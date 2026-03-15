Los excompañeros Chastain y Daniel Suárez se enfrentan a empujones en Las Vegas

Ross Chastain y Daniel Suárez han sido compañeros de equipo durante los últimos cuatro años en Trackhouse Racing, pero ya no lo son. Suárez pilota ahora para Spire Motorsports tras haber sido despedido de Trackhouse, y ha tenido un buen comienzo en la temporada 2026.

Pero el domingo, Suárez y Chastain rodaban en la parte trasera del top 20. Luchando por el 17.º puesto, Chastain adelantó a Suárez por el exterior cuando solo quedaban unas vueltas. Mientras el piloto del #1 de Trackhouse le adelantaba por el exterior, pareció hacer un gesto a Suárez por la ventanilla con un dedo. No está claro qué provocó esta reacción, ni los acontecimientos que siguieron.

Chastain terminó 17.º, mientras que Suárez quedó 18.º. En la vuelta de enfriamiento, el piloto del Spire n.º 7 se puso a la altura de Chastain, quien a continuación le cerró el paso en la recta trasera. Continuaron conduciendo en paralelo de vuelta a boxes, pero Suárez se adelantó.

Una vez parados, ambos pilotos salieron rápidamente de sus vehículos y mantuvieron una tensa discusión junto al coche n.º 1. En un momento dado, se pusieron las manos encima y hubo un breve forcejeo antes de que los separaran. Continuaron intercambiando palabras durante unos segundos más antes de que terminara el enfrentamiento.

Estos dos ya tuvieron momentos tensos cuando eran compañeros de equipo en Trackhouse, sobre todo en COTA en 2024, cuando Suárez se enfrentó a Chastain por un contacto al final de la carrera y lo confrontó en boxes.

Aún estamos a la espera de saber qué tienen que decir ambos pilotos sobre el altercado posterior a la carrera y qué lo provocó.

Mira el enfrentamiento entre Chastain y Suárez