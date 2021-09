Hamlin avanza en los playoffs de NASCAR con un triunfo en Las Vegas

Hamlin no había ganado en la temporada regular 2021, pero con una victoria dominante en la South Point 400 del domingo por la noche en Las Vegas Motor Speedway, abrió las dos primeras rondas de los playoffs de la serie con victorias.

La victoria del domingo significa que Hamlin avanza a la ronda semifinal de los playoffs de NASCAR Cup, independientemente de cómo termine en las dos próximas carreras en Talladega y en el Roval de Charlotte.

En una etapa final libre de neutralizaciones, Hamlin navegó con éxito por una ronda de paradas en boxes con bandera verde y volvió a liderar en la vuelta 229 de 267.

Elliott fue capaz de recortar la ventaja de Hamlin a cerca de medio segundo en las últimas vueltas, pero nunca se acercó lo suficiente como para disputar el primer puesto.

"Sí, estoy muy contento por nuestro equipo. El equipo Toyota, Joe Gibbs Racing, nos da grandes coches de carreras. Eso es lo que me enorgullece, conducir para ellos", dijo Hamlin. "No puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen".

"Las Vegas, se siente tan bien ganar en Las Vegas. El último par de veces he estado muy cerca, pero no he tenido las oportunidades adecuadas. El equipo ha ajustado el coche muy bien. Ha sido estupendo aguantar a esos chicos".

Cuando se le preguntó sobre el hecho de estar en la ronda semifinal de los playoffs, Hamlin dijo: "Estoy muy feliz. Estoy muy contento de no tener que preocuparme por las próximas dos semanas. Soy un profesional, así que voy a trabajar igual de duro cada semana para ganar".

La victoria es la 46° de la carrera de Hamlin y la primera en Las Vegas.

Kyle Busch terminó tercero, Martin Truex Jr. fue cuarto y Ryan Blaney completó el top 5.

Los diez primeros lugares los completaron Tyler Reddick, Brad Keselowski, Kurt Busch, Kevin Harvick y Kyle Larson, que ganó la carrera de primavera en Las Vegas.

El piloto mexicano Daniel Suárez finalizó la competencia en la 15° posición-

Larson sigue liderando la clasificación de los playoffs con 14 puntos de ventaja sobre Hamlin. Los actuales cuatro últimos en peligro de eliminación tras la carrera de Charlotte Roval son William Byron, Harvick, Alex Bowman y Christopher Bell.