Denny Hamlin explica los problemas en pits que lo afectaron en Richmond

El fin de semana de regreso a casa de Denny Hamlin y Richmond Raceway lamentablemente no terminó en el Victory Lane.

El equipo del N°11 luchó para conseguir un cuarto puesto con un tramo final vertiginoso en la pista, pero dos paradas en pits brutales hicieron imposible que Hamlin pudiera realmente pelear por la victoria en la carrera contra el dúo de punta de Joey Logano y Chase Briscoe.

Hamlin explicó la dificultad de su equipo en el pit lane después de la carrera, diciendo que un tope del gato roto les costó caro.

"Las últimas 100 fueron extremadamente rápidas", dijo Hamlin. "Obviamente tuvimos dos paradas: el tope del gato del lado izquierdo estaba roto. Se cayó, no pudieron meter el gato debajo del auto, así que eso equivale a 10 segundos extra de parada en pits. Creo que terminamos 11 detrás".

Hamlin quedó satisfecho con la estrategia y el rendimiento general del equipo, y elogió a su equipo por mejorar continuamente el auto a lo largo del fin de semana.

"Esta fue una carrera promedio para nosotros", dijo. "No fuimos excepcionales. Estuvimos mucho mejor de lo que estuvimos aquí ayer. El equipo hizo ajustes increíbles durante la noche y luego otra vez ajustes increíbles para las últimas 100. Simplemente nos dejé demasiado atrás con algunas malas relanzadas y, obviamente, esas dos últimas paradas en pits".

Hamlin está a más de 100 puntos de ventaja sobre el resto en la clasificación de la Cup Series con dos carreras por disputarse antes del inicio del Chase, y casi con seguridad tiene asegurado el primer puesto de cara a la postemporada.

El equipo del N°11 tendrá que mantenerse alerta, pero si puede seguir logrando actuaciones sólidas, Hamlin está en posición de ganar finalmente su primer campeonato este año.