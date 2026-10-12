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NASCAR Cup Charlotte II

Clasificación completa de puntos de la NASCAR Cup después de Charlotte II 2026

Incluso con su peor resultado del Chase hasta ahora, Kyle Larson amplió su ventaja de puntos sobre Denny Hamlin

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Vista general

Kyle Larson terminó sexto en el Charlotte Motor Speedway y, aunque fue su peor resultado en el Chase hasta la fecha, logró ampliar su ventaja sobre Denny Hamlin en el campeonato; ahora lidera por 49 puntos, tras sumar nueve unidades a su total.

Sin embargo, tanto Christopher Bell como Chase Briscoe recortaron distancias: Bell se sitúa ahora a 51 puntos y Briscoe a 65.

Gracias a su segunda victoria consecutiva, Briscoe protagonizó el mayor avance en la clasificación del Chase, escalando dos posiciones (del sexto al cuarto puesto). Por el contrario, Joey Logano fue quien más terreno perdió, cayendo dos lugares (del cuarto al sexto).

Restan solo cuatro carreras de la temporada 2026 de la NASCAR Cup; la próxima cita —la 32.ª de un total de 36 pruebas— tendrá lugar el fin de semana que viene en el Phoenix Raceway.

Lee también:

Clasificación de puntos de la NASCAR Cup 2026 tras Charlotte II (carrera 32 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Pos. ganadas
Kyle Larson 2367 --
2 Denny Hamlin 2318 --
3 Christopher Bell 2316 --
4 Chase Briscoe 2302 +2
5 Ryan Blaney 2282 --
6 Joey Logano 2275 -2
7 Tyler Reddick 2253 --
8 Austin Cindric 2222 +1
9 Ty Gibbs 2211 -1
10 Carson Hocevar 2187 +1
11 Bubba Wallace 2182 -1
12 Chase Elliott 2182 +1
13 William Byron 2159 -1
14 Daniel Suarez 2152 --
15 Chris Buescher 2151 --
16 Ryan Preece 2140 --
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Shane van Gisbergen 718 --
18 Brad Keselowski 662 --
19 Ross Chastain 642 --
20 Michael McDowell 615 --
21 Erik Jones 595 --
22 AJ Allmendinger 560 --
23 Todd Gilliland 557 --
24 Josh Berry 550 +1
25 Austin Dillon 539 -1
26 Alex Bowman 504 --
27 Zane Smith 501 +1
28 John Hunter Nemechek 499 -1
29 Ricky Stenhouse Jr. 474 --
30 Riley Herbst 465 --
31 Noah Gragson 406 --
32 Cole Custer 397 --
33 Ty Dillon 346 --
34 Connor Zilisch 343 --
35 Cody Ware 235 --
36 Casey Mears 13 --
37 Kevin Magnussen 11 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 8 --

Fotos de Charlotte II - Carrera

Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
En homenaje a Kyle Busch, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
En memoria de Kyle Busch, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Vista general

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Zane Smith, Front Row Motorsports; John Hunter Nemechek, Legacy Motor Club

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Elliott, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Austin Dillon, Richard Childress Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Preece, RFK Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Joey Logano, equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Joey Logano, equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Tyler Reddick, 23XI Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Ryan Blaney, Equipo Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Zane Smith, Front Row Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Carson Hocevar, Spire Motorsports, Rick Hendrick

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

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Ryan Blaney, Team Penske

Charlotte II: el domingo, en fotos
Kyle Larson, Hendrick Motorsports

Charlotte II: el domingo, en fotos
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

Charlotte II: el domingo, en fotos
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

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Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

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Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing

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