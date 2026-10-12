Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026

Kyle Larson terminó sexto en el Charlotte Motor Speedway y, aunque fue su peor resultado en el Chase hasta la fecha, logró ampliar su ventaja sobre Denny Hamlin en el campeonato; ahora lidera por 49 puntos, tras sumar nueve unidades a su total.

Sin embargo, tanto Christopher Bell como Chase Briscoe recortaron distancias: Bell se sitúa ahora a 51 puntos y Briscoe a 65.

Gracias a su segunda victoria consecutiva, Briscoe protagonizó el mayor avance en la clasificación del Chase, escalando dos posiciones (del sexto al cuarto puesto). Por el contrario, Joey Logano fue quien más terreno perdió, cayendo dos lugares (del cuarto al sexto).

Restan solo cuatro carreras de la temporada 2026 de la NASCAR Cup; la próxima cita —la 32.ª de un total de 36 pruebas— tendrá lugar el fin de semana que viene en el Phoenix Raceway.

Clasificación de puntos de la NASCAR Cup 2026 tras Charlotte II (carrera 32 de 36)

Fotos de Charlotte II - Carrera