé fuera y me sentí bien."

Entonces, deberían haberlo hecho?

"Sí."

Su jefe de equipo, Adam Stevens, dijo que él y su sala de estrategia en Huntersville, Carolina del Norte, estuvieron dándole vueltas durante todo ese stint.

"Intentamos abrir la mayor brecha posible con ellos", dijo Stevens a Motorsport.com. "Esperábamos que (Blaney) tomara cuatro, ya que tomó derechos en la etapa y también sufrió con sus derechos. No era ni de cerca tan fuerte como antes.

"Íbamos a tener más vueltas con nuestros izquierdos que las que él tenía antes de su parada bajo verde, así que pensaría que no podrían aguantar al final."

También le preocupaba una bandera amarilla tardía y lo que pasaría si hubiera una relanzada con cuatro neumáticos más frescos detrás de él al final.

"Fue una de esas decisiones", dijo Stevens. "Sentí que si el 54 tomaba dos, nos saltaría y saldríamos un par de segundos detrás, que es lo que ocurrió. Cerramos rápidamente esa brecha y, con 40 por delante, estábamos allí mismo con él, y simplemente no tuvimos lo suficiente para adelantarlo. Todo se desarrolló más o menos como esperaba, excepto no lograr el adelantamiento."

Y eso fue mérito de Gibbs, que de repente está segundo en la clasificación del campeonato y se reajustaría a 25 puntos detrás de Hamlin si este orden se mantiene estable durante las próximas tres carreras.

"Creo que ambos estamos bastante cerca", dijo Gibbs." Creo que la gran diferencia entre (Hamlin) y yo es que Denny es simplemente un gran piloto y tiene muchísima experiencia. Probablemente sea uno de los mejores del mundo. Obviamente, ha estado en (posición) de ganar el título un montón de veces y ha ganado muchísimas carreras."

Y ahora, con dos victorias e impulso, Gibbs está ahí mismo con él, aunque no se está adelantando a los acontecimientos.

"Para mí es semana a semana, pero obviamente quiero ganar el título."