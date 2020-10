Daniel Suárez tiene equipo para seguir en NASCAR Cup en 2021

Trackhouse Entertainment Group, fundado y propiedad de Marks, anunció el miércoles que ha formado un equipo para NASCAR Cup que debutará en las 500 Millas de Daytona de 2021 con Suárez como su piloto.

El equipo presentará el Chevrolet #99 y operará con una alianza con Richard Childress Racing, incluyendo tecnología, propiedad intelectual, capital humano e ingeniería. Trackhouse estará impulsado por ECR Engines, que recientemente anunció una colaboración formal con Hendrick Motorsports que comenzará la próxima temporada.

"La formación de un equipo de alto nivel en NASCAR Cup ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo", dijo Marks. "Se ha trabajado mucho para llegar a este punto y no creo que hubiéramos podido terminar con mejores socios en RCR y Chevrolet y con un piloto más apasionado y comprometido que Daniel Suárez".

"El empuje y el hambre de Daniel por llegar a la cima de este deporte es palpable cada vez que estoy en su presencia. Estamos construyendo un equipo de ganadores y Daniel ha cumplido casi cada vez que ha estado con un equipamiento ganador".

"Es mi trabajo ahora poner un coche debajo de él que lo lleve al más alto nivel del deporte."

Suárez, que debutó en la competición de NASCAR en su México natal en 2009, se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar una carrera de una serie nacional de NASCAR en 2016 con su victoria en la Xfinity Series en Michigan International Speedway. Estuvo entre las primeras historias exitosas que salieron del programa Drive for Diversity de NASCAR.

Suárez, de 28 años, ganó el campeonato de Xfinity en 2016 y pasó a NASCAR Cup a tiempo completo en 2017 con Joe Gibbs Racing. En 138 comienzos en Cup hasta la fecha con dos equipos, Suárez tiene ocho finales entre los cinco primeros y 32 entre los diez primeros y ha ganado dos poles.

"Veo en Trackhouse una gran oportunidad para mí con un grupo muy fuerte de personas que comparten la misma visión, compromiso y metas que yo tengo", dijo Suárez. "Justin ha estado involucrado en el mundo de las carreras por más de 20 años y entiende los secretos del deporte tanto como piloto como desde el lado de los negocios".

"He aprendido mucho en los últimos años y he sido muy afortunado de formar parte de muy buenas organizaciones. He aprendido que este deporte se trata de personas, y sé que vamos a trabajar muy duro para formar un equipo talentoso. Además, obtener el apoyo de un fabricante fuerte como Chevrolet será la clave de nuestro éxito".

"Mi objetivo es simple, quiero ganar carreras."

El veterano de la industria de NASCAR, Ty Norris, será el presidente de operaciones de carreras de la nueva organización. Norris aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia a Trackhouse después de haber sido vicepresidente ejecutivo y gerente general de Dale Earnhardt Inc. y Michael Waltrip Racing.

Ayudar a las comunidades minoritarias

Un aspecto central del equipo de carreras de Trackhouse es el compromiso de hacer un impacto en la juventud de las comunidades minoritarias de Estados Unidos.

A través de una importante contribución de la Fundación de la Familia Marks, así como del apoyo de los socios del equipo, Trackhouse diseñará y ejecutará una iniciativa de educación STEM destinada a exponer a los jóvenes de Estados Unidos con escasa representación a oportunidades profesionales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Utilizando las carreras de NASCAR como plataforma curricular, Trackhouse trabajará con los distritos escolares, organizaciones comunitarias y grupos de jóvenes para construir una hoja de ruta más impactante para aquellos que se inspiren en seguir carreras STEM.

"Creo profundamente en la dirección que el grupo ejecutivo de NASCAR está dando al deporte", dijo Marks. "Hay una visión revolucionaria y valiente para el futuro que se está llevando a cabo que se muestra en el increíble calendario de carreras de 2021 y en las nuevas formas de ver un modelo económico sostenible que culminará con el debut del automóvil NextGen de 2022 que, en mi opinión, sentará las bases para una propuesta de valor dramática para los futuros propietarios, socios de los medios de comunicación, partes interesadas y patrocinadores en las próximas décadas".

"Todo lo que Trackhouse hará en 2021 desde el punto de vista del desarrollo empresarial será en el contexto de posicionarnos para ganar carreras y campeonatos mientras NASCAR se embarca en un nuevo capítulo en 2022 y más allá".