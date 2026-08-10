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NASCAR Cup Iowa

Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera de Iowa de 2026

Hamlin amplía su ventaja en la clasificación con un nuevo piloto en segunda posición, y la lucha por mantenerse en la competición se intensifica un poco más.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet

A falta de solo tres carreras para el final de la temporada regular, Denny Hamlin mantiene una ventaja de 103 puntos, pero ha surgido un nombre sorprendente en el segundo lugar. Tras una gran victoria en Iowa, Ty Gibbs ascendió desde la cuarta posición, superando a Tyler Reddick y Ryan Blaney. Solo 17 puntos separan a estos tres pilotos en la lucha por el segundo puesto, con muchos puntos de bonificación en juego una vez que se reinicie la fase de eliminación (Chase).

El piloto que más posiciones ganó en la clasificación del campeonato fue Christopher Bell, quien terminó segundo y escaló cuatro puestos, pasando del décimo al sexto lugar. Por el contrario, quien más terreno perdió fue Carson Hocevar, que cayó tres posiciones —del quinto al octavo puesto— tras lidiar con problemas de motor durante toda la jornada.

En la batalla por la línea de corte, Austin Cindric sigue en una situación precaria, aunque Ryan Preece logró recortar distancias: ahora está a 29 puntos, tras haber llegado a esta carrera con un déficit de 38. Cabe destacar que la penalización de 25 puntos por provocar un choque intencionado en Texas, ocurrida anteriormente esta temporada, no afecta a Preece en la clasificación de propietarios; por ello, el Ford n.º 60 de RFK Racing se encuentra a solo cuatro puntos de entrar en la zona de clasificación.

Una jornada impresionante permitió a Ross Chastain escalar tres posiciones en la tabla, recortando 25 puntos de su déficit y situándose ahora a 47 puntos de la línea de corte. Brad Keselowski y Erik Jones le siguen muy de cerca, por lo que los tres aún conservan posibilidades.

Justo por encima de la línea de corte, Shane Van Gisbergen vio reducido su margen de seguridad, pasando de +57 a +47 puntos.

Lee también:

2026 NASCAR Cup puntos después de Iowa (Carrera 23 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Cambio de pos.
Denny Hamlin 923 --
2 Ty Gibbs 820 +2
3 Ryan Blaney 813 --
4 Tyler Reddick 803 -2
5 Chase Briscoe 663 +2
6 Christopher Bell 659 +4
7 Chase Elliott 657 -1
8 Carson Hocevar 644 -3
9 Chris Buescher 637 --
10 Kyle Larson 629 -2
11 William Byron 600 +1
12 Daniel Suarez 597 -1
13 Joey Logano 586 --
14 Bubba Wallace 565 --
15 Shane van Gisbergen 544 --
16 Austin Cindric 526 --
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Ryan Preece 497 --
18 Ross Chastain 479 +3
19 Brad Keselowski 478 --
20 Erik Jones 476 -2
21 Michael McDowell 454 -1
22 AJ Allmendinger 438 --
23 Todd Gilliland 421 --
24 Zane Smith 417 --
25 Riley Herbst 386 --
26 Ricky Stenhouse Jr. 383 --
27 Austin Dillon 382 +1
28 John Hunter Nemechek 373 -1
29 Alex Bowman 313 --
30 Josh Berry 297 +3
31 Noah Gragson 288 --
32 Ty Dillon 279 --
33 Cole Custer 279 -3
34 Connor Zilisch 245 --
35 Cody Ware 188 --
36 Casey Mears 12 +1
37 Kevin Magnussen 11 -1
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

 

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