La parrilla de salida completa para la Daytona 500 2026
Esta es la parrilla de salida completa para las 500 Millas de Daytona 2026 que se disputan el domingo 15 de febrero en Daytona Internacional Speedway con la participación del mexicano Daniel Suárez.
Kyle Busch liderará el pelotón hacia la bandera verde en las 500 Millas de Daytona de este domingo, conduciendo el Chevrolet No. 8 de Richard Childress Racing. Chase Briscoe lo acompañará en la primera fila para "La Gran Carrera Americana" después de que ambos dominaran la clasificación el miércoles.
Pero tras las carreras clasificatorias Duel del jueves, que fueron ganadas por Joey Logano y Chase Elliott, estas son las posiciones de salida para el resto del pelotón. Corey LaJoie, Chandler Smith, JJ Yeley y Anthony Alfredo (quien fue descalificado) se quedaron fuera, pero otros 41 tomarán parte en la apertura de la temporada 2026 este domingo. Repasemos toda la parrilla, con imágenes acompañantes para cada uno de los contendientes.
1. Kyle Busch -- #8 Richard Childress Racing Chevrolet
Kyle Busch, No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
2. Chase Briscoe -- #19 Joe Gibbs Racing Toyota
Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
3. Joey Logano -- #22 Team Penske Ford
Joey Logano, Team Penske Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
4. Chase Elliott -- #9 Hendrick Motorsports Chevrolet
Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
5. Ryan Blaney -- #12 Team Penske Ford
Ryan Blaney, Team Penske Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
6. Carson Hocevar -- #77 Spire Motorsports Chevrolet
Carson Hocevar, No. 77 Spire Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
7. Austin Dillon -- #3 Richard Childress Racing Chevrolet
Austin Dillon, No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
8. Kyle Larson -- #5 Hendrick Motorsports Chevrolet
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
9. Brad Keselowski -- #6 RFK Racing Ford
Brad Keselowski, No. 6 RFK Racing Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
10. Michael McDowell -- #71 Spire Motorsports Chevrolet
Michael McDowell, No. 71 Spire Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
11. John-Hunter Nemechek -- #42 Legacy Motor Club Toyota
John-Hunter Nemechek, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
12. Christopher Bell -- #20 Joe Gibbs Racing Toyota
Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
13. Shane van Gisbergen -- #97 Trackhouse Racing Chevrolet
Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
14. Josh Berry -- #21 Wood Brothers Racing Ford
Josh Berry, No. 21 Wood Brothers Racing Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
15. Daniel Suarez -- #7 Spire Motorsports Chevrolet (Coche de repuesto)
Daniel Suarez, No. 7 Spire Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
16. Ricky Stenhouse Jr. -- #47 Hyak Motorsports Chevrolet
Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Hyak Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
17. Casey Mears -- #66 Garage 66 Ford
Casey Mears, No. 66 Garage 66 Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
18. Todd Gilliland -- #34 Front Row Motorsports Ford
Todd Gilliland, No. 34 Front Row Motorsports Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
19. Ryan Preece -- #60 RFK Racing Ford
Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
20. Ty Gibbs -- #54 Joe Gibbs Racing Toyota
Ty Gibbs, No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
21. Alex Bowman -- #48 Hendrick Motorsports Chevrolet
Alex Bowman, No. 48 Hendrick Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
22. Denny Hamlin -- #11 Joe Gibbs Racing Toyota
Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
23. Cole Custer -- #41 Haas Factory Team Chevrolet
Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
24. Erik Jones -- #43 Legacy Motor Club Toyota
Erik Jones, No. 43 Legacy Motor Club Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
25. Noah Gragson -- #4 Front Row Motorsports Ford
Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
26. Tyler Reddick -- #45 23XI Racing Toyota
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
27. Bubba Wallace -- #23 23XI Racing Toyota
Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
28. Riley Herbst -- #35 23XI Racing Toyota
Riley Herbst, No. 35 23XI Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
29. Corey Heim -- #67 23XI Racing Toyota
Corey Heim, No. 67 23XI Racing Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
30. Zane Smith -- #38 Front Row Motorsports Ford
Zane Smith, No. 38 Front Row Motorsports Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
31. Jimmie Johnson -- #84 Legacy Motor Club Toyota
Jimmie Johnson, Legacy Motor Club Toyota
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
32. Connor Zilisch -- #88 Trackhouse Racing Chevrolet
Connor Zilisch, No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
33. Cody Ware -- #51 Rick Ware Racing Chevrolet
Cody Ware, No. 51 Rick Ware Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
34. Ty Dillon -- #10 Kaulig Racing Chevrolet
Ty Dillon, No. 10 Kaulig Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
35. AJ Allmendinger -- #16 Kaulig Racing Chevrolet
AJ Allmendinger, Kaulig Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
36. Austin Cindric -- #2 Team Penske Ford
Austin Cindric, No. 2 Team Penske Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
37. Ross Chastain -- #1 Trackhouse Racing Chevrolet (Coche de repuesto)
Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
38. BJ McLeod -- #78 Live Fast Motorsports Chevrolet
BJ McLeod, No. 78 Live Fast Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
39. William Byron -- #24 Hendrick Motorsports Chevrolet (Coche de repuesto)
William Byron, No. 24 Hendrick Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
40. Justin Allgaier -- #40 JR Motorsports Chevrolet
Justin Allgaier, No. 40 JR Motorsports Chevrolet
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
41. Chris Buescher -- #17 RFK Racing Ford (Coche de repuesto)
Chris Buescher, RFK Racing Ford
Photo by: Chris Graythen - Getty Images
DNQs: Corey LaJoie (#99 RFK Racing Ford); Anthony Alfredo (#62 Beard Motorsports Chevrolet); JJ Yeley (#44 NY Racing Team Chevrolet); Chandler Smith (#36 Front Row Motorsports Ford)
