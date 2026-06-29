NASCAR Cup Sonoma: Clasificación completa de puntos ¿dónde se ubica Daniel Suárez?
Tyler Reddick ha perdido el control del liderato del campeonato por primera vez este año, ahora está a solo un punto de Denny Hamlin
Después de 18 de 36 carreras, tenemos un nuevo líder del campeonato de la NASCAR Cup Series por primera vez, y llegó de manera caótica.
Una falla en la dirección asistida de Tyler Reddick lo dejó con un último lugar, mientras que Denny Hamlin tuvo problemas con daños en el splitter tras un trompo al final de la carrera, terminando 26.º. Aunque Reddick se aseguró el bonus por la vuelta más rápida, el resultado de Hamlin fue suficiente para borrar el déficit de ocho puntos y llevar al piloto del Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing al liderato del campeonato, por un solo punto.
El que más avanzó en la clasificación es claramente el ganador de la carrera, Shane van Gisbergen, que subió tres posiciones para volver a entrar en el Chase, ahora 14.º y con +36 pts sobre la línea de corte. Alex Bowman fue otro gran ascenso, aunque mucho más abajo en la clasificación, subiendo tres posiciones del 32.º al 29.º tras terminar entre los diez primeros.
El mayor perdedor fue Erik Jones, que cayó tres posiciones hasta el 17.º lugar, quedando fuera del Chase. Austin Cindric ahora está en la burbuja, 12 puntos por delante de Jones después de la última carrera en circuito rutero de la temporada 2026.
Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Sonoma (Carrera 18 de 36)
|Pos.
|Driver
|Points
|
Positions gained or lost
|1
|Denny Hamlin
|719
|+1
|2
|Tyler Reddick
|718
|-1
|3
|Ryan Blaney
|615
|--
|4
|Ty Gibbs
|589
|+1
|5
|Kyle Larson
|571
|-1
|6
|Chase Elliott
|554
|--
|7
|Chris Buescher
|518
|--
|8
|Carson Hocevar
|509
|+1
|9
|Daniel Suarez
|484
|-1
|10
|Christopher Bell
|472
|+2
|11
|Chase Briscoe
|468
|-1
|12
|William Byron
|446
|+1
|13
|Bubba Wallace
|444
|-2
|14
|Shane van Gisbergen
|425
|+3
|15
|Ryan Preece
|402
|+1
|16
|Austin Cindric
|401
|-1
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|CHASE CUTLINE
|17
|Erik Jones
|389
|-3
|18
|Bead Keselowski
|376
|+1
|19
|AJ Allmendinger
|375
|+1
|20
|Joey Logano
|370
|-1
|21
|Michael McDowell
|369
|--
|22
|Ross Chastain
|356
|--
|23
|Zane Smith
|340
|--
|24
|Ricky Stenhouse Jr.
|319
|+2
|25
|Riley Herbst
|317
|-1
|26
|Todd Gilliland
|314
|-1
|27
|John Hunter Nemechek
|310
|--
|28
|Austin Dillon
|280
|--
|29
|Alex Bowman
|231
|+3
|30
|Noah Gragson
|221
|-1
|31
|Josh Berry
|217
|-1
|32
|Cole Custer
|211
|+1
|33
|Ty Dillon
|204
|-2
|34
|Connor Zilisch
|198
|--
|35
|Cody Ware
|156
|--
|36
|Kevin Magnussen
|11
|--
|37
|Casey Mears
|10
|--
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|3
|--
Kyle Busch anotó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.
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