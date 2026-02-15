Las historias a seguir a lo largo de las 500 Millas de Daytona 2026

Aquí están todas las principales historias que debes seguir de cerca durante la 68ª edición de las 500 Millas de Daytona:

Brad Keselowski corre con una lesión en la pierna

Brad Keselowski, RFK Racing Ford Photo by: Patrick McDermott via Getty Images

El piloto de 42 años se rompió el fémur durante el receso y llegó a Daytona con un bastón. Aunque todavía siente dolor, tiene toda la intención de completar las 500 millas el domingo. Sin embargo, David Ragan está en espera… por si acaso.

El poleman Kyle Busch y el único trofeo que falta en su vitrina

Kyle Busch, Richard Childress Racing Chevrolet Photo by: James Gilbert / Getty Images

Parece que decimos esto cada temporada en Daytona, pero ¿será finalmente el año de KB? Está atravesando la racha sin victorias más larga de su carrera, pero antes de esta sequía Busch logró ganar prácticamente todo lo que hay para ganar en NASCAR, excepto las 500. Tiene un 0-20 en la carrera más importante de NASCAR y ahora espera convertirse en el primer poleman en ganar el evento en 26 años. Esta es también la primera pole position de Busch en el evento más importante de NASCAR.

¿Puede Byron hacer historia con tres victorias consecutivas?

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Photo by: James Gilbert / Getty Images

Solo cinco pilotos han ganado Daytona 500 consecutivas, pero nadie ha logrado tres seguidas. Ese es el logro sin precedentes que tiene por delante Byron, quien largará 39º en un coche de reserva tras chocar en su carrera clasificatoria Duel. De los otros cuatro pilotos que tuvieron una oportunidad de lograr el tricampeonato, Hamlin fue el que mejor lo hizo, terminando quinto.

El debut en las 500 de Daytona de Heim y Zilisch

Connor Zilisch, Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Las dos mayores promesas emergentes de NASCAR disputan las 500 por primera vez en sus carreras y no será difícil identificarlos en pista: Zilisch con los icónicos colores de Red Bull y Heim con su máquina número 67 en amarillo neón. Ambos esperan dejar su huella el domingo y, para Zilisch, será además el inicio de su primera temporada completa en la Cup Series.

La importancia añadida de los puntos por etapa

NASCAR Cup Series hauler Photo by: Chris Graythen - Getty Images

El Chase está de vuelta y el “ganar y estás dentro” ha desaparecido. Eso significa que los puntos son más importantes que en más de una década y la lucha por los puntos de etapa se ha vuelto aún más intensa. Habrá que estar atentos a las últimas vueltas de la Etapa 1 y la Etapa 2, ya que probablemente serán casi tan caóticas como el final.

Ahorro de combustible en el pelotón y problemas en la entrada a boxes

Todd Gilliland, Front Row Motorsports Ford Photo by: Kevin C. Cox via Getty Images

Al igual que en años recientes, se puede esperar mucho ahorro de combustible a lo largo de la carrera. A pilotos y aficionados no les gusta, pero es crucial para ganar una Daytona 500 moderna. Es probable que el pelotón se abra a tres carriles en las primeras vueltas, pero de forma muy controlada mientras gestionan cuidadosamente el consumo. Además, existe el riesgo muy real de que los primeros incidentes de la carrera se produzcan en la entrada a boxes, ya que lanzarse desde el pelotón hacia la calle de boxes ha provocado innumerables accidentes a lo largo de los años, incluido uno a principios de esta semana en los Duels.

Los underdogs lograron clasificarse, ¿y ahora qué?

Casey Mears after making the Daytona 500 Photo by: Kevin C. Cox via Getty Images

Casey Mears y BJ McLeod desafiaron las probabilidades: están en las 500 de Daytona. El equipo de Mears pasó días reparando su auto destrozado tras su alocada remontada para meterse en la carrera, mientras que McLeod consiguió un patrocinador después de su improbable camino hasta la parrilla. Pero ahora comienza el verdadero trabajo. Estar en la carrera ya es una victoria en sí misma, pero no vinieron para terminar últimos. Será interesante ver si alguno de los dos puede dar la sorpresa en la 68ª edición de la carrera más importante de NASCAR.

La amenaza del clima que podría alterar la carrera

Daytona 500 logo Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Una historia desafortunada involucra a la Madre Naturaleza. Se aproximan tormentas y NASCAR ya adelantó una hora el horario de inicio. Será una carrera contra el tiempo, ya que en los últimos años las 500 han sido aplazadas al lunes en múltiples ocasiones. También se ha acortado por lluvia cuatro veces antes, aunque eso no ocurre desde 2009. Habrá que observar si NASCAR acelera los periodos de bandera amarilla y si los pilotos compiten aún con más agresividad una vez que la carrera alcance la mitad de su recorrido. Además, existe preocupación por las temperaturas más cálidas previstas y los problemas de manejo que podrían causar en todo el pelotón, otro ángulo meteorológico a seguir de cerca.

Incógnitas en torno al nuevo diseño de carrocería de Chevrolet

William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Chevrolet tiene un diseño nuevo y más estilizado para la temporada 2026. Y aunque hay mucho que analizar en cuanto a las mejoras, la principal historia el domingo será qué tan bien puede empujar en el pelotón. Todos los grandes accidentes en los Duels comenzaron en la trompa de un Chevrolet, y otros pilotos podrían mostrarse cautelosos con ellos por ese motivo.

Lealtad entre fabricantes

Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota, Austin Cindric, Team Penske Ford Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Toyota, Ford y Chevrolet se mantendrán mayormente entre sí durante las paradas en boxes con bandera verde y mientras se mueven en el pelotón para obtener ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, esas lealtades siempre se ponen a prueba y las alianzas se rompen en las vueltas finales de la carrera más importante de NASCAR.

¿Puede Preece trasladar el impulso del Clash a las 500?

Clash winner Ryan Preece, RFK Racing Ford Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

Ryan Preece tiene 223 largadas en la Cup Series, pero ninguna victoria. Sin embargo, acaba de ganar la carrera de exhibición de pretemporada en Bowman Gray en un triunfo emotivo para el ex campeón del Modified Tour. Ha tenido una semana ajetreada, compitiendo en New Smyrna antes de dirigirse a Daytona, donde lideró los tiempos en la práctica de las 500 de Daytona. Tal vez pueda conseguir su primera victoria oficial en la carrera más importante de NASCAR, aunque probablemente estará satisfecho con marcharse sin despegar, ya que Preece ha sufrido dos violentos accidentes con el auto volando por los aires en Daytona solo en los últimos tres años. La buena noticia es que las nuevas aletas en el pilar A parecen estar funcionando bien para limitar el tiempo en el aire de los autos Next Gen.

Un Earnhardt (coche) vuelve a la parrilla en Daytona

Kelley Earnhardt Miller (left) with Justin Allgaier (center) and Dale Earnhardt Jr. (right) Photo by: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Por segundo año consecutivo, JR Motorsports ha logrado clasificarse para Daytona. El equipo, copropiedad de Dale Earnhardt Jr. y su hermana Kelley Earnhardt Miller, tendrá al campeón 2024 de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, Justin Allgaier, al volante. Terminó décimo en el debut del equipo en la Cup Series hace un año y largará 40º en la carrera del domingo.

El nuevo hogar de Daniel Suárez

Daniel Suarez, Spire Motorsports Chevrolet Photo by: Jonathan Bachman - Getty Images

Hubo muy pocos cambios en la parrilla de cara a la temporada 2026 y el único importante involucró a Suárez. Tras cinco años en Trackhouse, ahora conduce para Spire Motorsports. Después de un top 5, llega a un circuito donde terminó segundo el verano pasado. Este año, Suárez estará decidido a reafirmarse como un verdadero contendiente.

Recordando a Dale Sr., Greg Biffle y los 50 años de un final icónico

Greg Biffle tribute decal Photo by: Jeff Curry / Getty Images

Hace 25 años esta semana, Dale Earnhardt murió en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona 2001 y NASCAR nunca volvió a ser la misma. RCR, el equipo con el que ganó seis de sus siete títulos, está en la pole para esta carrera con Kyle Busch al volante. Pero el domingo también marca un aniversario mucho menos sombrío: el 50º aniversario del icónico choque entre Petty y Pearson y la victoria en las 500 de Daytona de 1976. Wood Brothers ha recreado la decoración que utilizó ese día y la ha colocado en el auto de Josh Berry para esta carrera. Además, NASCAR recuerda a Greg Biffle, campeón de las dos divisiones inferiores y ganador en 19 ocasiones en la Cup, que murió junto a su familia en un trágico accidente aéreo poco antes de Navidad. Cada auto de RFK Racing, así como el número 16 de AJ Allmendinger, llevará números estilizados en homenaje a Biffle. Y prácticamente todos los autos del pelotón llevarán la calcomanía que se ve arriba.

