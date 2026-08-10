Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera de Iowa de 2026

A falta de solo tres carreras para el final de la temporada regular, Denny Hamlin mantiene una ventaja de 103 puntos, pero ha surgido un nombre sorprendente en el segundo lugar. Tras una gran victoria en Iowa, Ty Gibbs ascendió desde la cuarta posición, superando a Tyler Reddick y Ryan Blaney. Solo 17 puntos separan a estos tres pilotos en la lucha por el segundo puesto, con muchos puntos de bonificación en juego una vez que se reinicie la fase de eliminación (Chase).

El piloto que más posiciones ganó en la clasificación del campeonato fue Christopher Bell, quien terminó segundo y escaló cuatro puestos, pasando del décimo al sexto lugar. Por el contrario, quien más terreno perdió fue Carson Hocevar, que cayó tres posiciones —del quinto al octavo puesto— tras lidiar con problemas de motor durante toda la jornada.

En la batalla por la línea de corte, Austin Cindric sigue en una situación precaria, aunque Ryan Preece logró recortar distancias: ahora está a 29 puntos, tras haber llegado a esta carrera con un déficit de 38. Cabe destacar que la penalización de 25 puntos por provocar un choque intencionado en Texas, ocurrida anteriormente esta temporada, no afecta a Preece en la clasificación de propietarios; por ello, el Ford n.º 60 de RFK Racing se encuentra a solo cuatro puntos de entrar en la zona de clasificación.

Una jornada impresionante permitió a Ross Chastain escalar tres posiciones en la tabla, recortando 25 puntos de su déficit y situándose ahora a 47 puntos de la línea de corte. Brad Keselowski y Erik Jones le siguen muy de cerca, por lo que los tres aún conservan posibilidades.

Justo por encima de la línea de corte, Shane Van Gisbergen vio reducido su margen de seguridad, pasando de +57 a +47 puntos.

2026 NASCAR Cup puntos después de Iowa (Carrera 23 de 36)