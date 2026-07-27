Corey Heim sorprende y gana Brickyard 400; Daniel Suárez en el top 20

Corey Heim ha vuelto a sorprender al mundo de la NASCAR al ganar la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway en su decimoquinta participación como profesional. Heim nunca había completado una vuelta en el IMS antes de este fin de semana, pero se marcha como ganador de una de las carreras más prestigiosas de la NASCAR.

A principios de este año, Heim se impuso a su compañero de equipo 23XI Racing, Tyler Reddick, para lograr su primera victoria en la Copa en San Diego. En Indianápolis, Heim adelantó al copropietario de 23XI, Denny Hamlin, antes de mantener a raya a Christopher Bell y hacerse con la victoria.

Heim se ha convertido en el primer piloto desde A.J. Foyt en 1965 en lograr sus dos primeras victorias en la Copa en sus primeras 15 participaciones. También es el piloto más joven en ganar la Brickyard 400 desde Jeff Gordon en 1994, y además es el primer piloto a tiempo parcial en lograr varias victorias en una temporada de la Copa desde Davey Allison y Tim Richmond en 1987.

Watch: Heim hangs on to win Indy: 'That was a damn handful!'

"Sí, fue una carrera de lo más complicada", dijo Heim. "Estuve luchando con uñas y dientes en cuanto se oscureció y el ritmo se aceleró. Mi coche se volvió muy inestable. Y nunca había tenido mucho aire limpio en todo el día, así que fue la lucha más dura de mi vida para asegurarme de centrarme en las salidas y mantenerlos en aire sucio.

"Estoy bastante sin aliento. Ha sido todo un ejercicio físico. Ha sido un sueño hecho realidad. Ganar en el Brickyard. Es increíble. Muchísimas gracias, aficionados, por haber venido hasta aquí.

"Tuve un poco de suerte al principio con el ciclo de paradas en boxes. Y simplemente lo ejecuté todo a la perfección durante todo el día. No cometí ningún error. Mi equipo, 23XI, hizo un trabajo fantástico con mi Camry de Field & Stream. También ha sido la primera carrera con Field & Stream, lo cual es increíble. Primera carrera, primera victoria, así que esperamos poder seguir así".

Bell terminó segundo, a solo tres décimas de Heim al pasar por la bandera a cuadros. Joey Logano, Chase Briscoe y Denny Hamlin completaron los cinco primeros puestos.

Brad Keselowski, Josh Berry, Ryan Preece, Carson Hocevar y Tyler Reddick completaron el resto de los diez primeros puestos.

Etapa 1

Hocevar lideró desde la pole y rápidamente abrió una ventaja de 2,5 segundos. Austin Dillon fue el primero en entrar en boxes tras caer rápidamente en la clasificación, preocupado por un problema con los neumáticos. Su hermano, Ty Dillon, cometió una infracción de la línea de mezcla poco después, lo que llevó a los equipos a recordar a sus pilotos el procedimiento específico de salida de boxes en el IMS.

Hocevar entró en boxes desde la cabeza al final de la vuelta 32, cediendo el primer puesto a Suárez, pero este se vio inmediatamente atacado por Reddick. Suárez resistió el ataque y entró en la calle de boxes en la vuelta siguiente con un fuerte bloqueo de ruedas.

Tanto Larson como Gibbs entraron en boxes antes que Hocevar y lograron con éxito la estrategia de "undercut".

Hamlin y más de la mitad de la parrilla aguantaron hasta el final del primer tramo, y la mayoría esperó hasta que quedaban diez vueltas para entrar en boxes.

Larson estaba en posición de ganar la Etapa 1, pero el desastre se produjo a cinco vueltas del final cuando reventó el neumático trasero izquierdo. Larson se estrelló contra el muro y su carrera terminó ahí.

Gragson chocó contra Zilisch por frustración durante la bandera amarilla, tras haber tenido un fuerte contacto con el piloto de Trackhouse de " " poco antes de que se activara la bandera amarilla.

Otro piloto de Trackhouse vivió un momento dramático durante esta bandera amarilla, ya que Van Gisbergen detuvo su coche en la hierba mientras se quitaba el volante para ajustarlo. Perdió muy poco tiempo durante esa breve pero inusual parada.

La etapa concluyó con una carrera de una sola vuelta, en la que Gibbs se adjudicó la victoria de la Etapa 1 por delante de Heim, McDowell, Hocevar, Byron, Hamlin, Suárez, Briscoe, Buescher y Reddick.

Etapa 2

La calle de boxes estaba bastante vacía durante el descanso entre etapas y, en la reanudación, Gibbs mantuvo el liderato, seguido de McDowell, Heim y Hocevar.

Al principio de la etapa, Chase Elliott chocó contra el muro tras un contacto con Ricky Stenhouse Jr. y tuvo que entrar en boxes en bandera verde con un neumático pinchado. Finalmente, Elliott se retiró tras el muro para realizar las reparaciones.

Aproximadamente a mitad de la etapa, Gibbs entró en boxes desde la cabeza. Hocevar le siguió, pero salió de la calle de boxes justo detrás del nuevo líder, Heim, aunque una vuelta por detrás. Atrapado con una vuelta de retraso, intentó recuperar agresivamente la vuelta perdida, pero Heim le bloqueó en cada oportunidad.

Cuando Heim se dirigió más tarde a la calle de boxes, Hocevar se puso a su altura y expresó su descontento con un gesto con la mano.

La siguiente bandera amarilla se debió a Daniel Dye, que se estrelló contra el muro con un pinchazo. La bandera amarilla puso fin a la etapa, lo que le valió a Ross Chastain la victoria en la Etapa 2, a pesar de que se estaba quedando sin combustible.

Chastain ganó la Etapa 2 por delante de Gilliland, Gibbs, Hamlin, Heim, Hocevar, Preece, McDowell, Nemechek y Suárez.

Etapa 3

Corey Heim, Toyota de 23XI Racing; Denny Hamlin, Toyota de Joe Gibbs Racing; Joey Logano, Ford del Team Penske Foto: Logan Riely / Getty Images

Mientras que Chastain y Gilliland entraron en boxes durante la pausa entre etapas, Gibbs y Hamlin se situaron en la primera fila.

Gibbs se mantuvo en cabeza hasta una bandera amarilla por restos en la pista a 45 vueltas del final. Entonces llevó a todo el pelotón a la calle de boxes justo al límite del margen de repostaje.

Heim ganó la carrera, ya que varios pilotos optaron por cambiar solo dos neumáticos, lo que alteró el orden. Wallace sufrió una parada caótica en la que chocó contra miembros de su equipo de boxes, aunque ninguno pareció resultar gravemente herido. Justo antes de llegar a su box, en los momentos previos a ese incidente, recibió un golpe por detrás.

En la reanudación, Logano se colocó por el interior de Heim, pensando en una maniobra a tres en línea para hacerse con el liderato antes de desistir. Sin embargo, eso bastó para que Hamlin le arrebatara el liderato.

Momentos después, Blaney hizo un trompo tras un contacto con Nemechek, quien intentó abrirse por el centro en una maniobra a tres en paralelo, pero el hueco se cerró antes de que pudiera llegar.

Zilisch, Herbst, Hill, Mears y Allmendinger también se vieron envueltos en la melé resultante. Blaney sufrió daños, pero siguió adelante mientras luchaba contra Gilliland por el premio de un millón de dólares del In-Season Challenge.

En la última reanudación, a 34 vueltas del final, Hamlin recibió poca ayuda del rebufo y Heim recuperó el liderato. Hamlin intentó colarse por debajo de Heim en el tramo corto entre las curvas 1 y 2, pero Heim le cerró el paso.

Hamlin perdió todo el impulso y retrocedió hasta la quinta posición, dejando a Heim al mando de la carrera. Heim pasó el resto de la carrera con Bell pisándole los talones, haciendo todo lo posible por mantener bajo control su Toyota n.º 67, que claramente tenía un comportamiento inestable. Logano también se acercó desde la tercera posición, pero ni él ni Bell pudieron aprovechar un impulso lo suficientemente grande como para hacer nada frente a Heim.

Mientras Heim ganaba la carrera, Gilliland se embolsó el premio de un millón de dólares del In-Season Challenge al terminar en 24.ª posición, mientras que un Blaney lesionado acabó 26.º, a solo seis décimas de distancia.

Watch: What a time! Corey Heim wins thrilling Brickyard 400