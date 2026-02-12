Cómo ver las 500 Millas de Daytona 2026, calendario completo de la NASCAR Speedweek

45 coches se han inscrito en la edición de 2026 de las 500 Millas de Daytona. La semana en Daytona también contará con las carreras inaugural de la temporada de la NASCAR Craftsman Truck y la O'Reilly Auto Parts Series, así como de la ARCA Menard's Series. Hay un total de 181 inscripciones en las cuatro divisiones.

Ryan Preece acaba de ganar la emocionante carrera Cook Out Clash de la NASCAR, disputada en condiciones de lluvia y seco en Bowman Gray, por lo que todo el impulso está del lado del equipo n.º 60 de cara a Daytona. William Byron llega a la carrera con el objetivo de lograr un histórico triplete en la carrera más importante de la NASCAR, algo que nunca se ha conseguido antes. Kyle Larson es el actual campeón de la Cup Series y, este año, cada punto cuenta más, ya que la NASCAR ha vuelto a cambiar el formato a algo similar al antiguo Chase.

¿Cuál es el calendario de la Speedweek de las 500 Millas de Daytona 2026?

Hora / Serie y sesión / Dónde verlo

Todas las carreras serán transmitidas en Latinoamérica en el canal de YouTube de FOX One así como en la app de FOX One en México.

Los horarios son tiempo del Este de los Estados Unidos.

Jueves, 12 de febrero

7 p. m. – NASCAR Cup Duels en Daytona (60 vueltas cada uno)

Viernes, 13 de febrero

7:30 p. m. EST – Carrera NASCAR Truck (100 vueltas) – FOX SPORTS 1

Sábado, 14 de febrero

5 p. m. EST – Carrera NASCAR O’Reilly (120 vueltas)

Domingo, 15 de febrero

2:30 p. m. – 68. ª edición de la Daytona 500 (200 vueltas) – FOX

¿Quiénes compiten en la 68.ª edición de las 500 Millas de Daytona?

Hay 36 inscripciones autorizadas que tienen garantizada una plaza en las 500 Millas de Daytona, y el único piloto a tiempo completo que debutará en las 500 es Connor Zilisch, con el número 88 de Trackhouse Racing. También hay ocho inscripciones abiertas que lucharán por las cuatro plazas disponibles en la parrilla. Una novena plaza libre ya está asegurada a través de la Open Exemption Provisional, y es para el siete veces campeón de la Copa NASCAR, Jimmie Johnson.

Otras inscripciones abiertas destacadas son las de Corey LaJoie para RFK Racing, Corey Heim para 23XI Racing, Chandler Smith para Front Row Motorsports y Justin Allgaier para JR Motorsports.

