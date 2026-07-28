Corey Heim está logrando hazañas que NASCAR no ha visto en décadas

Corey Heim es un piloto especial, y creo que ya éramos conscientes de eso incluso antes de sus recientes victorias en NASCAR Cup. Ha ganado 26 carreras de Truck en menos de 100 largadas, y allí derribó varios récords camino a su título de la NASCAR Craftsman Truck Series 2026.

Pero siempre hay un período de adaptación cuando una estrella en ascenso sube a Cup, ¿verdad? Bueno, quizá no para Heim. Que 23XI Racing sea un equipo de primer nivel sin duda ayuda, pero Heim está superando activamente a otros pilotos de Toyota como Reddick, Hamlin y Bell en duelos directos.

Ganó en el San Diego Street Course al adelantar a Reddick al final de la carrera, y recuperó el liderato de manos de Hamlin en el reinicio final de la Brickyard 400, antes de resistir la presión de Bell en las últimas vueltas para ganar también esa carrera.

Al hacerlo, Heim está logrando hazañas que NASCAR no veía literalmente desde hace décadas.

Dos victorias en sus primeras 15 largadas (logrado por última vez en 1965)

Corey Heim es el primer piloto en ganar dos carreras en apenas sus primeras 15 largadas de carrera como piloto de NASCAR Cup desde que A.J. Foyt lo hizo en 1965, hace 61 años. Foyt logró ganar la carrera de verano de Daytona tanto en 1964 como en 1965 mientras competía a tiempo parcial. El legendario piloto también ganó esas carreras con dos equipos distintos, algo que no Heim podrá igualar.

El ganador más joven de la Brickyard 400 desde 1994

Heim ganó la Brickyard 400 en su primer intento, haciéndolo menos de un mes después de cumplir 24 años. La carrera de Cup en Indianápolis no la ganaba un piloto tan joven desde que Jeff Gordon ganó la Brickyard 400 inaugural en 1994. Lo logró apenas dos días después de cumplir 23 años.

Ganar varias carreras como piloto a tiempo parcial (logrado por última vez en 1987)

Quizá el aspecto más impresionante de todo esto sea el hecho de que Heim ha hecho todo esto como piloto a tiempo parcial. Al volante del Toyota No. 67 de 23XI Racing sin charter, Heim solo ha tomado la salida en ocho de las primeras 22 carreras de la temporada 2026. Que un piloto a tiempo parcial gane una carrera de Cup solo ha ocurrido unas pocas veces en el siglo XXI, pero ¿ganar varias carreras en una misma temporada como piloto a tiempo parcial? Bueno, eso no ocurría desde 1987, hace casi cuatro décadas. Davey Allison corrió 22 de 29 carreras ese año, ganando dos veces. Sin embargo, una mejor comparación es Tim Richmond, quien también ganó dos carreras en la temporada 1987. Al igual que Heim, lo logró en solo ocho largadas ese año. Mientras Allison apenas comenzaba su carrera en ese momento, el '87 fue la última temporada de Richmond, ya que sufría de SIDA y lamentablemente murió dos años después. Desde ese año, ningún piloto a tiempo parcial había logrado ganar varias carreras en una misma temporada hasta la campaña 2026 de Heim.

Algunas otras estadísticas destacables

Heim también es el único piloto a tiempo parcial que ha ganado la Brickyard 400, y el primer piloto a tiempo parcial en ganar cualquiera de las cuatro joyas de la corona de NASCAR desde el triunfo de Trevor Bayne en la Daytona 500 de 2011.

Realmente está aprovechando al máximo esta oportunidad con 23XI, incluso antes de competir a tiempo completo en el nivel Cup. Han pasado solo 35 días entre su primera y segunda victoria en su carrera, igualando a Jimmie Johnson, y a solo unos días de diferencia (en cualquiera de los dos sentidos) de nombres como Tyler Reddick, Ross Chastain, Dale Earnhardt Jr., e incluso su jefe, Denny Hamlin (42 días).

Heim ha liderado un total de 139 vueltas en sus ocho largadas de Cup este año, lo que lo ubica 14.º y por encima de varios pilotos destacados a tiempo completo.

Qué sigue: A Heim le quedan cuatro carreras en su calendario de 2026, con planes de competir en la final de la temporada regular en Daytona (29 de agosto), otra carrera joya de la corona en Darlington con la Southern 500 (6 de septiembre), el regreso de la carrera otoñal en óvalo en Charlotte Motor Speedway (11 de octubre), y la carrera que decidirá el título en Homestead-Miami Speedway (8 de noviembre).

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