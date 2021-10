Dale Jr. sobre el NASCAR Next Gen: "Hace todo mejor"

El miembro del Salón de la Fama de la NASCAR, Tony Stewart, fue el piloto principal de una prueba de neumáticos de Goodyear este martes en el Bowman-Gray Stadium en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Bowman-Gray es un circuito corto ovalado de asfalto de un cuarto de milla. Es una legendaria pista que albergó 29 carreras de la Cup Series desde 1958 hasta 1971.

La prueba de neumáticos se llevó a cabo en preparación para la primera "carrera" del coche Next Gen, el Clash de pretemporada de 2022, que se celebrará el 6 de febrero en una pista de asfalto de un cuarto de milla hecha de cero que se construirá dentro del Coliseo de Los Ángeles.

"Fue divertido hoy tener la oportunidad de venir aquí, ser invitado por NASCAR para venir y hacer la prueba de neumáticos para la carrera del Coliseo. Esta es una pista en la que sólo he estado una vez y pude ver carreras", dijo Stewart. "Así que fue muy bueno estar en la pista aquí. Fue divertido y tener la oportunidad de conducir el coche Next Gen también fue genial".

"Goodyear tenía un buen plan para hoy, y creo que están muy contentos con los resultados que obtuvieron. Creo que lo que trajeron con el juego de control es probablemente un poco más duro de lo que necesitan. Trajeron un neumático más blando y estaban bastante contentos con él, y creo que esa es probablemente una combinación de lo que llevarán al Oeste".

Dale Earnhardt Jr. Photo by: Grace Krenrich

Tras la prueba de los neumáticos, los ex pilotos Dale Earnhardt Jr. y Clint Bowyer, quienes actualmente trabajan como analistas de televisión cubriendo el deporte para NBC y Fox respectivamente, pudieron dar vueltas en el coche para obtener algo de experiencia práctica que podrían utilizar al hablar del coche la próxima temporada, cuando debute en la Cup Series.

Ambos pilotos se mostraron especialmente sorprendidos por el rendimiento de los frenos del coche Next Gen y por el agarre producido por los neumáticos de 18 pulgadas.

"Es diferente a todo lo que he conducido en NASCAR. La capacidad de frenado y el rendimiento de frenado del coche es probablemente lo que más me llamó la atención. Eso fue lo que más me costó acostumbrarme", dijo Earnhardt.

"Estoy usando los pedales de freno de la misma manera que he usado los pedales de freno toda mi vida, pero este coche se detiene mucho mejor. Estoy frenando demasiado el coche. Tiene un neumático más grande, más agarre. Tiene mejor tracción en la salida de la curva con ese neumático".

"Lo hace todo mejor. No se siente demasiado desconocido. No se siente demasiado extraño. Lo hace todo como un stock car, pero mejor".

Nascar Next Gen Photo by: Grace Krenrich

Bowyer, por su parte, comentó: "En primer lugar, me alegré de que me pidieran venir aquí y hacer esto. Dale y yo sentimos que necesitábamos tener esa sensación de primera mano de lo que es este coche Next Gen. Estoy muy impresionado, muy impresionado con el nivel de agarre, la potencia de frenado.

"Nunca he estado en esta pista. He estado en las tribunas, ahí arriba en el 'Beer Garden' más que en cualquier asiento. Este coche Next Gen es algo nuevo para nuestro deporte y quiero que sea bueno para todos. Creo que esta fue una buena prueba para eso".

"Hombre, te digo que hay carreras cerradas ahí fuera. Con estos tipos, va a haber algunos sentimientos heridos al salir de esa pista del Coliseo de Los Ángeles".

Earnhardt dijo que el cambio de neumáticos puede ser la cuestión a la que algunos pilotos tendrán más dificultades para acostumbrarse y dijo que era similar al paso a los neumáticos radiales en 1989.

"Vimos a Tony salirse un par de veces (durante la prueba de Goodyear) y hacer un trompo. Señaló que con el neumático de flanco más corto es un poco más difícil entender cuándo ese neumático va a perder el agarre. Nos pasó lo mismo cuando pasamos a los neumáticos radiales", dijo Earnhardt.

"Muchos pilotos se quejaban de no poder sentir el neumático cuando se aflojaba y se estrellaban sin previo aviso. Con el tiempo, nos ajustamos y nos adaptamos y nos sentimos cómodos. Los pilotos tardarán en sentirse cómodos con este nuevo neumático".

"Creo que vamos a ver a muchos chicos sobrepasar esa línea porque no están familiarizados con ella; no están familiarizados con dónde está el límite todavía con este neumático. Creo que el contacto con otro coche puede hacer girar el coche más fácilmente por la misma razón. Debería ser un espectáculo bastante salvaje. Estoy deseando comprobarlo".

Earnhardt, sobre todo, dijo que estaba abierto a pasar todo el tiempo posible al volante de un coche Next Gen antes de que comience la temporada 2022.

"Les rogué que me pusieran en más pruebas. Martinsville, Daytona, Charlotte... Me encantaría ponerme al volante de uno de estos coches y pasar más tiempo sentado en el coche para entenderlos mejor", dijo.

"Todavía me queda un largo camino por recorrer, personalmente, hasta llegar a un punto en el que pueda maximizar mis tiempos de vuelta. Creo que necesitaría otro día corriendo de 8 (de la mañana) a 5 (de la tarde) antes de pensar que llegaría a donde necesito estar personalmente."