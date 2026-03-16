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Crónica de carrera
NASCAR Cup Las Vegas

Denny Hamlin supera una penalización y vence a Chase Elliott en Las Vegas

Hamlin suma ya 61 victorias en su carrera en la NASCAR Cup, tras lograr una emotiva victoria en Las Vegas, rodeado de su familia

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

El otoño pasado, Denny Hamlin logró su 60.ª victoria, todo un hito en su carrera, en el Las Vegas Motor Speedway, y dedicó el triunfo a su padre. Desde entonces, Hamlin sufrió una amarga derrota en la lucha por el título y perdió a su padre, que padecía una enfermedad, en un incendio en su casa durante la temporada baja.

Pero el domingo volvió a la Victory Lane en Las Vegas para celebrar su 61.ª victoria de su carrera, y la primera de la temporada 2026.

 

Chase Elliott terminó segundo, William Byron tercero, Christopher Bell cuarto y Ty Gibbs quinto. Chris Buescher, Kyle Larson, Chase Briscoe, Bubba Wallace y Brad Keselowski completaron el resto de los diez primeros.

Etapa 1

Hamlin le arrebató el liderato a Bell desde el principio, pero en el centro del pelotón, Shane van Gisbergen estuvo a punto de ver cómo su carrera terminaba abruptamente. Chocó con Erik Jones y derrapó lateralmente, pero logró salvar el coche mientras se deslizaba por la pista.

El resto de la etapa se disputó en bandera verde, lo que significó que hubo paradas en boxes con bandera verde. Tanto Allgaier como Briscoe fueron sancionados por exceso de velocidad, lo que los dejó fuera de la vuelta del líder. Pero también había varios otros pilotos a una vuelta, mientras los pilotos de JGR seguían dominando la primera parte de la carrera.

Bell superó a Hamlin mientras se abrían paso entre el tráfico y, finalmente, se alejó mientras Hamlin se desvanecía. Dio una vuelta completa hasta alcanzar al coche en 21.ª posición, ganando la Etapa 1 por delante de Larson, Hamlin, Gibbs, Wallace, Byron, Preece, Elliott, Blaney y Reddick.

ARiley Herbst, que rodaba en 22.ª posición, se le concedió el pase libre para volver a la vuelta del líder.

Etapa 2

Durante el descanso entre etapas, el equilibrio de poder cambió repentinamente de JGR a Hendrick. Tanto Gibbs como Hamlin fueron sancionados por exceso de velocidad, lo que los envió a la cola del pelotón. Eso dejó a Bell luchando contra un trío de coches de Hendrick en la reanudación.

Luchó codo a codo con Larson antes de que Elliott se metiera en la línea de tres, lo que casi provocó un contacto. Byron se unió entonces a la refriega, empujando a Larson hacia delante y poniendo fin a la batalla.

 

A mitad de la etapa, hubo otra ronda de paradas en boxes con bandera verde. Tanto Todd Gilliland como el vigente ganador de la carrera, Josh Berry, fueron sancionados por exceso de velocidad, lo que resultó costoso para el piloto del n.º 21.

A medida que avanzaba la etapa, Larson luchaba por dejar a Kyle Busch dos vueltas por detrás y, de hecho, tuvieron un ligero contacto cuando Busch chocó contra el muro. Esto le abrió la puerta a Byron para adelantar a su compañero de equipo y llevarse la victoria de la etapa.

Busch, frustrado, chocó entonces contra Larson al entrar en la curva 3. En el pelotón, Carson Hocevar tuvo que entrar en boxes por un pinchazo y luego se pasó de velocidad en la calle de boxes, lo que agravó los problemas del equipo del n.º 77.

Byron ganó la Etapa 2 por delante de Larson, Bell, Wallace, Hamlin, Reddick, Buescher, Preece, Elliott y Cindric.

A Ross Chastain, que rodaba en 19.ª posición, se le concedió el pase libre para volver a la vuelta del líder.

Etapa 3

En la etapa final, Hamlin tomó el control de la carrera, recuperándose de una penalización por exceso de velocidad al principio. Perdió el liderato ante Byron en el tráfico, y rápidamente se produjo la primera (y única) bandera amarilla natural de la carrera.

Connor Zilisch hizo un trompo al intentar esquivar a un Ricky Stenhouse Jr. que reducía la velocidad y dañó el morro de su coche n.º 88.

 

Blaney y Cindric quedaron atrapados en el pit lane, perdiendo toda su posición en pista debido al momento en que se produjo la bandera amarilla.

Bell ganó la carrera al salir de la calle de boxes, aprovechando ese box n.º 1. Briscoe consiguió el pase libre tras pasar 172 vueltas fuera de la vuelta del líder, y rápidamente remontó posiciones.

En la reanudación, Hamlin avanzó y le quitó el liderato a su compañero de equipo, sin mirar atrás. Elliott hizo todo lo posible por recortar distancias, pero no lo consiguió.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 267

2:41'17.051

8 70
2 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 267

+0.502

2:41'17.553

0.502 8 40
3 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 267

+3.414

2:41'20.465

2.912 8 49
4 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 267

+3.787

2:41'20.838

0.373 8 51
5 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 267

+4.441

2:41'21.492

0.654 9 39
6 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 267

+6.985

2:41'24.036

2.544 8 35
7 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 267

+9.200

2:41'26.251

2.215 8 48
8 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 267

+10.695

2:41'27.746

1.495 9 29
9 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 267

+11.821

2:41'28.872

1.126 8 41
10 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 267

+12.056

2:41'29.107

0.235 8 27
11 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 267

+12.652

2:41'29.703

0.596 8 33
12 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 267

+14.753

2:41'31.804

2.101 8 25
13 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 267

+15.138

2:41'32.189

0.385 8 30
14 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 267

+15.269

2:41'32.320

0.131 8 23
15 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 267

+15.723

2:41'32.774

0.454 8 22
16 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 267

+20.155

2:41'37.206

4.432 8 23
17 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 267

+21.142

2:41'38.193

0.987 8 20
18 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 267

+21.617

2:41'38.668

0.475 8 19
19 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 267

+21.837

2:41'38.888

0.220 8 19
20 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 267

+22.625

2:41'39.676

0.788 8 17
21 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 266

+1 Vuelta

2:41'38.631

1 Vuelta 8 16
22 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 266

+1 Vuelta

2:41'41.213

2.582 8 15
23 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 266

+1 Vuelta

2:41'41.816

0.603 8 14
24 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'18.552

1 Vuelta 8 13
25 United States J. Allgaier Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'29.292

10.740 9
26 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'39.407

10.115 7 11
27 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'39.999

0.592 8 10
28 United States K. Busch Richard Childress Racing 8 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'40.421

0.422 8 9
29 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 265

+2 Vueltas

2:41'42.257

1.836 7 8
30 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 265

+2 Vueltas

2:41'46.427

4.170 8 7
31
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford 264

+3 Vueltas

2:41'21.846

1 Vuelta 9 6
32
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet 264

+3 Vueltas

2:41'23.432

1.586 9 5
33 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 264

+3 Vueltas

2:41'25.468

2.036 8 4
34 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 264

+3 Vueltas

2:41'46.940

21.472 8 3
35 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 263

+4 Vueltas

2:41'19.044

1 Vuelta 9 2
36 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 262

+5 Vueltas

2:41'35.025

1 Vuelta 11 1
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