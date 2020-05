Así será la nueva rutina para pilotos en NASCAR tras coronavirus

Durante un viernes normal de competencia, Daniel Suárez debería estar rodando en el circuito sede de la carrera dentro de NASCAR Cup, realizando las prácticas y buscando los ajustes ideales para su stock car antes de afrontar la sesión de calificación para obtener su lugar en la parrilla de salida.

Ahora, con la pandemia por el virus Covid-19, la situación ha cambiado, y en lugar de esa intensa actividad estaba aún en casa, a la espera de que sea domingo por la mañana para tomar su automóvil particular y manejar hasta la pista de Darlington, en Carolina del Sur, y tomar parte en lo que será la quinta fecha oficial de Cup, y la primera competencia después de dos meses de que las actividades se detuvieron.

“Las últimas ocho semanas han sido difíciles, estando encerrando, no poder hacer las cosas que normalmente podemos”, expresó Suárez en una entrevista con Motorsport.com donde describió como ha desarrollado este tiempo alejado de los circuitos. “Soy afortunado de tener un gimnasio privado junto con el equipo, así que he podido seguir mis entrenamientos físicos y demás”.

Este domingo será el momento de ver en qué estado se encuentra para competir en el más alto nivel, pero antes de subirse a su Toyota Camry, tendrá que cumplir con un protocolo de seguridad, que incluye viajar el mismo día del evento desde su casa y pasar un rápido escrutinio médico.

“No hay viajes. Estamos a dos horas de camino y todos nos vamos a ir manejando por separado”.

“La carrera es el domingo. Yo dormiré el sábado en la noche en casa, manejaré en la mañana del domingo. Acaba la carrera y de regreso a casa. Será un sistema diferente al que estamos acostumbrados, pero al que hay que adaptarnos por ahora”.

“No vamos a tener patrocinadores, no habrá fanáticos, no familias, será algo diferente. Sin embargo, la meta es poder realizar un buen show para todos los fans y mantenernos saludables”.

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry CommScope pit stop Photo by: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images

NASCAR ya ha dado a conocer los protocolos de seguridad que seguirán durante el fin de semana, un sistema que en opinión de Suárez es correcto y en el que confía, aunque pide no bajar la guardia y aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el automovilismo en comparación con otros deportes como el basquetbol o el futbol americano, los cuales aún están en espera.

“Las cosas comienzan a mejorar, pero el tema del Covid-19 sigue ahí, no ha pasado. Hay que tener cuidado”.

“Nosotros tenemos la fortuna de que podamos hacer una carrera sin tener contacto físico con alguien. Con un buen protocolo se puede hacer. El basquetbol, el futbol, todos esos deportes no pueden hacer lo mismo porque tienen contacto físico con más de 30 personas”.

Una de las medidas que adoptará NASCAR durante estas primeras competencias tras la crisis del coronavirus es que no habrá sesión de prácticas ni calificación, pasando directo a la actividad principal. Ante ello, el trabajo en las instalaciones del equipo será vital para que el vehículo sea competitivo en cuanto baje del transporte; de no ser así, la competencia se volverá tortuosa.

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry Toyota Certified Used Vehicles Photo by: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

“Es muy riesgoso en el tema de que, si el carro está bien, que bueno, pero no está bien vas a tener una carrera muy larga. Cuando está bien en prácticas vas adelante, pero si está mal te paras y haces cambios. Ahora no existirá eso. Siempre he dicho que las carreras se ganan en el taller y ahora lo será todo. Si no tienes un buen coche desde el taller vas a sufrir”.

Esta situación en particular podría ser un punto en su contrato dado que el equipo en el que milita, Gaunt Brothers Racing, apenas afronta su primera temporada completa.

“Va a afectar a todos, pero creo que a nosotros probablemente un poco más, pero no quiero verlo así porque si no, estaré en desventaja mental. Nosotros apenas estamos construyendo la simulación, el equipo de ingenieros, todo eso que estamos armando es algo que debemos tener muy fuerte para arrancar bien en una carrera sin práctica. Sin embargo, es una oportunidad de ser líder y comportarme a la altura”, concluyó el mexicano.

Daniel Suarez, Gaunt Brothers Racing, Toyota Camry Toyota Certified Used Vehicles Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Related video