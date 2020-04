Chip Ganassi Racing despide a Larson por insulto racista

Kyle Larson, de 27 años, considerado una de las estrellas más prometedoras dentro de la máxima división de NASCAR, está pagando las consecuencias de un insulto racial sucedido durante la transmisión en vivo de una carrera virtual acontecida el domingo por la noche.

Después de haber sido suspendido sin goce de suelto por parte del equipo Chip Ganassi, su escuadra emitió un nuevo comunicado el martes:

"Tras mucha consideración, Chip Ganassi Racing ha determinado que terminará su relación con el piloto Kyle Larson. Como dijimos antes, los comentarios que hizo Kyle fueron ofensivos e inaceptables, especialmente para nuestra organización”.

"A medida que continuamos evaluando la situación con todas las partes relevantes, se hizo evidente que este era el único curso de acción apropiado para tomar".

Por ahora no existe un reemplazo inmediato para el Chevrolet #42 de Larson.

El lunes surgieron diversas acciones luego del hecho. NASCAR lo suspendió indefinidamente y le ordenó asistir a un entrenamiento de sensibilidad, pero también fue suspendido de la plataforma virtual iRacing.

Para el lunes por la noche, los tres patrocinadores principales de Larson en su No. 42 Chevrolet, First Data, McDonald's y Credit One, habían anunciado que apoyaban las decisiones de Ganassi y NASCAR y que ya no patrocinarían directamente al piloto.

El incidente comenzó cuando Larson estaba compitiendo en un evento de iRacing el domingo por la noche, llamado "Monza Madness", con más de 60 inscritos.

Larson estaba transmitiendo su participación en su canal de la plataforma Twitch y, durante una comprobación de su micrófono, dijo: "¿No puedes oírme?" Eso fue seguido por "Hey negro".

Larson emitió un video de disculpa en sus canales de redes sociales el lunes por la tarde.

El ascenso de Larson a través de NASCAR

Larson, un prolífico piloto de midgets que ganó los Nacionales de Chili Bowl por primera vez a principios de este año, comenzó su historia en NASCAR en 2012 como parte del programa Driver for Diversity (su madre es japonesa estadounidense).

En lo que entonces se llamaba K&N Pro Series East, Larson ganó dos carreras y el campeonato en su temporada de novato. También hizo cuatro aperturas en la serie nacional de Trucks de NASCAR.

Firmado por Ganassi, Larson se mudó de tiempo completo a la serie Xfinity en 2013, además tuvo cuatro apariciones en la serie Cup y dos más en camionetas.

Para 2014, Ganassi trasladó al nativo de Elk Grove, California, a la máxima división de tiempo completo, ganando tres carreras ese año: dos en Xfinity y una y en Trucks. Su primera victoria en la Copa fue en 2016 en Michigan.

Esta temporada era la última de Larson bajo su contrato actual con Ganassi. Su nombre había sido mencionado para pasar a importantes equipos como Hendrick Motorsports y Stewart-Haas Racing.